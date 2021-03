HP przedstawia nowe laptopy z serii ENVY

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP Inc. zaprezentowała nowe laptopy ENVY – HP ENVY x360 15 i HP ENVY 17 – zaprojektowane tak, aby spełnić najwyższe oczekiwania twórców wobec sprzętu, a jednocześnie zapewnić im elastyczną możliwość pracy z każdego, dowolnego miejsca, jakie tylko wybiorą. HP ENVY x360 15 to laptop konwertowalny o stosunku ekranu do obudowy wynoszącym 88.7% oraz smukłą i lekką konstrukcją o wadze 1.8 kg. Począwszy od opcjonalnego wyświetlacza OLED 4K, poprzez procesory AMD Ryzen 7 lub Intel Core 11. generacji sprzęt ten oferuje również kartę graficzną NVIDIA MX450 oraz Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 dla szybkiej łączności.







Z kolei HP ENVY 17 wyposażono w procesory Intel Core 11. generacji, grafikę NVIDIA MX450, wyświetlacz o rozdzielczości do 4K UHD (o stosunku ekranu do obudowy wynoszącym 86,3%), a także Wi-Fi 6 i Bluetooth 5. Urządzenie oferuje również do 1TB pamięci masowej PCIe SSD oraz wysoką wydajność w pracy wielozadaniowej dzięki pamięci o pojemności do 32 GB.



Nowe laptopy ENVY zapewniają spersonalizowane wrażenia podczas pracy twórczej, dzięki takim funkcjom, jak: fabryczna kalibracja kolorów wyświetlaczy, klawiatura typu "all-in-one" do szybkich skrótów, większy o 19% touchpad do obsługi gestów, fizyczna migawka kamery, optymalizacja wydajności w Thermal Profile i wyświetlacza w HP Display Control, HP QuickDrop do łatwego przesyłania plików do i z urządzeń oraz HP Enhanced Lighting – która zmienia wyświetlacz we wbudowaną lampkę do selfie podczas rozmów wideo. Do obu urządzeń dołączony jest 30-dniowy okres próbny pakietu Adobe Creative Cloud, w tym: Premiere Rush, Premiere Pro oraz Creative Cloud Photography Plan.



HP nadal wprowadza ekologiczne rozwiązania do swojej oferty. Nowe modele ENVY są wykonane z aluminium pochodzącego z recyklingu, a model ENVY 17 wykorzystuje w swojej konstrukcji także przerobione, poużytkowe tworzywa sztuczne oraz te wyłowione z oceanów. Opakowania do obu produktów również współgrają z odejściem firmy od jednorazowych tworzyw sztucznych. Wykonane zostały z włókna drzewnego, które jest zrobione w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz z włókien formowanych, które zastępują plastikową piankę i również w 100% nadają się do ponownego przetworzenia.



Nowa mysz bezprzewodowa HP 930 Creator doskonale pasuje do nowej linii ENVY i jest najbardziej konfigurowalną myszą dla twórców. Umożliwia użytkownikom tworzącym na wielu urządzeniach przeciąganie i upuszczanie zawartości między urządzeniami (nawet trzema!) za pomocą dongle’ a lub Bluetooth. Pojedyncze ładowanie przez USB-C wystarcza nawet na 12 tygodni pracy, a dodatkowo może działać aż trzy godziny po zaledwie jednej minucie ładowania.



Cena i dostępność:

• HP ENVY x360 15 z procesorem firmy Intel ma być dostępny od czerwca br., w cenie od 4299 PLN.

• HP ENVY x360 15 z procesorem firmy AMD ma być dostępny od czerwca br., w cenie od 3999 PLN.

• HP ENVY 17 ma być dostępny od czerwca br., w cenie od 4299 PLN.

• Mysz bezprzewodowa HP 930 Creator ma być dostępna od maja br., w cenie od 359 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / HP