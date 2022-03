Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Creative Technology wprowadza na rynek europejski model Creative Outlier Pro. Na tę chwilę będzie to najbardziej zaawansowany i dopieszczony zestaw słuchawkowy wśród dobrze przyjętych przez użytkowników wcześniejszych modeli z serii Outlier True Wireless. Najnowsza odsłona słuchawek zyskuje szereg funkcji takich jak Hybrydowa Aktywna Redukcja Szumów (ANC), Tryb Otoczenia, wielokrotnie nagradzana technologia wirtualizacji dźwięku Super X-FI, zwiększony czas działania całego zestawu do sześćdziesięciu godzin, dziesięciomilimetrowe przetworniki z membranami pokrytymi grafenem i wiele innych ciekawostek, które zostały umieszczone w całkowicie na nowo zaprojektowanych wkładkach dousznych z certyfikatem wodoodporności IPX5.







W zestawie słuchawkowym Creative Outlier Pro znajdziemy również najnowszy standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 5.2, konfigurowalne sterownie dotykowe, ładowanie bezprzewodowe zgodne z „Qi” i inne.



60 GODZIN ODTWARZANIA i ŁADOWANIE BEZPRZEWODOWE

Creative Outlier Pro charakteryzuje się na obecną chwilę najlepszą wydajnością akumulatorów względem całej serii słuchawek Outlier. Cały zestaw zapewnia do 60 godzin łącznego czasu odtwarzania na jednym ładowaniu. Sam zestaw słuchawkowy umożliwia odsłuch do 15 godzin odtwarzania przy umiarkowanym poziomie głośności. Włączone ANC i Tryb Ambient skraca czas działania akumulatorów, umożliwiając pracę całego zestawu do 40 godzin i 10 godzin samych słuchawek. Etui można ładować bezprzewodowo i jest zgodne ze standardem Qi (zalecana ładowarka przynajmniej 5 W). Zestaw również można naładować za pomocą dostępnego w zestawie kabla USB-C.



TRYB AMBIENT I HYBRYDOWA AKTYWNA REDUKCJA SZUMÓW ANC

W pełni konfigurowalny Tryb Otoczenia kontroluje zakres dźwięku przestrzennego, przez co pozwala zachować świadomość wydarzeń dziejących się wokół nas i umożliwia prowadzenie rozmów, z osobami z otoczenia, bez konieczności wyjmowania wkładek dousznych. Użyta hybrydowa technologia ANC w słuchawkach Outlier Pro, którą zwykle można znaleźć w modelach z wyższej półki, ma za zadanie usunięcie wszelakich niepożądanych zewnętrznych zakłóceń i pozostawić odsłuchiwany dźwięk w jak najczystszej postaci. Hybrydowa aktywna redukcja szumów to połączenie zarówno systemu sprzężenia zwrotnego sygnału, które następuje przy pomocy zewnętrznych, jak i wewnętrznych mikrofonów wbudowanych w słuchawkę.



SZEŚĆ MIKROFONÓW Z FUNKCJĄ DUAL-VOICE

Słuchawki Creative Outlier Pro są wyposażone w sześć mikrofonów, po trzy na każdą wkładkę douszną. Taka liczba mikrofonów ma za zadanie zapewnić lepszą jakość komunikacji i wspomóc system redukcji szumów. Funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń asystentowi Siri / Google Assistant. Mikrofony odpowiadają również za ciągłe monitorowanie dźwięków otoczenia, co pozwala np. na bezpieczne poruszanie się podczas jazdy na rowerze po drogach publicznych.



JAKOŚĆ DŹWIĘKU i TECHNOLOGIA SUPER X-FI READY

Za jakość dźwięku odpowiada bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.2, kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki z membranami pokrytymi grafenem. Creative Outlier Pro został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY*, która ma za zadanie odwzorować dźwięk z wysokiej klasy systemów wielogłośnikowych i przenieść go za pomocą słuchawek bezpośrednio do odbiorcy. Dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi uzyskamy na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz.

(*Nie obsługuje treści strumieniowych innych firm, takich jak Netflix, YouTube i Spotify)



PERSONALIZACJA STEROWANIA DOTYKOWEGO

Boczne pady słuchawek Creative Outlier Pro reagują na dotyk, umożliwiając bezproblemowe odtwarzanie, obsługę funkcji i kontrolowanie połączeń. Czujniki dotykowe można spersonalizować według własnych upodobań w aplikacji Creative. Preferowane funkcje możesz dowolnie przydzielać do elementów sterowania, bez względu na to, czy chodzi o dwukrotne, trzykrotne lub długie dotknięcie w celu pomijania utworów, dostosowywania głośności lub uruchomiania asystentów głosowych i innych trybów.



APLIKACJA CREATIVE APP i SXFI APP

Wisienką na torcie dla Creative Outlier Pro jest łatwa w obsłudze aplikacja Creative, w której możemy ustawić i aktywować szereg przydatnych funkcji, takich jak np. tryb niskiej latencji. Tryb Niskiej Latencji to nowo dodana funkcja, która potrafi zredukować opóźnienia dźwięku w Creative Outlier Pro o ponad połowę, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się lepiej zsynchronizowaną muzyką i treściami wideo. W aplikacji „Creative App” znajdziemy dodatkowo takie funkcje jak:



• Personalizacja przycisków

• Kontrola poziomów hałasu w trybie otoczenia i aktywnej redukcji szumów

• Ustawienia dźwięku za pomocą korektora graficznego

• Aktualizacja oprogramowania i rejestracja produktów

• Odtwarzacz multimedialny

• Ustawienia Super X-FI



Cena i dostępność

Creative Outlier Pro kosztuje 369 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Creative