AOC 16T2 - przenośny monitor z 10-punktowym panelem dotykowym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Marka AOC wprowadza do sprzedaży przenośny monitor obsługujący sterowanie dotykiem i z wbudowanym powerbankiem. AOC 16T2 przyjmuje sygnał obrazu przez złącze USB-C lub Micro-HDMI. Jego panel wyświetla obraz Full HD na matowej matrycy IPS o przekątnej 15.6 cala. Nowy monitor od AOC jest propozycją dla użytkowników potrzebujących dodatkowego lub głównego ekranu, który łatwo przenieść. AOC 16T2 waży niecały kilogram, a jego grubość wynosi mniej niż centymetr. W jego aluminiowej obudowie oprócz samego ekranu mieści się bateria o pojemności 8 000 mAh. Może ona działać w dwóch trybach. Gdy urządzenie wyświetla obraz może służyć jako jego zasilanie.







Pozwala to np. na podpięcie monitora do smartfona i jednoczesne zachowanie wysokiej jasności panelu, co jest istotne w przypadku korzystania z urządzenia na zewnątrz. W przypadku braku baterii większość smartfonów nie byłaby w stanie podać wystarczającej ilości energii do pracy wyświetlacza z pełną jasnością. Drugi scenariusz to wykorzystanie nieaktywnego monitora jako powerbank do ładowania smartfona.



16T2 wyposażono w dwa porty USB-C po przeciwnych stronach obudowy, aby móc podłączyć monitor w sposób najwygodniejszy dla użytkownika. Złącza USB-C (zgodne z Thunderbolt 3) przesyłają jednocześnie sygnał obrazu i dźwięku, zasilanie oraz dane dla funkcji dotykowej. Jeśli urządzeniu, do którego będzie podłączony monitor brakuje portu USB-C − nic straconego. Monitor można podłączyć przewodem HDMI – Micro-HDMI. Z kolei dane funkcji dotykowej będą przekazywane przez dołączony przewód USB-C – USB-A.



Monitor wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px na panelu IPS o przekątnej 15,6 cala. Jego powłoka jest matowa i został on przystosowany do sterowania dotykiem w 10 punktach jednocześnie. Funkcja dotyku jest wspierana przez systemy Windows 7 i nowsze, Android oraz macOS w przypadku komputerów stacjonarnych.



Dołączone w komplecie magnetyczne etui nie tylko chroni wyświetlacz w trakcie transportu, ale służy też za podstawkę dla monitora. Pozwala ona na korzystanie z niego zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Gdyby zaszła potrzeba skorzystania z uchwytu VESA, monitor wyposażono w otwory o rozstawie 75 x 75.



Sugerowana cena detaliczna AOC 16T2 wynosi 1429 PLN. Nowy model zostanie wprowadzony do sprzedaży w październiku br. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.



























