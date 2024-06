Flagowa seria realme GT 6 wspierana AI powraca do Europy

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Realme ogłosiła, że najnowsza seria flagowych modeli GT 6 zadebiutuje globalnie 20 czerwca podczas oficjalnej premiery w Mediolanie. Wraz z launchem „pogromcy flagowców” realme wprowadza także pierwszy na rynku tryb wideo AI Night Vision, który umożliwia wyraźne nagrywanie w nocy.

Globalna premiera, a zarazem powrót serii GT po dwóch latach nieobecności na rynku światowym, to kolejny ważny kamień milowy dla marki realme. Od debiutu pierwszego smartfona z tej serii w marcu 2021 roku, produkty realme GT zdobyły ogromne uznanie użytkowników i entuzjastów technologii na całym świecie.



W nadchodzącej serii na czoło wysuwa się „pogromca flagowców”, model GT 6, plasujący się wśród smartfonów z najwyższej półki. Jego młodszy brat, realme GT 6T wyróżnia się „natomiast flagową wydajnością w średniej półce cenowej”. Oba modele oferują wyjątkową płynność działania i wielość innowacyjnych na rynku funkcji.

Wybór Mediolanu na premierę nowej, flagowej serii, a zarazem pierwsze globalne wydarzenie realme, to nie przypadek. Europa jest strategicznym rynkiem dla realme, na którym marka zwiększa swoje inwestycje. Według najnowszych danych Counterpoint Research w pierwszym kwartale 2024 br. realme zajęło tu czwarte miejsce wśród marek smartfonów. Ponadto w przyszłości Europa pozostanie pierwszym rynkiem, na którym wprowadzane będą modele GT.

Seria GT 6 płynnie integruje najnowocześniejsze możliwości AI z telefonem. Co ważne, realme wprowadzi pierwszy w branży tryb AI Night Vision, który umożliwi użytkownikom nagrywanie wideo w ekstremalnie ciemnych warunkach. Dzięki połączeniu algorytmów AI i wysokowydajnego układu, smartfon będzie mógł działać jako urządzenie do rejestrowania obrazu w ciemności. Ta funkcja AI Night Vision podnosi możliwości nagrywania nocnych wideo na Androidzie na nowy poziom, pozwalając każdemu użytkownikowi łatwo uchwycić cuda nocy i cieszyć się zaletami obrazowania za pomocą telefonu. Celem realme jest popularyzacja technologii AI wśród młodych użytkowników na całym świecie.



źródło: realme