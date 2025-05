AMD przedstawia nowe procesory AMD EPYC 4005

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dzisiaj nowe procesory AMD EPYC 4005, dzięki którym wydajne układy obliczeniowe będą dostępne także na rynku podstawowych rozwiązań serwerowych. Procesory te skonstruowano w oparciu o architekturę "Zen 5" i zaprojektowano w szczególności dla małych firm i dostawców hostowanych usług IT, którym zapewnią funkcjonalność typową dla korporacji przy optymalnej efektywności kosztowej. Najważniejsze cechy nowych procesorów AMD EPYC 4005 to przede wszystkim wydajność, niezawodność i efektywność energetyczna w formie przystępnego i łatwego we wdrożeniu rozwiązania zoptymalizowanego dla podstawowych potrzeb w małych firmach oraz biznesie hostingowym.









- Efektywność kosztowa dzięki wykorzystaniu platformy AM5, która pozwala tworzyć innowacyjne maszyny serwerowe, blade czy wieżowe bez niepotrzebnych funkcji i złożoności.

- Dostępność od teraz przy szerokim wsparciu partnerów, takich jak Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MSI, OVHCloud, Supermicro.

















źródło: Info Prasowe - AMD