AMD udostępniło ROCm w nowej wersji 6.4

Na Blogu AMD opublikowano dzisiaj omówienie nowości, jakie wprowadza oprogramowanie ROCm w wersji 6.4. Jest to kompletne rozwiązanie dla naukowców, deweloperów i zespołów ds. infrastruktury AI, które oferuje udoskonalenia w zakresie technologii AI i GPU, a także przełomowe funkcje zaprojektowane w celu sprostania rosnącym wymaganiom współczesnych algorytmów sztucznej inteligencji. Dzięki takim innowacjom jak działające od podłączenia (plug-and-play) kontenery ułatwiające wdrażanie AI, przyspieszone trenowanie za sprawą istotnych ulepszeń dla PyTorch oraz dalsze optymalizacje we wnioskowaniu na akceleratorach AMD Instinct ta nowa wersja to znaczący krok naprzód dla instytucji budujących przyszłe rozwiązania AI.



















źródło: Info Prasowe - AMD