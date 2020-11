AOC AGON PD27 Porsche Design

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Porsche Design oraz AOC połączyły siły, by stworzyć monitor dla graczy Porsche Design AOC AGON. 27-calowy model Quad HD o odświeżaniu 240 Hz przyciąga wzrok stylistyką inspirowaną samochodami wyścigowymi. Został też wyposażony w funkcje pomocne w codziennym użytkowaniu, jak i długich sesjach gamingowych. Nowy monitor jeszcze przed premierą otrzymał nagrodę Red Dot Award 2020. Granie na poziomie turniejowym zdaje się być w zasięgu ręki, ale konkurencja jest zacięta. Początkujący oraz profesjonaliści zgadzają się jednak w kluczowym aspekcie związanym z sukcesem. Są nim wysokiej klasy akcesoria komputerowe.







Tak jak kierowca wyścigowy kalkuluje, jak wejść w zakręt na torze wyścigowym, tak gracz e-sportowy musi reagować w ciągu milisekund. Jakość każdego elementu zestawu PC jest w takim wypadku kluczowa i może decydować o wyniku. Z tego powodu Porsche Design zaczerpnęło ze swojego motoryzacyjnego DNA i połączyło siły z AOC. Dzięki temu powstał monitor dla tych, którzy chcą wygrywać.



Bryła PD27 jest zaakcentowana srebrną podstawą, która otrzymała kształt klatki bezpieczeństwa, znanej z pojazdów wyścigowych. Tak jak w samochodzie sportowym, pomaga ona utrzymać stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Pozostając wiernym filozofii projektowej Porsche Design, czyli łączenia stylu z osiągami, PD27 może wyświetlać na blacie logo AGON lub Porsche Design w różnych kolorach, jak i rozświetlić tył panelu.



PD27 został zaprojektowany z myślą o ambitnych graczach i entuzjastach e-sportu. Monitor wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji 1 ms GtG oraz 0,5 ms MPRT. Jego 27-calowy panel VA o jasności 550 nitów pozwala korzystać z niego w jasnych pomieszczeniach. Matryca PD27 jest mocno zakrzywiona (1000R), dając wrażenie otoczenia przez obraz. Jest to szczególnie ciekawa cecha dla sympatyków gier wyścigowych. Oprócz tego monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400 oraz AMD FreeSync Premium Pro. Ostatnia z funkcji zapewnia komfortową rozgrywkę, wolną od efektu rozrywania obrazu.



W zestawie z PD27 znajduje się bezprzewodowy pilot na podczerwień. Pozwala on na szybki dostęp do ustawień monitora oraz profili dla gier. W monitor zostały wbudowane 5-watowe głośniki z certyfikatem DTS Sound. Oprócz tego do dyspozycji użytkownika oddano 4-portowy hub USB 3.2, dwa porty HDMI 2.0 oraz dwa DisplayPort 1.4.



Sugerowana cena detaliczna Porsche Design AOC AGON PD27 wynosi 3669 PLN. Zostanie on wprowadzony do sprzedaży w listopadzie br.



































Źródło: Info Prasowe / AOC