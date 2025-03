Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Sytuacja w której mamy smartfon z najnowszymi funkcjami, a w samochodzie radio starego typu bez funkcji Bluetooth i żadnego złącza USB, może naprawdę zirytować. Rozwiązaniem tego problemu jest transmiter Hama FM, który umożliwia przesyłanie dźwięku poprzez Bluetooth do dowolnego radia samochodowego. Dzięki niemu możemy nadal cieszyć się swoją ulubioną muzyką bez konieczności kosztowej wymiany sprzętu. Transmiter przybiera formę małej kostki o eleganckim szaro-czarnym kolorze, pasującym do kokpitu praktycznie każdego samochodu. Urządzenie wystarczy podpiąć do gniazda zapalniczki, a dźwięk zostanie przesłany do radia na wybranej częstotliwości UKF (FM), którą można dostosować ręcznie i potwierdzić na wbudowanym wyświetlaczu. Transmiter zapamiętuje ostatnio używaną częstotliwość, więc nie trzeba jej za każdym razem ustawiać od nowa.







Funkcja głośnomówiąca dla większego bezpieczeństwa

Podczas przychodzącego połączenia transmiter automatycznie przełącza się z trybu muzyki na tryb rozmowy. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku z piktogramem zielonej słuchawki, aby odebrać lub zakończyć połączenie, a także wybrać ostatni numer. Dzięki temu można swobodnie rozmawiać, nie odrywając rąk od kierownicy, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy.



Dodatkowe funkcje: odtwarzacz i szybkie ładowanie

Transmiter Hama FM Bluetooth został wyposażony w gniazdo na kartę microSD, co pozwala na odtwarzanie muzyki, np. popularnych plików mp3, bezpośrednio z pamięci przenośnej. Co więcej, producent pomyślał też o obecności portu USB-A z technologią Qualcomm Qucik Charge 3.0, umożliwiającym szybkie ładowanie smartfonów i tabletów z mocą 20 W. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć do niego pendrive’a z plikami muzycznymi. Z kolei wejście USB-C obsługuje Power Delivery. Oznacza to, że inteligentny zestaw chipów automatycznie rozpoznaje ładowane urządzenie i dobiera odpowiednie napięcie prądu, przyspiesza również proces zasilania energią.



Katalogowa cena transmitera Hama FM Bluetooth ze złączami USB- A i USB-C wynosi 89.90 PLN. Dostępna jest jeszcze wersja jedynie z gniazdem USB-A i ładowaniem o mocy 18 W w cenie 69.90 PLN.

























źródło: Info Prasowe - HAMA