MSI prezentuje high-endowy dysk SSD Spatium M480 Play

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

MSI wprowadza do sprzedaży niewiarygodnie szybki model SSD – Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 Play, który przekracza wszystkie wymagania wydajnościowe PlayStation 5, potwierdzając pozycję firmy w zakresie wysokowydajnych pamięci masowych. Spatium M480 Play to wysokiej jakości pamięci flash NAND 3D o wysokiej gęstości, która zapewnia doskonałą wydajność z odczytem sekwencyjnym sięgającym 7000 MB/s, a także elegancki aluminiowy radiator z podwójnym wykończeniem, zaprojektowany z myślą o kompatybilności z najnowszą konsolą Sony. Element ten odpowiada za lepsze rozpraszanie ciepła w celu utrzymania najwyższych prędkości transferów na wszystkich platformach dla profesjonalistów, twórców treści i graczy. Inne technologie poprawiające wydajność obejmują bufor pamięci podręcznej DRAM i pamięć cache SLC.







Spatium M480 Play — powiększ swoją bibliotekę gier na PlayStation 5.

Spatium M480 Play to optymalny dysk dla konsolowych graczy korzystających z PS5, którzy mogą wybierać spośród czterech wersji pojemnościowych: 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Takie rozszerzenie pamięci masowej to łatwy sposób, by błyskawiczne zapisywać i ładować coraz większe gry, a także znacznie powiększyć bibliotekę gier.



Zgodność ze standardami PCIe Gen 4 i NVMe 1.4 pozwala na uzyskanie ekstremalnych prędkości transferu do 7000 MB/s sekwencyjnego odczytu i 6800 MB/s sekwencyjnego zapisu. Aluminiowy radiator skutecznie rozprasza ciepło, dzięki czemu M480 zachowuje maksymalną wydajność nawet przy dużych obciążeniach. Spatium M480 Play obsługuje też szeroki zakres funkcji korekcji błędów danych, w tym LPDC ECC i E2E Data Protection, zapewniając wysoki wskaźnik TBW dla doskonałej trwałości i długowieczności. Dysk objęty jest ograniczoną 5-letnią gwarancją producenta.



Dysk będzie dostępny w 2 wariantach: 1TB w cenie 839 PLN oraz 2TB w cenie 1619 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / MSI