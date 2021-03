AOC GH200 oraz GH300 - Nowe słuchawki dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AOC rozszerza swoją ofertę produktów o zestawy słuchawkowe dla graczy. GH200 i GH300 są bliźniaczymi modelami wokółusznymi, wyposażonymi w różne złącza. GH200 jest konstrukcją stereo z wtyczką mini jack 3,5 mm. Z kolei GH300 to słuchawki z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1, podłączane przy pomocy portu USB. Marka AOC, znana do tej pory głównie z produkcji monitorów, wkracza na grunt akcesoriów dla graczy. Pierwszymi produktami z tej kategorii sygnowanymi logiem AOC są dwa zestawy słuchawkowe.







Model GH200 to klasyczne wyposażenie gracza. Zestaw posiada odpinany mikrofon oraz 4-polowe złącze mini jack 3,5 mm wraz z przejściówką typu Y na dwa standardowe 3-polowe złącza mini jack. Dzięki temu sprzęt będzie kompatybilny zarówno z komputerami PC, smartfonami, jak i konsolami Xbox oraz PlayStation. Niska impedancja na poziomie 32 omów nie będzie przeszkodą w skutecznym napędzeniu słuchawek nawet przez zintegrowane układy dźwiękowe budżetowych płyt głównych.



Zestaw GH300 korzysta z tych samych podzespołów audio, ale innego złącza. Poprzez port USB typu A jest w stanie emulować dźwięk 7.1 na komputerach oraz korzystać z dobrodziejstw podświetlenia RGB. Iluminacja może pracować w trybie pulsującym, cyklicznym, statycznym oraz zostać wyłączona. Dodatkowo końcówka mikrofonu GH300 została wyposażona w diodę sygnalizującą jego wyciszenie. Zaimplementowany w tym modelu dźwięk przestrzenny potrafi zwiększyć immersję w grach oraz zapewnić przewagę w rozgrywkach sieciowych.



Wokółuszna, zamknięta konstrukcja obu modeli słuchawek od AOC wraz z nausznikami z wykończeniem z ekoskóry odcinają gracza od dźwięków otocznia. Pozwala to na maksymalne skupienie na rozgrywce i daje poczucie zatopienia w grze.



Wygląd GH200 jest bardzo stonowany. Zestaw nie będzie rzucał się w oczy nawet w przypadku wykorzystywania do wideorozmów biznesowych. Z kolei GH300 z czerwonymi wstawkami bardziej zdradza swój gamingowy charakter. Oba zestawy łączą się ze źródłem dźwięku przy pomocy dwumetrowych przewodów w oplocie.



Sugerowana cena detaliczna AOC GH200 wynosi 189 PLN, natomiast dla modelu GH300 jest to 249 PLN. Słuchawki zostaną wprowadzone do sprzedaży w maju br. Akcesoria AOC objęte są 2-letnią gwarancją producenta.



































Źródło: Info Prasowe / AOC