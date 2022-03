AMD wprowadza procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zaprezentowała dzisiaj procesory dla stacji roboczych AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX, które zapewniają najlepsze możliwości profesjonalnym użytkownikom dzięki połączeniu znakomitej wydajności architektury „Zen 3” oraz najnowszych technologii AMD PRO. Niezależnie od tego, czy to rendering w 8K czy też kompilacja potężnego zbioru kodu użytkownicy tych procesorów mogą spodziewać się, że mają wydajność odpowiednią, aby zrobić więcej w krótszym czasie. Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX, w tym topowy, 64-rdzeniowy AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX będą dostępne do kupienia 21 marca 2022 roku w ofercie systemów firmy Lenovo.







AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 WX to:

- nawet dwukrotnie wyższa wydajność w porównaniu do 1-procesorowych rozwiązań konkurencji,

- nawet o 95% wyższą wydajność w porównaniu do 2-procesorowych rozwiązań konkurencji,

- 67% mniej zużytej energii w przeliczeniu na rdzeń w porównaniu do rozwiązań konkurencji,

- nawet dwukrotnie wyższy stosunek wydajności do zużytej energii w porównaniu do rozwiązań konkurencji.





















Źródło: Info Prasowe / AMD