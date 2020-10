XPG GAMMIX D20 DDR4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wysoka wydajność, niepowtarzalny design - to cechy charakteryzujące nowość od XPG. Moduły XPG GAMMIX D20 zapewniają taktowanie sięgające aż 4133 MHz przy opóźnieniach CL19-23-23. Za chłodzenie kości pamięci odpowiada aluminiowy radiator. Nowość przypadnie do gustu użytkownikom, którzy szukają alternatywy dla droższych modeli z podświetleniem RGB. Tutaj mamy prosty, aczkolwiek stylowy design, a co najważniejsze - wysoką wydajność. W najmocniejszym modelu taktowanie sięga aż 4133 MHz. Moduły dostępne są także w wersjach, których częstotliwości osiągają 3200 MHz i 3600 MHz.







Aby zapewnić wysoki poziom zgodności między platformami, GAMMIX D20 przeszedł kompleksowe testy weryfikacyjne z szeroką gamą płyt głównych różnych marek. Przetestowano go także pod kątem współpracy z najnowszymi platformami AMD i Intel. XPG GAMMIX D20 jest w pełni kompatybilny z XMP 2.0 (Extreme Memory Profile). Ta opcja pozwala na bardzo łatwe przetaktowanie pamięci - bez konieczności ręcznego ustawiania częstotliwości taktowania oraz timingów w BIOS lub UEFI.























Źródło: Info Prasowe / XPG