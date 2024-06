AMD przedstawia wieloletnie plany dotyczące AI

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 1

Dziś nad ranem dr Lisa Su, dyrektor generalna i przewodnicząca zarządu AMD, otworzyła targi Computex 2024 swoim wystąpieniem p.t. "Przyszłość wydajnej komputeryzacji w erze AI".

Na scenie dołączyli do niej inni dyrektorzy AMD oraz wielu partnerów, aby zaprezentować nowości, które będą wyznaczać kierunek rozwoju komputeryzacji w najbliższych miesiącach i latach.







1. Sztuczna inteligencja i superkomputery - AMD przedstawiło wieloletnie plany rozwoju akceleratorów AMD Instinct i procesorów AMD EPYC:



- W 4 kwartale 2024 roku wprowadzony zostanie na rynek nowy akcelerator AMD Instinct MI325X, który zaoferuje aż 288 GB pamięci HBM3E o przepustowości 6 TB/s. Dzięki temu zaoferuje 2-krotnie więcej pamięci o 1,3-krotnie większej przepustowości niż konkurencja, a także 1,3-krotnie lepszą wydajność obliczeniową.

- W drugiej połowie 2024 roku wprowadzona zostanie również 5 generacja procesorów AMD EPYC o kodowej nazwie "Turin". Będą one wyposażone nawet w aż 192 nowe rdzenie "Zen 5", dzięki którym będą w dalszym ciągu wiodły prym w dziedzinie wydajności i efektywności.

- W 2025 roku firma wprowadzi pierwszy produkt skonstruowany w oparciu o następnej generacji architekturę AMD CDNA 4, czyli akcelerator AMD Instinct MI350X. Zostanie on wyprodukowany przy użyciu 3-nanometrowej technologii i będzie obsługiwał zarówno dane FP4 jak i FP6 oraz będzie wyposażony w nawet 288 GB pamięci HBM3E.

- W 2026 roku z kolei zostaną wprowadzone akceleratory AMD Instinct z serii MI400, które będą bazowały na architekturze AMD CDNA "Next", dzięki której pojawią się nowe możliwości w zakresie wnioskowania i trenowania AI przy jednoczesnej znacznej poprawie efektywności energetycznej.



2. Komputery Windows Copilot+ - AMD zaprezentowało procesory z najwydajniejszym NPU na rynku:



- Nowe procesory AMD Ryzen AI 300 dzięki zastosowaniu nowej architektury AMD XDNA 2 oferują wydajność AI na poziomie aż 50 TOPS, co wykracza ponad wymagania Copilot+ i jest 3-krotnym wzrostem w porównaniu z poprzednią generacją.

- Procesory te są wyposażone w nawet 12 wydajnych nowych rdzeni "Zen 5" i 24 wątki, a także 50% więcej pamięci podręcznej L3 w porównaniu z procesorami z rdzeniami "Zen 4", dzięki czemu oferują niezrównaną wydajność

- AMD Ryzen AI 300 to także potężny zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 800M, który bazuje na nowej architekturze AMD RDNA 3.5 i zapewnia wydajność klasy topowych przenośnych konsol.

- Efektywność energetyczna tych nowych procesorów pozwala na bezkompromisowe korzystanie z nich do pracy i grania.

- Producenci tacy jak Acer, ASUS, HP, Lenovo i MSI zapowiadają wiele urządzeń z procesorami AMD Ryzen AI 300, a Microsoft i Zoom blisko współpracują z AMD, aby poszerzać możliwości tych produktów.



3. Potężne komputery stacjonarne dla graczy i twórców - AMD zaprezentowało nową generację procesorów i płyt głównych:



- Procesor AMD Ryzen 9950X to najszybszy konsumencki procesor do komputera stacjonarnego.

- Nowe procesory AMD Ryzen 9000 oferują nawet aż 16 rdzeni "Zen 5" i 32 wątki, dzięki czemu zapewniają niesamowitą moc w wymagających grach i programach będąc niezwykle wydajne zarówno w zadaniach jedno- i wielowątkowych.

- Pierwszymi modelami z nowej serii będą AMD Ryzen 9950X, 9900X, 9700X i 9600X, które oferują odpowiednio 16, 12, 8 i 6 wydajnych rdzeni i dwukrotnie więcej wątków.

- Procesory te będą dostępne w sprzedaży detalicznej oraz w systemach komputerowych od lipca 2024 roku.

- Na platformie AM5 pojawią się dwa nowe chispety, które zaprojektowano do optymalnej obsługi nowych procesorów AMD Ryzen 9000 - to AMD X870E i X870, które zapewniają obsługę nawet PCIe 5.0, szybszych modułów pamięci DDR5 zgodnych z AMD EXPO, interfejsu USB4 i WIFI7. Planowane wsparcie dla platformy AM5 ma być utrzymane co najmniej do 2027 roku.



4. Nowe procesory AMD Ryzen 5000 wydłużają wsparcie dla platformy AM4:



- Nowe modele to AMD Ryzen 9 5900XT oraz AMD Ryzen 7 5800XT, które oferują odpowiednio 16 i 8 rdzeni oraz dwukrotnie więcej wątków przy TDP na poziomie 105W.



5. AMD zwiększa dostępność AI:



- Zaprezentowano nową kartę graficzną AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot dla stacji roboczych. Została ona zoptymalizowana dla potężnych konfiguracji z wieloma GPU i zapewnia o 38% lepszy stosunek wydajności do ceny w środowisku Llama 3 70B Q4 niż konkurencyjna oferta, a przy tym dzięki 48 GB pamięci pozwala umieścić cały model z 70 miliardami parametrów w obrębie swojego VRAM.

- Firma AMD udostepni też swoje środowisko AMD ROCm 6.1 dla konsumenckich kart graficznych AMD Radeon, dzięki czemu deweloperzy mogą rozwijać AI lokalnie i przy zachowaniu poufności wykorzystywanych danych.





źródło: AMD