Motorola moto g100

Motorola wprowadza do oferty najszybszy w historii model z serii moto g — moto g100. Jest to pierwsze urządzenie z tej rodziny sterowane procesorem Qualcomm Snapdragon serii 800. moto g100 oferuje wydajność godną flagowego smartfonu — zapewnia niezwykłe wrażenia graczom, posiada wysokiej klasy układ aparatów fotograficznych i działa z nową platformą Motoroli Ready For. Umożliwia ona wykorzystanie pełnego potencjału telefonu — na przykład wyświetlanie gier na ekranie telewizora lub monitora, prowadzenie rozmów wideo przy użyciu zaawansowanych funkcji czy pracę wielozadaniową.







Najpopularniejsza rodzina smartfonów Motoroli, moto g, doczekała się już swojej dziesiątej generacji. Powstała ona po to, by wprowadzić nową jakość w branży telefonów komórkowych i trwale zmienić oczekiwania użytkowników oraz ich relacje z technologiami. Rodzina moto g zawsze przoduje pod względem innowacyjności, a dzięki wiedzy na temat wymagań konsumentów oferuje im potrzebne funkcje. Motorola dostarcza technologie niezbędne do odnoszenia sukcesów i potwierdza dziś to zobowiązanie, zapowiadając dodanie do swoich urządzeń dwóch zagrożonych wyginięciem języków — jako pierwszy producent telefonów komórkowych będzie w pełni obsługiwać język rdzennej ludności Amazonii.



moto g100 to jeden z pierwszych smartfonów na świecie z najnowszym procesorem Snapdragon 870 5G. Oferuje on zadziwiająco szybką łączność 5G1 oraz Wi-Fi 6, dzięki czemu model ten osiąga najwyższą wydajność i szybkość transmisji danych spośród wszystkich smartfonów moto g. Transmisje strumieniowe oraz pobieranie plików przebiegają błyskawicznie i bez opóźnień, aparat fotograficzny reaguje natychmiast, aplikacje uruchamiają się w mgnieniu oka, a na telefonie można wykonywać kilka zadań jednocześnie. 128 GB wbudowanej pamięci masowej i możliwość dodania karty pamięci o pojemności 1 TB oznacza, że w telefonie można z powodzeniem pomieścić wszystkie ulubione pliki i aplikacje, a 8 GB pamięci operacyjnej zapewnia ich płynne działanie na co dzień. moto g100 ma baterię o pojemności 5000 mAh. Wystarcza ona na ponad 40 godzin4 pracy telefonu i umożliwia wykorzystywanie pełnego potencjału jego imponujących funkcji.



Znakomitej wydajności towarzyszą funkcje rozrywkowe podnoszące poziom adrenaliny — począwszy od wyświetlacza CinemaVision o przekątnej 6.7 cala. Na jego ultraszerokim ekranie o stosowanych w branży kinowej proporcjach 21:9 filmy prezentują się niezwykle realistycznie, a dzięki częstotliwości odświeżania 90 Hz obraz jest płynny i stabilny, dlatego wczuwaniu się w akcję nie przeszkadzają żadne zacięcia. Większa o 25% gama barw5 i certyfikat HDR10 to gwarancja intensywnych, realistycznych kolorów, wyższej jasności i lepszego kontrastu. Potężny procesor ładuje grafikę dwa razy szybciej niż w dotychczasowych modelach moto g6, dlatego gry prezentują się i działają lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Dodatkowo funkcje Qualcomm Snapdragon Elite Gaming umożliwiają zaawansowaną personalizację i gwarantują ultrarealistyczną grafikę oraz płynność grania. Specjalne funkcje Moto Gametime Motoroli obejmują aplikacje i narzędzia doskonalące działanie gier i dostosowujące automatycznie ustawienia telefonu, aby wyeliminować rozpraszające uwagę połączenia przychodzące i powiadomienia.



Układ aparatów fotograficznych o rozdzielczości 64 MP w moto g100 oferuje wszystkie funkcje sprzętowe i programowe potrzebne do robienia fantastycznych zdjęć i nagrań wideo w każdych warunkach. 64-megapikselowa matryca główna o ultrawysokiej rozdzielczości z technologią Quad Pixel ma 4-krotnie większą światłoczułość, a matryca aparatu przedniego o rozdzielczości 16 MP uwiecznia cenne chwile z wyrazistymi szczegółami. Ultraszerokokątne aparaty z przodu i z tyłu mieszczą 4 razy więcej obrazu w kadrze, umożliwiając robienie zdjęć rozległych krajobrazów i najlepszych grupowych selfie. Obiektyw Macro Vision z wbudowaną lampą pierścieniową umożliwia robienie zdjęć obiektów z 5 razy mniejszej odległości niż w przypadku standardowych obiektywów, dzięki czemu można uchwycić wyjątkowo drobne detale wymagające zazwyczaj specjalistycznego sprzętu.



moto g100 oferuje nowy tryb Dual Capture zwiększający możliwości nagrywania filmów. Za jego pomocą można rejestrować wideo tylną i przednią kamerą jednocześnie, czyli zarówno obiekt, jak i siebie, by uchwycić perspektywę obu stron. W moto g100 Motorola wprowadziła też technologię Audio Zoom. Przy użyciu zaawansowanych mikrofonów rejestruje ona dźwięk obiektu, odfiltrowując jednocześnie hałas i głosy z otoczenia, by zapewnić czyste i bardziej profesjonalne nagranie7.



Model moto g100 ma moc, która tylko czeka na uwolnienie. Dlatego pojawia się w nim nowa platforma Ready For, która pozwala na wykorzystanie pełni możliwości z jeszcze lepszymi efektami. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w branży smartfonów. Umożliwia na przykład zaawansowane śledzenie obiektu podczas połączeń wideo i nagrywania, dzięki czemu uczestnicy telekonferencji mają wrażenie przebywania w tym samym pomieszczeniu. Grę z telefonu można wyświetlać na ekranie telewizora, a aplikacje — na komputerowym monitorze, aby zyskać więcej miejsca do pracy i zabawy.



Najnowsze urządzenie Motoroli ma efektowny, wysokiej klasy design i jest dostępne w Polsce w kolorze Iridescent Ocean, który w niemal magiczny sposób mieni się różnymi odcieniami po zmianie kąta padania światła.



moto g100 trafia do sprzedaży już dziś w rekomendowanej cenie detalicznej 2499 PLN. Najpotężniejsza motorola z rodziny moto g będzie dostępna w kolorze Iridescent Ocean w ofercie operatorów sieci komórkowych Plus i Play oraz na stronie motorola.com.



























