AOC CU34P2C - duży monitor 21:9 z USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AOC wprowadza do sprzedaży uniwersalny monitor CU34P2C. Został on oparty na 34-calowej matrycy VA o proporcjach 21:9. Nowy model rozszerza linię o AOC P2 o konstrukcję z przełącznikiem KVM i możliwością dokowania urządzeń przez złącze USB-C. CU34P2A wyświetla obraz w formacie 21:9 o rozdzielczości 3440 x 1440 px. Ultrapanoramiczna proporcja ekranu pozwala na wyświetlenie większego wycinka arkusza kalkulacyjnego, większej ilości stron dokumentu równocześnie, dłuższej linii czasowej przy obróbce materiału wideo czy zobaczenie większego obszaru mapy w grach.







Monitor oparto na panelu typu VA o zakrzywieniu 1500R. Zastosowanie takiej matrycy przekłada się na głęboką czerń, kontrastowy obraz, dobre odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia.



USB-C i przełącznik KVM

CU34P2C jest rozwinięciem modelu CU34P2A. Nowsza wersja została wzbogacona w złącze USB-C. Znacząco zwiększa ono możliwości monitora, szczególnie w przypadku podłączenia przez nie laptopa. Port USB-C przyjmuje sygnał obrazu (poprzez protokół DisplayPort Alt Mode) i przesyła dane z czteroportowego koncentratora USB wbudowanego w wyświetlacz. Ponadto podłączone urządzenie jest ładowane dzięki wsparciu dla technologii Power Delivery 65 W. Dodatkowo monitor wyposażono w przełącznik KVM. Jest to rozwiązanie zwiększające wygodę w przypadku chęci podłączenia dwóch komputerów do jednego monitora. Najpopularniejszy scenariusz dla tej funkcjonalności to komputer stacjonarny podpięty na stałe do wyświetlacza oraz okazyjnie podłączany komputer przenośny. Przełącznik pozwala w takim przypadku na korzystanie z jednej myszy i klawiatury do obsługi obu urządzeń.



Odświeżanie 100 Hz

Użytkownicy planujący korzystać z CU34P2C do gier po godzinach pracy docenią odświeżanie ekranu na poziomie 100 Hz oraz wsparcie dla technologii Adaptive Sync. Wysokie odświeżanie oraz możliwość synchronizacji obrazu przekładają się na płynny, cieszący oko obraz w dynamicznych tytułach.



Cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna AOC CU34P2A wynosi 2869 PLN. Monitor wejdzie do sprzedaży w tym miesiącu. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.































Źródło: Info Prasowe / AOC