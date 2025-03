Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma AMD tworzy supernowoczesne technologie AI dla wielu branż: od centrów danych, przez AI PC po nawet rozwiązania dla sektora kosmicznego. Dziś opublikowano kilka blogów, które rozwijają temat możliwości, jakie oferuje sprzęt AMD na tle konkurencyjnych rozwiązań AI i nie tylko. W Pierwszym z nich przedstawiono wyniki testów, z których wynika, że 5 generacji procesor AMD EPYC jest lepszy od NVIDIA Grace w szeregu wskaźników. Jest m.in. 2.75-krotnie bardziej efektywny energetycznie, zapewnia 2.17-krotnie wyższą wydajność w zadaniach bazodanowych oraz oferuje 2.9-krotnie większą przepustowość w kodowaniu wideo. Jednocześnie AMD EPYC wykorzystuje szeroko stosowaną architekturę x86, dzięki czemu ma szeroką kompatybilność z dostępnymi aplikacjami i nie ma konieczności kosztownego przenoszenia kodu na inną architekturę.







Blog też uzasadnia, dlaczego współczesne centra danych powinny łączyć różne specyfiki działania, aby być jak najdłużej użyteczne w warunkach stale zmieniających się priorytetów obliczeniowych. Wybór odpowiedniego procesora, który ma z jednej strony wszechstronne możliwości x86, a z drugie jest w stanie efektywnie "karmić" akceleratory AI danymi jest absolutnie kluczowy.





- W Drugim z kolei przedstawiono jak procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395 może być ponad 12-krotnie (dwunastokrotnie) wydajniejszy od konkurencji w przypadku korzystania z ponad 16-gigabajtowych modeli tekstowych oraz ponad 2-krotnie w przypadku modeli o objętości mniejszej niż 16 GB. Modele tekstowe są ponadto coraz częściej zastępowane przez multi-modalne modele, które łączą cechy językowe z wizyjnymi i innymi. Nową rodziną takich modeli są m.in. Google Gemma 3 i IBM Granite Vision, które działają odpowiednio nawet 7- i 6-krotnie szybciej na procesorach AMD Ryzen AI MAX+. Wszystko to wynika z możliwości tego zaawansowanego procesora, który łączy nawet 16 szybkich rdzeni "Zen 5", z NPU o mocy nawet 50 TOPS i potężnym zintegrowanym GPU z nawet 40 jednostkami obliczeniowymi RDNA 3.5.

- W Trzecim blogu zaprezentowano możliwości nowego układu AMD Versal AI Edge XQRVE2303, który otrzymał certyfikat B potwierdzający możliwość wykorzystania go do lotów w kosmos. Układ ten jest wyposażony w ulepszone AMD AI Engines oraz podwojoną ilość pamięci względem poprzedniej generacji, a przy tym jest oferowany w małym formacie 23x23 mm, co czyni z niego pierwszy tak niewielki adaptacyjny procesor SoC do zastosowań w sprzęcie kosmicznym. Dzięki temu może on od razu konwertować surowe dane z czujników w użyteczne dla użytkownika informacje pozwalając np. klasyfikować wykrywane obiekty na obrazie (wegetacja, pożary, zachmurzenie itd.) czy autonomicznie nawigować bez konieczności przesyłania tych wszystkich danych na ziemię i z powrotem.































źródło: Info Prasowe - AMD