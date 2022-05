realme narzo 50 i narzo 50A Prime - od 25 maja w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme wprowadza na polski rynek dwa nowe smartfony: realme narzo 50 oraz realme narzo 50A Prime. Pierwszy model został wyposażony w wydajny procesor MediaTek Helio G96, który docenią entuzjaści gier mobilnych, ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz potrójny aparat 50MP AI. Natomiast drugi z nich, realme narzo 50A Prime, charakteryzuje się stylowym designem, który wyróżnia go na tle konkurencji w swojej kategorii cenowej. Dzięki nowej konstrukcji z ramką pod kątem prostym, która ma zaledwie 8,1 mm grubości, zapewnia wyjątkowe wrażenia wizualne oraz komfort użytkowania.







realme narzo 50 – stworzony z myślą o graczach

Smartfon został wyposażony w najlepszy, w tym segmencie, procesor dla graczy - MediaTek Helio G96, który wykazuje 42% wzrost wydajności w porównaniu z ostatnią generacją (G85). Zapewnia on wysoką efektywność działania dzięki dwóm rdzeniom Cortex-A76 i sześciu rdzeniom Cortex-A55 o częstotliwości taktowania do 2.05 GHz.



Posiada 6.6-calowy wyświetlacz z ultrapłynną częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 180 Hz, oferując graczom płynne wyświetlanie obrazu. Smartfon ma stosunek ekranu do obudowy na poziomie 90.8%. Ponadto dzięki technologii ładowania 33W Dart, jego baterię o pojemności 5000 mAh można naładować do 100% w zaledwie 70 minut.

realme narzo 50 posiada unikalną technologię dynamicznego rozszerzania pamięci RAM, która pozwala użytkownikom nowego modelu realme na płynniejsze korzystanie z urządzenia dzięki możliwości powiększenia pamięci RAM do 11 GB.



Smartfon został wyposażony w potrójny aparat 50MP AI, który zapewnia bardzo wyraźne i bogate szczegóły, a w efekcie doskonałą jakość zdjęć. Główny obiektyw posiada dużą przysłoną f/1.8, a czterokrotny, cyfrowy zoom umożliwia użytkownikom robienie wyraźnych zdjęć z dużej odległości. realme narzo 50 jest również wyposażony w obiektyw makro z bardzo bliską odległością ogniskowania. Umożliwia on użytkownikom wykonywanie wyjątkowych zdjęć makro z zachowaniem szczegółów i pozwala cieszyć się odkrywaniem uroków mikroświata.



Design obudowy smartfonu inspirowany jest samochodami wyścigowymi, a urządzenie waży zaledwie 194 g przy 8,5 mm grubości. Dodatkowo, narzo 50 posiada ultraszybki boczny czytnik linii papilarnych i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej.





realme narzo 50A Prime – najbardziej stylowy w swojej klasie

realme narzo 50A Prime to jeden z najcieńszych (8.1 mm) i najlżejszych (192.5 g) smartfonów w swoim segmencie. Posiada on prostokątną ramkę, a jego dynamiczne elementy i świecący design sprawiają, że wygląda futurystycznie i nowocześnie. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej.



narzo 50A Prime napędza procesor Unisoc T61. Co więcej, smartfon dysponuje wydajną baterią 5000mAh, dzięki której może nieprzerwanie odtwarzać muzykę przez blisko 72 godziny. Dodatkowo, według testów przeprowadzonych przez realme Lab, narzo 50A Prime może wytrzymać 39 dni w trybie czuwania.

Nowy smartfon marki posiada również 6,6’-calowy ekran FHD, co jest rzadkością w tym przedziale cenowym. Współczynnik proporcji ekranu osiąga 90.7%.



narzo 50A Prime został wyposażony w potrójną kamerę 50MP – główny obiektyw posiada czujnik 50MP z przysłoną f/1.8. Obiektyw makro, z bardzo bliską odległością ogniskowania umożliwia użytkownikom robienie zdjęć makro z wysoką jakością szczegółów. Natomiast obiektyw B&W zapewnia specjalny efekt artystyczny dla portretów. Kamera selfie o rozdzielczości 8MP gwarantuje również wyraźne zdjęcia selfie.



Ceny i dostępność:

Od 25 maja realme narzo 50 (4/128) w obu wersjach kolorystycznych będzie dostępny w cenie 999 PLN w sklepach internetowych Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

Od 25 maja realme narzo 50A Prime (4/64) będzie dostępny w sklepach internetowych Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

























