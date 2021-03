NZXT N7 B550 - dobre fundamenty dla nowoczesnego PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

NZXT N7 B550 to pierwsza płyta z linii N7 przeznaczona dla procesorów AMD. Obsługiwane są jednostki z serii 3000, 4000 i 5000. Konstrukcja oparta na chipsecie B550 i wyposażona w czternastofazową sekcję zasilania DrMOS w układzie 12+2 ma pozwalać na wykorzystanie pełnego potencjału CPU oraz overclocking. W przypadku pamięci obsługiwane są profile XMP i taktowania do 4733 MHz włącznie. Wraz z płytą główną NZXT N7 B550 użytkownicy dostają dostęp do najnowszych rozwiązań. Producent chwali się obsługą PCI-Express w standardzie 4.0 oraz modułami łączności bezprzewodowej - WiFi 6E i Bluetooth V5.2.







Na pokładzie znalazły się także dwa złącza M.2 przeznaczone dla pamięci masowych oraz 8-kanałowy kodek audio HD. Budowę PC ma ułatwiać przemyślane, zdaniem projektantów, rozmieszczenie złącz na 6-warstwowym laminacie. Na pokładzie znalazły się także dwa złącza M.2 przeznaczone dla pamięci masowych oraz 8-kanałowy kodek audio HD. Budowę PC ma ułatwiać przemyślane, zdaniem projektantów, rozmieszczenie złącz na 6-warstwowym laminacie.



W standardzie płyta główna NZXT N7 B550 ma metalową osłonę, która chroni panel I/O i najważniejsze elementy. Pokrywa dostępna w wersji czarnej lub białej ma ułatwić proces składania PC, a jednocześnie spójnie komponować się z obudowami z serii NZXT H. Osoby, które zwracają uwagę na designerskie detale powinny więc być usatysfakcjonowane.



Płyta główna NZXT N7 B550 trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu. Jej cena wynosi 1099 PLN.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia