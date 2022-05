ASUS - Nowości w linii produktów ROG Strix i ROG Flow

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj bogatą ofertę nowych produktów gamingowych podczas wirtualnej prezentacji pod hasłem „For Those Who Dare: Boundless”. Do grona nowości należą dwa wyróżniające się wysoką wydajnością laptopy gamingowe ROG Strix i ROG Flow, seria nowych toreb i odzieży z linii ROG Slash, program Team ROG oraz samodzielna gra pierwszoosobowa, utrzymana w klimacie parkour dla ROG Citadel XV. Firma ROG dąży do zapewnienia graczom najlepszej możliwej technologii, produktów i doświadczeń, a prezentacja pod hasłem „For Those Who Dare: Boundless” jest potwierdzeniem złożonych obietnic.







ROG Strix SCAR 17 – edycja specjalna

Nowa edycja specjalna modelu ROG Strix SCAR 17 otrzymała najnowsze komponenty i najnowocześniejsze rozwiązania w kwestii chłodzenia, które zapewniają użytkownikowi najlepsze w tej klasie wrażenia z rozgrywki. Specjalnie zaprojektowana komora parowa w połączeniu z wyjątkowym ciekłym metalem ROG Conductonaut Extreme, zastosowanym zarówno na procesorze, jak i na układzie graficznym, pozwalają laptopowi SCAR 17 SE na pracę z wydajnością wyższą niż kiedykolwiek wcześniej. Obsługując maksymalny współczynnik TDP wynoszący 65W w przypadku procesora i 175W w przypadku układu graficznego w trybie Dynamic Boost, SCAR 17 SE dysponuje mocą pozwalającą na osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu w grach w połączeniu z wysoką częstotliwością odświeżania – i to bez większego wysiłku.



SCAR 17 SE kontynuuje swą dominację dzięki pełnemu zestawowi wysokiej klasy komponentów, zapewniając tym samym, że gracze nigdy nie spotkają się z efektem „wąskiego gardła” w przypadku wydajności. Oferowany w wariantach z matrycą FHD 360Hz lub QHD 240Hz (obie z czasem reakcji zaledwie 3ms) laptop SCAR 17 SE zapewnia krystalicznie czyste i wyraziste animacje bez względu na rozdzielczość. Dzięki zastosowaniu maksymalnie 64GB niesamowicie szybkiej pamięci RAM DDR5 4800MHz i dyskom PCIe Gen 4 skonfigurowanym w macierzy RAID o ten gamingowy mocarz zapewnia nieprawdopodobnie szybkie ładowanie gier i aplikacji. Urządzenie wyróżnia się jednocześnie unikalnym, cyberpunkowym wyglądem, z pierwszym w swoim rodzaju niewidzialnym atramentem nałożonym bezpośrednio na metalową obudowę. W normalnym oświetleniu substancja ta ma matową, metaliczną strukturę, natomiast pod światłem ultrafioletowym atrament przybiera kolory zielony i niebieski, ukazując użytkownikowi wskazówki do gry SCAR Runner.



ROG Flow X16

Nowy ROG Flow X16 to 16-calowy smukły i lekki laptop konwertowalny napędzany procesorem AMD Ryzen™ 9 6900HS i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti w wersji mobilnej. Waży zaledwie 2.1kg, dodatkowo obsługuje rodzinę zewnętrznych kart graficznych XG Mobile. Flow X16 wyposażony został we flagowy wyświetlacz ROG Nebula HDR - panel Mini LED o rozdzielczości QHD / 165Hz z jasnością szczytową wynoszącą 1100 nitów i 100% pokryciem palety barw DCI-P3. Pomimo smukłej i lekkiej konstrukcji tego laptopa firma ROG nie poszła jednak na żadne kompromisy w zakresie użyteczności i możliwości rozbudowy. Najwyższej jakości części uzupełnione zostały przez zupełnie nową technologię Frost Force oraz chłodzenie Pulsar, wyposażone w trzy wentylatory i radiator o wysokiej gęstości żeber, dla utrzymania maksymalnej wydajności i niskich temperatur.



Rozszerzona linia modowa ROG Slash

Produkty te zainspirowane cyberpunkiem i kodowaniem, na którym opiera się nasz nowoczesny, wirtualny świat, oferują wszechstronne modele toreb i odzieży. Wykonane są z najlepszych materiałów i zaprojektowane z wyraźnym DNA kultury gamingowej. Artykuły z linii ROG Slash charakteryzują się również wszechstronnością zastosowań i solidną jakością wykonania. Dzięki regulowanym paskom, wielu przegrodom i wykonaniu z wodoodpornego materiału TPU, torba na ramię, plecak, torba biodrówka i torba ochronna na laptopa są gotowe do zabezpieczenia Twoich akcesoriów niezbędnych w codziennym życiu. Ponadto dostępne nowe czapki Cobra Buckle Cap i Bucket Hat zapewnią wyjątkowy styl i ochronę przed zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi.



Świętuj rozgrywkę z #TeamROG

Team ROG rozszerza swoją ekipę na 2022 rok, łącząc wysokiej klasy produkty ROG ze zróżnicowaną grupą influencerów, zawodowych graczy, twórców treści i sportowców z całego świata. Wszyscy członkowie Team ROG zgodzili się dołączyć do drużyny ROG, promując gaming na całym świecie.

ROG z ogromną radością kontynuuje obecną współpracę z drużyną e-sportową Misfits Gaming – w ramach szerszej inicjatywy Team ROG. Ponadto firma ROG ma przyjemność ogłosić nowe partnerstwo z ReKT Gaming, organizacją która zajmuje się zarządzaniem drużynami e-sportowymi i tworzeniem treści związanych z wieloma najpopularniejszymi obecnie grami. Aby poznać członków Team ROG i pobrać ich ekskluzywne tapety, odwiedź oficjalną stronę internetową.



Gracze wznoszą się na nowe wyżyny w grze SCAR Runner

SCAR Runner to pierwszoosobowa gra w klimacie parkour dostępna jako rozszerzenie gry ROG Citadel XV. Opowiada ona historię „X”, który prowadząc wyścig z czasem próbuje odzyskać kluczowe informacje. Nawiązanie do tej gry można również znaleźć na obudowie edycji specjalnej laptopa ROG Strix SCAR 17, na której znajdują się specjalne wskazówki dla graczy. Gra SCAR Runner startuje równolegle wraz z kampanią konkursową, w której do wygrania będą nagrody o łącznej wartości ponad 20000 USD, w tym Strix SCAR 17 SE i odzież ROG Slash. Kampania będzie trwać od 17 maja do 30 czerwca 2022 r., a szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć TUTAJ.































Źródło: Info Prasowe / ASUS