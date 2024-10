AMD przedstawia procesory AMD EPYC Embedded 8004

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła procesory AMD EPYC Embedded serii 8004, które oferują przełomową efektywność energetyczną dla wymagających obliczeniowo systemów wbudowanych. Te następnej generacji procesory zapewniają też znakomitą wydajność, łączność oraz funkcjonalność, co czyni z nich wiodące produkty w branży dla klientów oczekujących jak najlepszych parametrów surowej mocy i możliwości w przeliczeniu na Wat. Są to też rozwiązania przeznaczone dla systemów pracujących w trudnych warunkach, tak jak sprzęt przemysłowy, sieciowy i służący do przechowywania danych.







Najważniejsze cechy procesorów AMD EPYC Embedded 8004:

- dzięki zastosowaniu architektury Zen4c oferują jeszcze lepszy poziom zagęszczenia rdzeni oraz efektywności energetycznej,

- zapewniają 30% lepszy stosunek wydajności do pobieranej energii niż poprzednia generacja procesorów bazująca na rdzeniach Zen 3c, a przy tym są oferowane w o 20% mniejszym formacie niż seria AMD EPYC Embedded 9004,

- obsługują wiele szybkich linii I/O oraz dużą przepustowość pamięci, co pomaga w zadaniach, które intensywnie korzystają z danych,

- oferują topową przepustowość danych, wysoką dostępność systemu oraz niezawodne przechowywanie danych.













źródło: Info Prasowe - AMD