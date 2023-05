Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka firmy Logitech, ogłosiła dziś e-sportowy zestaw słuchawkowy nowej generacji - Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset. Zaprojektowany i przetestowany z najlepszymi sportowcami e-sportowymi, nowy zestaw słuchawkowy PRO X 2 jest wyposażony w całkowicie nowe, rewolucyjne przetworniki dźwięku PRO-G GRAPHENE, co czyni go szczytowym osiągnięciem w dziedzinie dźwięku w grach i obowiązkowym zestawem słuchawkowym dla najbardziej wymagających graczy. Nowy przetwornik PRO-G GRAPHENE Audio Driver został precyzyjnie zaprojektowany z 50-milimetrową membraną grafenową z żywym zawieszeniem krawędziowym, aby zapewnić wciągające krajobrazy dźwiękowe, jak nigdy dotąd.







Nowy przetwornik zapewnia poprawę dokładności reprodukcji dźwięku, dokładności czasu sygnału i redukcji zniekształceń, umożliwiając graczom wyraźniejszą identyfikację obiektów audio i szybsze rozpoznawanie ich lokalizacji, gdy obiekty poruszają się względem gracza.



Oprócz całkowicie nowego sterownika audio PRO-G GRAPHENE, PRO X 2 oferuje inne ulepszenia w stosunku do obecnego bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do gier PRO X, w tym:

• Mnogość połączeń - Przygotuj się na każdą sytuację dzięki ulepszonym połączeniom bezprzewodowym LIGHTSPEED, Bluetooth i przewodowym (3.5 mm Aux). Technologia LIGHTSPEED zapewnia teraz łączność bezprzewodową klasy PRO z czasem pracy do 50 godzin na jednym ładowaniu i stałym zasięgiem połączenia bezprzewodowego do 30 m.

• Wielokrotnie nagradzana konstrukcja PRO - Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych graczach i we współpracy z nimi, słuchawki PRO X 2 charakteryzują się wytrzymałą, a jednocześnie lekką aluminiową i stalową ramą oraz najwyższym komfortem dzięki obrotowemu, wytrzymałemu zawiasowi i wymiennym nausznikom ze sztucznej skóry i weluru.

• Niezawodna komunikacja- 6-milimetrowy mikrofon kardioidalny na odłączanym wysięgniku, z zaawansowanym oprogramowaniem Blue VO!CE filtruje przez G HUB, zapewniając wyraźną i spójną komunikację.

• DTS Headphone:X 2.0 Surround Sound - Precyzyjny dźwięk przestrzenny pomaga dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się Twoi przeciwnicy, zanim oni znajdą Ciebie, dzięki głęboko wciągającym wrażeniom dźwiękowym.



Linia Logitech G PRO Series została opracowana w ramach unikalnego programu Design by Collaboration, który łączy wielu najlepszych na świecie sportowców i drużyn e-sportowych w celu opracowania nowego, wysokowydajnego sprzętu e-sportowego, który przesuwa granice innowacji i wydajności, aby zapewnić im przewagę nad konkurencją.



Logitech G PRO Series to wielokrotnie nagradzana linia profesjonalnych zestawów słuchawkowych, myszy i klawiatur zaprojektowanych zgodnie z wymagającymi specyfikacjami najlepszych e-sportowców na świecie. Zaprojektowane w ramach rygorystycznego programu Design by Collaboration, produkty z serii PRO zawierają starannie dobrane funkcje i innowacje, aby osiągnąć absolutny szczyt wydajności, zapewniając jednocześnie całodzienny komfort, którego wymagają profesjonalni gracze.



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED posiada certyfikat CarbonNeutral, co oznacza, że finansujemy wysokiej jakości certyfikowane kompensacje emisji dwutlenku węgla, aby zmniejszyć wpływ produktu na środowisko do zera. Części plastikowe zawierają co najmniej 35 procent materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego, a opakowanie papierowe pochodzi z lasów z certyfikatem FSC.



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier PRO X 2 LIGHTSPEED jest już dostępny na stronie LogitechG.com oraz u lokalnych sprzedawców w sugerowanej cenie detalicznej 1249 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Logitech