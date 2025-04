Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje najnowszy smartfon Galaxy XCover7 Pro i tablet Galaxy Tab Active5 Pro, urządzenia zaprojektowane, by sprostać wymaganiom współczesnych, szybko zmieniających się i intensywnych środowisk pracy. Kontynuując dziedzictwo wzmocnionych urządzeń marki Samsung, najnowsze modele Pro są wszechstronne i zoptymalizowane pod kątem działania w wymagających warunkach. Zapewniają zwiększoną trwałość, i wydajność, by wspomagać użytkowników zarówno podczas pracy w biurze, jak i w terenie. Dzięki łączności 5G, wydajnemu procesorowi i pojemnej pamięci, XCover7 Pro i Tab Active5 Pro wyróżniają się większą mobilnością i niezawodnością. XCover7 Pro ma nowe, mocne głośniki stereo z technologią zapobiegającą sprzężeniu zwrotnemu, która minimalizuje niepożądany pogłos, zapewniając wyraźniejszą komunikację.







Obydwa urządzenia mają pojemniejsze od poprzedników akumulatory: smartfon XCover7 Pro – 4350 mAh dla dłuższej pracy, tablet Tab Active5 Pro – 10100 mAh do realizacji wymagających zadań. Tab Active5 Pro ma miejsce na dwa niezależne akumulatory (Dual Hot-Swap), więc jeden z nich można wyjąć i zastąpić naładowanym bez utraty ciągłości zasilania.



Oczekuje się, że sprzedaż wzmocnionych smartfonów osiągnie 4.46 miliona sztuk, a wzmocnionych tabletów 1.89 miliona do 2028 r. Urządzenia te mogą zyskać na znaczeniu w branżach takich jak handel detaliczny, administracja, logistyka, opieka zdrowotna i produkcja. Niezawodne, wydajne i trwałe, mogą mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnych operacji w każdym środowisku pracy.



Wzmocniona wytrzymałość w każdych warunkach

Galaxy XCover7 Pro i Galaxy Tab Active5 Pro zostały zaprojektowane z myślą o pracy na pierwszej linii we wszystkich branżach. Rygorystyczne testy wytrzymałościowe zweryfikowały ich możliwości pod kątem sprostania wymagającym warunkom. Obydwa urządzenia są odporne na wodę i kurz zgodnie z normą IP68, dzięki czemu sprawdzają się niezawodnie w warunkach, w których może dojść do przypadkowego zachlapania lub sporadycznego zanurzenia.



Rysik S Pen dołączony do tabletu Tab Active5 Pro to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów pracujących w terenie, którzy dodają adnotacje do dokumentów, podpisują formularze lub wprowadzają dane w podróży. Dodatkowo, obydwa urządzenia zostały przetestowane pod względem odporności na popularne środki dezynfekcyjne, by zweryfikować ich trwałość w środowiskach wymagających częstego czyszczenia.



Certyfikat MIL-STD-810H potwierdza, że są odporne na upadki, skrajne temperatury i drgania, a szkło Corning Gorilla Glass Victus+ pokrywające ekran tabletu Tab Active5 Pro skuteczniej chroni go przed uderzeniami i zarysowaniami. Użytkownicy pracujący w handlu detalicznym, administracji i produkcji mogą również polegać na zwiększonej czułości obu urządzeń na dotyk, co pozwala obsługiwać je nawet w kompatybilnych rękawiczkach.



Ciągłość pracy: łączność i zasilanie przez cały dzień

Zrozumiała komunikacja ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniających się środowiskach pracy, zwłaszcza dla zespołów korzystających z funkcji radiotelefonu w branżach takich jak budownictwo i reagowanie kryzysowe. Galaxy XCover7 Pro i Galaxy Tab Active5 Pro są wyposażone w głośniki minimalizujące zakłócenia, które mogą wystąpić, gdy w pobliżu użytkowanych jest wiele urządzeń korzystających z tego samego kanału łączności. Dzięki większej głośności i lepszej jakości dźwięku, głośniki stereo pomagają pracownikom pierwszej linii pozostać w kontakcie i przekazywać krytyczne informacje bez zakłóceń. Tab Active5 Pro dodatkowo wspomaga komunikację dzięki zoptymalizowanemu dostrajaniu dźwięku, zwiększaniu poziomu głośności i inteligentnemu przetwarzaniu dźwięku w celu odfiltrowania akustyki tła.



Obydwa urządzenia mają również tryb Vision Booster, który poprawia widoczność obrazu na ekranie w jasnym otoczeniu. Galaxy Tab Active5 Pro dodatkowo zwiększa jasność ekranu do 600 nitów, co w porównaniu z 480 nitami w poprzednim modelu oznacza znacznie lepszą widoczność nawet w wymagających oświetleniowych warunkach. Podczas pracy na ekranie zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, ulepszenia te oznaczają poprawę kontrastu, odwzorowania kolorów i ogólnej widoczności w silnym oświetleniu, pozwalając użytkownikom skupić się na ich zadaniach zawsze i wszędzie.



Dzięki wydłużonej żywotności akumulatora i przemyślanym rozwiązaniom zasilania, Galaxy XCover7 Pro i Galaxy Tab Active5 Pro wspierają nieprzerwany przepływ pracy. Obydwa urządzenia są wyposażone w złącza POGO kompatybilne ze stacjami dokującymi mogącymi ładować wiele urządzeń jednocześnie. W miejscach, w których Tab Active5 Pro jest stale zasilany ze źródła zewnętrznego, może on pracować bez akumulatora – na przykład w pojeździe, kiosku samoobsługowym lub na biurku.



Bezproblemowa łączność jest również kluczem do utrzymania ciągłości pracy. XCover7 Pro i Tab Active5 Pro obsługują łączność 5G, Wi-Fi 6E i dzielenie sieci, by nadać priorytet komunikacji urządzenia nawet w gęstych środowiskach sieciowych oraz zapewnić szybki i stabilny dostęp do sieci. Korzystając z dwóch kart SIM (pSIM + eSIM) w tablecie Tab Active5 Pro, pracownicy mogą bez problemu przełączać się między sieciami i utrzymywać łączność w każdym środowisku.



Tab Active5 Pro jest wyposażony w przedni czytnik oznaczników NFC zwiększający użyteczność tabletu w handlu detalicznym, hotelarstwie i logistyce, gdzie niezbędne szybkie i bezpieczne interakcje. Umożliwiając bezproblemowe uwierzytelnianie, śledzenie zasobów i płatności mobilne, tablet może efektywnie pełnić rolę mobilnego systemu obsługi sprzedaży (mPOS) zarówno w sklepach detalicznych, jak i restauracjach. Pracownicy mogą szybko weryfikować dane uwierzytelniające, przetwarzać transakcje i zarządzać zasobami bez dodatkowego sprzętu, co zwiększa wydajność w branżach, w których szybkość i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie.



Maksymalna produktywność: inteligentniejsze narzędzia dla pierwszej linii

Najnowsze urządzenia Samsung wprowadzają również ulepszenia oparte na AI. Te inteligentne funkcje dostępne w coraz szerszej gamie urządzeń sprawiają, że codzienna praca jest bardziej intuicyjna i wydajna, a profesjonaliści z pierwszej linii mogą działać sprawniej i szybciej w dynamicznych środowiskach. Wyposażone w wysokowydajne chipsety, lepsze funkcje użytkowe i intuicyjne narzędzia oparte na AI, obydwa urządzenia umożliwiają pracę w trybie wielozadaniowym. Funkcje takie jak Circle to Search with Google, Object Eraser, Inteligentny Wybór (AI Select) i Lektor (Read Aloud) pozwalają użytkownikom na bardziej wydajną realizację zadań, zmniejszając wysiłek manualny i poprawiając precyzję wyników.[15] Silnikiem smartfonu Galaxy XCover7 Pro jest chipset Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform (4 nm Octa-Core), który optymalizuje wydajność energetyczną i szybkość przetwarzania, natomiast tablet Tab Active5 Pro z tym samym procesorem ma większą pamięć RAM i opcję powiększenia pamięci plikowej do obsługi wymagających zadań.



Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują wszechstronności, obydwa urządzenia mają funkcję rzutowania ekranu (Samsung DeX), a więc mogą wyświetlać obraz na zewnętrznym monitorze, by użytkownik mógł pracować, jak na komputerze. Użytkownicy mogą płynnie przechodzić między środowiskami mobilnym i stacjonarnym podczas zarządzania raportami na linii produkcyjnej, wykonywania zadań administracyjnych czy prezentowania danych. Urządzenia wyposażono w przyciski programowalne, które można przypisywać do często używanych funkcji, takich jak skanowanie kodów kreskowych, inicjowanie rozmowy lub wysyłanie alarmów. Takie dostosowanie zwiększa wydajność pracy, skracając czas spędzany na nawigowaniu w menu i poprawiając szybkość reakcji w krytycznych sytuacjach.



Kluczowym aspektem najnowszych urządzeń Galaxy pozostaje bezpieczeństwo – Samsung Knox Vault chroni wrażliwe dane zaawansowanym szyfrowaniem i uwierzytelnianiem zgodnymi ze standardami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Co więcej, Samsung oferuje kompleksowy zestaw innowacji w zakresie bezpieczeństwa, zaprojektowanych w celu zapewnienia silnej ochrony, przejrzystości i kontroli użytkownika. Ochrona jądra systemu operacyjnego w czasie rzeczywistym i Eliminator Eksploitów (Defeat Exploit) zapewniają ochronę zarówno w jądrze, jak i w warstwie aplikacji, podczas gdy Weryfikator Autentyczności Oprogramowania (Warranty Bit) wykrywa manipulacje i ogranicza dostęp do wrażliwych aplikacji, takich jak Profil Roboczy (Work Profile), pomagając utrzymać zaufane środowisko urządzenia.



Dostępność

Nowe Galaxy XCover7 Pro i Galaxy Tab Active5 Pro będą dostępne od kwietnia 2025 r.

































źródło: Info Prasowe - SAMSUNG