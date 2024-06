Nowe laptopy Acer z serii Swift z procesorami AMD Ryzen AI 300

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Acer zaprezentował serię ultra cienkich i lekkich laptopów Swift z nowymi procesorami AMD Ryzen™ AI 300, które pojawią się w sprzedaży w 3. kwartale 2024 roku. Najnowsze procesory AMD, wyposażone w większą liczbę rdzeni CPU i GPU zapewniają rewolucyjną szybkość i wydajność. Dodatkowo wspomniane modele Acer Swift otrzymają bezpłatną aktualizację do funkcji Copilot+.

Wraz z AMD dostarczamy naszym klientom więcej wrażeń związanych ze sztuczną inteligencją z niespotykaną dotąd mocą i wydajnością. W nadchodzących miesiącach z niecierpliwością czekamy na zapowiedź nowych systemów opartych na procesorach AMD Ryzen AI serii 300



Oparte na nowej, wydajnej architekturze „Zen 5” procesory AMD Ryzen AI 300 z 12 rdzeniami i 24 wątkami zapewniają wydajność na najwyższym poziomie. Jako część AMD Ryzen™ AI, nowe procesory wykorzystują technologię AMD XDNA™ 2, aby zapewnić do 50+ NPU TOPS mocy przetwarzania AI, umożliwiając użytkownikom korzystania ze sztucznej inteligencji, obsługę dużych modeli językowych i asystentów AI. Tym samym, użytkownicy będą mogli zmaksymalizować swoją produktywność i kreatywność nawet bez dostępu do Internetu i bez konieczności poświęcania czasu pracy na baterii.



Procesory AMD Ryzen AI z serii 300 zostały zoptymalizowane pod kątem niższego zużycia energii i doskonałego czasu pracy na baterii nawet przy dużych obciążeniach obliczeniowych, a także oferują do 36 MB pamięci podręcznej. Wbudowany układ graficzny AMD Radeon™ 800M zapewnia dodatkowo obsługę ekranów o wysokiej rozdzielczości i przyspieszone kodowanie przy użyciu oddzielnej karty graficznej lub bez niej.

źródło: Acer