AMD przedstawia procesory AMD EPYC Embedded 5 generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dziś najnowsze procesory z rodziny EPYC Embedded, które zapewniają najlepszą wydajność, efektywność energetyczną w połączeniu z funkcjonalnością odpowiednią dla systemów wbudowanych w systemach sieciowych, przechowywania danych oraz brzegowych. Nowe procesory AMD EPYC Embedded serii 9005 pomogą firmom sprostać zapotrzebowaniu na większą moc obliczeniową oferując zarazem wzmocnioną odporność w stale uruchomionych środowiskach. Dzięki nawet 192 rdzeniom "Zen 5" oferowana przez nie przepustowość i efektywność jest szacunkowo o 1.3-krotnie lepsza w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. AMD EPYC Embedded 9005 wyróżniają się ponadto dłuższym wsparciem, które jest odpowiednie dla dłuższych cyklów życia oraz wymagań operacyjnych systemów wbudowanych.







Procesory te oferują wydłużone, 7-letnie wsparcie produkcyjne, co pomaga inżynierom zapewnić długoterminowe wsparcie dla swoich produktów, które je wykorzystują. Dostępne w sprzedaży modele będą z kolei oferowały 7-letnie wsparcie cyklu życia, aby systemy działające w wymagających środowiskach miały jak najkrótszy czas napraw. Nowe procesory oferują też funkcję NTB (Non-Transparent Bridging), która zapewnia lepszą stabilność w konfiguracjach z wieloma hostami, które tolerują pewien poziom błędów. NTB zwiększa odporność i szybkość przełączania awaryjnego w systemach sieciowych i odpowiedzialnych za obsługę pamięci masowych.



W ramach trwających targów Embedded World firma AMD prezentuje swoje adaptacyjne i wbudowane rozwiązania, które napędzają systemy brzegowe dla branż motoryzacyjnej, medycznej i przemysłowej. Wśród nich są m.in.:

- Systemy IVI, ADAS, cyfrowy kokpit z AI, wykrywanie radarowe, percepcyjne przednie kamery;

- Autonomiczne mobilne roboty, cyfrowe bliźniaki, robotyczne systemy HIL (Hardware In the Loop) oraz IPC z konfigurowalnym działaniem I/O;

- Systemy z procesorami AMD Embedded+, EPYC Embedded, Ryzen Embedded, Spartan UltraScale+ i Versal AI Edge Gen 2.

















źródło: Info Prasowe - AMD