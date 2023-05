AMD przedstawia kartę graficzną AMD Radeon RX 7600

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dziś nową kartę graficzną AMD Radeon RX 7600, którą zaprojektowano w szczególności do grania w 1080p wzbogaconego o następnej generacji możliwości wideo, transmisji na żywo czy tworzenia treści cyfrowych. Karta ta wykorzystuje rdzeń wykonany w architekturze AMD RDNA 3 i stanowi idealną opcję dla osób szukających jak najkorzystniejszej opcji wymiany swojej starszej karty graficznej. Karty graficzne AMD Radeon RX 7600 będą dostępne w sprzedaży od 25 maja w ofercie renomowanych sklepów komputerowych w cenie sugerowanej (SEP) 269 USD.







Oto kluczowe zalety kart AMD Radeon RX 7600:

- Architektura AMD RDNA 3 – przeprojektowane jednostki obliczeniowe ze zunifikowanymi akceleratorami raytracingu i AI w połączeniu z drugiej generacji podsystemem pamięci AMD Infinity Cache zapewniają niezwykłą wydajność, jakość obrazu i efektywność.

- Podsystem AI i adaptacyjnego uczenia maszynowego – ulepszone enkodery wideo AMD to lepsza jakość obrazu podczas transmisji i nagrywania, w tym wyświetlanego tekstu także przy niskim bitrate.

- Obsługa AV1 – dzięki zgodności z tym standardem silnik enkodująco-dekodujący zapewnia jeszcze większe możliwości, szeroki gamut kolorów i ulepszenia w trybie HDR.

- Obsługa DisplayPort 2.1 – dzięki temu wybrane karty graficzne z rodziny AMD Radeon RX 7600 są już dziś zgodne z przyszłościowym standardem podłączania ekranów.





Ponadto firma AMD przedłużyła czas trwania promocji z grą „The Last of Us Part I” do 28 maja 2023, a czas na realizację kuponu do 24 czerwca 2023. W ramach tej promocji kupując wybrane karty graficzne AMD Radeon RX 7000 i 6000 można otrzymać gratis ww. grę.











Źródło: Info Prasowe / AMD