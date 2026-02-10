AOC GAMING - Niedrogie monitory 260 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia nowe modele serii G4 z matrycami typu Fast IPS. Model o oznaczeniu 24G4ZR jest 23,8-calowym wyświetlaczem, a 27G4ZR jest wersją 27-calową. Oba pracują z odświeżaniem 260 Hz i rozdzielczością 1920 x 1080 px oraz wspierają technologię NVIDIA G-SYNC Compatible. AOC GAMING 24G4ZR oraz AOC GAMING 27G4ZR zostały oparte na matrycach Fast IPS o czasie reakcji 1 ms GtG oraz 0.3 ms MPRT. Natywnie działają one z odświeżaniem 240 Hz, jednak w trybie OC można tę wartość zwiększyć do 260 Hz.







Monitory wspierają synchronizację wyświetlanych klatek obrazu z odświeżaniem panelu

G-SYNC Compatible. Eliminuje ona efekt rozrywania obrazu. Oba wyświetlacze wspierają również tryb podświetlenia stroboskopowego (Motion Blur Reduction). Poprzez naśladowanie działania ekranów kineskopowych i umieszczanie czarnej klatki obrazu pomiędzy każdą właściwą klatką polepsza ona ostrość obrazu w ruchu. Zazwyczaj włączenie synchronizacji obrazu uniemożliwia korzystanie z podświetlenia stroboskopowego i gracze muszą wybrać, które rozwiązanie jest dla nich bardziej istotne. Jednak dzięki MBR Sync zaimplementowanemu w modelach 24G4ZR oraz 27G4ZR można aktywować oba rozwiązania jednocześnie.



Pokrycie palety barw sRGB modelu 24G4ZR wynosi 111.7%. Paleta DCI-P3 jest pokryta w 87.7%, a dla sRGB jest to 86.6%. W przypadku jego większego brata 27G4ZRE, są to odpowiednio wartości 121.5%, 92.3% oraz 87.8%. Jasność obu monitorów wynosi 300 nitów, a ich kontrast to 1000:1.



Pełna regulacja ustawień panelu

Podstawy 24G4ZR oraz 27G4ZR pozwalają na pełen zakres regulacji ustawienia paneli – obrót, zmianę wysokości oraz pochylenia i tryb portretowy (pivot). Można je również zamontować na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 100 x 100. Obraz do obu modeli można dostarczyć dwoma złączami HDMI 2.0 oraz pojedynczym DisplayPort 1.4. Istnieje też opcja podłączenia do monitorów słuchawek za pomocą złącza 3,5 mm minijack. Ustawienia wyświetlaczy AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.



"260 Hz i 0.3 ms MPRT były kiedyś parametrami zarezerwowanymi dla wyświetlaczy wyższej klasy przeznaczonych do e-sportu" – mówi César Acosta, Gaming Product Manager, AGON by AOC. – "Dzięki modelom 24G4ZR i 27G4ZR sprawiamy, że ten poziom szybkości paneli staje się nowym punktem wyjścia, ponieważ każdy gracz rywalizujący na wysokim poziomie zasługuje na monitor, który dotrzymuje mu kroku. AOC przygotowało także wersje prezentowanych modeli z uproszczoną regulacją położenia ekranu, ograniczoną do możliwości pochylenia panelu. Ich oznaczenia to 24G4ZRE i 27G4ZRE".



Ceny i dostępność

Nowe monitory AOC GAMING wejdą do sprzedaży w lutym w następujących sugerowanych cenach detalicznych:

• 24G4ZR – 627 PLN

• 24G4ZRE – 543 PLN

• 27G4ZR – 711 PLN

• 27G4ZRE – 627 PLN

































źródło: Info Prasowe - AOC