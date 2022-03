AMD przedstawia szczegóły FSR 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w nocy w trakcie Game Developers Conference firma AMD przedstawiła szczegóły technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, czyli ewolucji otwartej, między-platformowej i szeroko stosowanej technologii skalowania obrazu. FSR 2.0 to rozwiązanie temporalne, które zadebiutuje w 2 kwartale 2022 zapewniając niewiarygodną jakość obrazu przy znacznym wzroście liczby klatek na sekundę w obsługujących grach. Dzięki wykorzystaniu danych z poprzednich klatek obraz będzie zbliżony lub lepszy do natywnego we wszystkich rozdzielczościach.







Poniżej skrót najważniejszych informacji o technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0:

- Skalowanie z wysoką jakością BEZ uczenia maszynowego (ML): choć ML jest jednym z rozwiązań problemu, to nie jest konieczny do uzyskania dobrych rezultatów skalowania obrazu. Inżynierowie AMD opracowali i zoptymalizowali zestaw zaawansowanych i ręcznie kodowanych algorytmów, które rozpoznają i łączą dane z poprzedniej sceny, aby zapewnić wysoką szczegółowość skalowanego obrazu. Sposób działania jest ponadto łatwy w optymalizacji i odpowiada szeregu zróżnicowanym scenariuszom. Dzięki braku wymagania sprzętu dedykowanego ML więcej platform może skorzystać z tego rozwiązania, a zatem i więcej graczy będzie mogło grać z FSR 2.0.

- Tryby jakości FSR 2.0: nowa wersja FSR zaoferuje trzy podstawowe tryby jakości dostępne we wszystkich obsługujących tę technologię grach, i jeden opcjonalny. Tryby te to: „Quality”, „Balanced” i „Performance”, a czwarty opcjonalny to “Ultra Performance”. Ten ostatni będzie dostępny dla deweloperów, którym będzie zależało na uzyskaniu jak największego wzrostu wydajności przy zachowaniu jakości reprezentatywnej dla natywnego renderingu.

- Sprzęt: jak FSR 1.0, tak i FSR 2.0 powstaje wg otwartego podejścia AMD, co przekłada się na obsługę przez szerokie spektrum sprzętu AMD i konkurencji. Trzeba jednak zaznaczyć, że FSR 2.0 jako temporalne rozwiązanie jest bardziej wymagające, co oznacza, że wydajniejszy sprzęt może być potrzebny dla skalowania wyższych rozdzielczości.

- Implementacja w grach: dokładnie tak, jak FSR 1.0, FSR 2.0 będzie otwartym rozwiązaniem na bazie licencji MIT i będzie dostępny dla deweloperów jako intuicyjne i łatwe w użyciu API z obsługą DirectX 12 i Vulkan. Powstanie również rozszerzenie (plug-in) do Unreal Engine.

- Wsparcie w grach i Xbox: kolejną grą z obsługą FSR 2.0, po zapowiedzianej w zeszłym tygodniu DEATHLOOP, będzie Forspoken, której premiera zaplanowana jest na październik 2022. FSR 2.0 będzie ponadto w pełni wspierany na konsoli Xbox i zostanie udostępniony w zestawie deweloperskim Xbox GDK dla zarejestrowanych deweloperów.



Firma AMD współpracuje z deweloperami, aby FSR 2.0 obsługiwało tak wiele gier, jak to tylko możliwe. Pierwsze gry z tą technologią będą dostępne w 2 kwartale 2022.

























Źródło: Info Prasowe / AMD