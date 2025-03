Acer Predator BiFrost i Acer Nitro z serii RX 9000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował najnowsze karty graficzne Predator BiFrost i Acer Nitro, oparte na procesorach AMD Radeon RX 9000. Sześć nowych modeli łączy topową wydajność z imponującą jakością obrazu, zapewniając niezapomniane wrażenia w grach i kreatywnych projektach. Wśród premier znalazły się m.in. Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB i Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB. Najnowsze karty graficzne wykorzystują potężny układ AMD Radeon RX 9070 XT OC, oparty na architekturze AMD RDNA 4. Dzięki wsparciu dla ray tracingu, akceleracji AI i nawet 16 GB pamięci są one w stanie zapewnić oszałamiającą jakość obrazu w grach, edycji wideo i streamingu.







Zastosowana w nich technologia AMD HYPR-RX automatycznie optymalizuje wydajność i minimalizuje opóźnienia, a AMD FidelityFX Super Resolution 4 zwiększa liczbę klatek na sekundę, zapewniając płynną i immersyjną rozgrywkę. Dodatkiem jest ulepszony silnik AMD Radiance Display, który podnosi jakość multimediów i transmisji na zupełnie nowy poziom.



Moc, która nie zawodzi - poznaj serię Acer Nitro Radeon RX 9000

Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16 GB to karta stworzona dla graczy oczekujących najwyższej wydajności – osiąga taktowanie boost do 3100 MHz i 2570 MHz w grach, gwarantując wyjątkową płynność rozgrywki. Model RX 9070 OC 16 GB, z maksymalnym taktowaniem 2700 MHz i 2210 MHz w grach, to świetny wybór dla tych, którzy szukają mocy i stabilności. Każda z tych kart została wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6 oraz najnowsze technologie AMD Radeon, dostarczając moc obliczeniową idealną zarówno do gamingu, jak i pracy kreatywnej.



Zaawansowane chłodzenie i wytrzymałość

Wspomniane karty wykorzystują zaawansowane systemy chłodzenia, które pozwalają utrzymać maksymalną wydajność bez przegrzewania. Potrójne wentylatory FrostBlade 4.0 z przeciwbieżnym układem gwarantują wydajniejsze chłodzenie, a beztlenowe rurki termiczne skutecznie odprowadzają ciepło, utrzymując stabilną temperaturę nawet podczas intensywnej pracy. Konstrukcja kart Predator BiFrost i Acer Nitro Radeon została zaprojektowana z myślą o długotrwałej wytrzymałości i bezkompromisowej wydajności. Aluminiowy backplate i metalowe wzmocnienia zapobiegają wyginaniu, a otwory wentylacyjne i miedziana podstawa skutecznie pochłaniają i odprowadzają ciepło, gwarantując stabilność nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Funkcje, które zachwycają

Acer Intelligent Space to inteligentne centrum sterowania, które rozpoznaje sprzęt, sugeruje aplikacje AI i pomaga graczom w doborze narzędzi poprawiających wydajność. Acer Game Assistance zwiększa precyzję rozgrywki, automatycznie kalibrując kolory i aktywując tryb snajperski do lepszego celowania w strzelankach. Dodatkowo, kamera Acer ProCam rejestruje kluczowe momenty gry, umożliwiając łatwe uchwycenie najważniejszych akcji. Karty obsługują do czterech monitorów jednocześnie, oferując trzy porty DisplayPort, HDMI 2.1 i magistralę PCIe 5.0, co przekłada się na płynną rozgrywkę, doskonałą jakość obrazu i wygodę w pracy kreatywnej.



Cena i dostępność

Karta graficzna Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB będzie dostępna w regionie EMEA w kwietniu, w cenie od 849 EURO.

Karta graficzna Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC 16GB będzie dostępna w regionie EMEA w kwietniu, w cenie od 769 EURO.

Karta graficzna Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB będzie dostępna w regionie EMEA w kwietniu, w cenie od 799 EURO.

Karta graficzna Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 16GB będzie dostępna w regionie EMEA w cenie od 719 EURO.

























źródło: Info Prasowe - ACER