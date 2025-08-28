AOC P4 120Hz monitory biznesowe z wysuwanym hubem USB

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Marka AOC rozszerza ofertę monitorów biznesowych o linię P4. Podobnie jak w przypadku niedawno zaprezentowanej linii AOC E4, jej wyróżnikiem jest 5-letni okres gwarancyjny. Dodatkowo wyświetlacze zostały wyposażone w umiejscowiony na froncie, wysuwany hub USB ze złączem typu C oraz A. Nowa seria debiutuje dwoma modelami – 23,8 oraz 27-calowym. Oba z atestami TCO Certified, generation 10 i TÜV EyeComfort, regulacją wysokości ekranu oraz odświeżaniem na poziome 120 Hz.

Pierwszy z modeli z linii P4 – AOC 24P4U – wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px na 23,8 cala. Z kolei konstrukcję oznaczoną jako Q27P4U oparto na 27-calowym panelu o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Oba monitory korzystają z matryc typu IPS odwzorowujących 16,7 mln kolorów i działających z odświeżaniem 120 Hz.



Cechą charakterystyczną linii P4 jest koncentrator USB. Na froncie obudów wyświetlaczy umiejscowiono wysuwany, łatwo dostępny moduł ze złączem USB-C wspierającym Power Delivery 15 W oraz złączem USB-A. Ponadto obok standardowo zamontowanych wejść obrazu znalazły się kolejne dwa porty USB-A. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mogą z tyłu urządzenia podłączyć np. mysz i klawiaturę, a od przodu wygodnie podpinać przenośne dyski czy pendrive.

Kolejnym wyróżnikiem monitorów z linii P4 jest implementacja sprzętowej redukcji niebieskiego światła TÜV EyeComfort. Wyświetlacze wspierają też technologię redukującą migotanie ekranu (Flicker Free) oraz Adaptive-Sync, która niweluje efekt rozrywania obrazu.

24P4U oraz Q27P4U zamontowano na w pełni regulowanej podstawie (pochylenie, obrót, zmiana wysokości i tryb portretowy). Użytkownicy mogą też skorzystać z mocowania w standardzie VESA 100 x 100.



Dotychczas monitory AOC obejmował trzyletni okres gwarancyjny. Linia E4 była pierwszą, w przypadku której wydłużono go do pięciu lat. Linia P4 również jest objęta pięcioletnią gwarancją. Firma zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju stara się w ten sposób zachęcać do wieloletniego korzystania z produktów i co za tym idzie – redukować ilość elektrośmieci. Dzięki skupieniu na tych aspektach, modele P4 otrzymały oznaczenia TCO Certified, generation 10, EPEAT Gold oraz Energy Star 8.



AOC 24P4U właśnie wchodzi do sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 807 PLN. Natomiast model Q27P4U pojawi się w sklepach w drugiej połowie września w cenie 1 063 PLN.



Linia monitorów AOC P4 jest objęta 5-letnią gwarancją producenta.











źródło: AOC