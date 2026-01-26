ASUS - darmowa ochrona Perfect Warranty

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zakup nowego laptopa to inwestycja na lata. ASUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i oferuje pakiet korzyści, które realnie chronią portfel użytkownika. W dobie nasycenia rynku technologicznego, gdzie różnice w specyfikacjach technicznych między flagowymi modelami różnych producentów stają się coraz subtelniejsze, o wyborze laptopa przestają decydować wyłącznie gigabajty i gigaherce. Konsumenci coraz częściej szukają „świętego spokoju” – pewności, że ich inwestycja, często opiewająca na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, jest bezpieczna. ASUS doskonale odczytał te nastroje wprowadzając autorski program Perfect Warranty, który definiuje na nowo pojęcie opieki posprzedażowej.







Czym jest ASUS Perfect Warranty?

Większość użytkowników wychodzi z założenia, że standardowa gwarancja producenta chroni ich przed wszelkimi problemami. To błąd, który często wychodzi na jaw w najmniej odpowiednim momencie. Klasyczna gwarancja obejmuje bowiem wady fabryczne i usterki podzespołów wynikające z ich normalnej eksploatacji. Co jednak w sytuacji, gdy na klawiaturę wyleje się poranna kawa, laptop wyślizgnie się z rąk na twardy chodnik lub dojdzie do przepięcia w sieci podczas burzy? W takich przypadkach użytkownik zazwyczaj zostaje sam z rachunkiem za naprawę, który potrafi przyprawić o zawrót głowy. ASUS Perfect Warranty, to odpowiedź na te realne zagrożenia. Jest to bezpłatna, dodatkowa ochrona obejmująca przypadkowe uszkodzenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Program ten obowiązuje przez pierwszy rok od zakupu i stanowi swego rodzaju „polisę bezpieczeństwa”, którą klient otrzymuje w prezencie od marki.



Ile tak naprawdę kosztuje chwila nieuwagi?

Aby zrozumieć realną wartość Perfect Warranty, warto przyjrzeć się kosztorysowi serwisowemu współczesnych laptopów premium. Dzisiejsze urządzenia są cudami miniaturyzacji - ekrany OLED są niezwykle cienkie i zintegrowane z ramkami, a płyty główne mieszczą na sobie niemal wszystkie kluczowe komponenty w sposób uniemożliwiający tanią naprawę punktową.

- Matryca OLED - wymiana uszkodzonego mechanicznie ekranu w nowoczesnym laptopie serii Zenbook to koszt oscylujący w granicach 1000-1800 zł. W przypadku ekranów dotykowych kwoty te są jeszcze wyższe.

- Zalanie płyty głównej - to najczęstsza przyczyna „śmierci” laptopa. Nawet niewielka ilość cieczy może spowodować korozję i zwarcia. Koszt nowej płyty głównej to często 60-70% wartości całego urządzenia.

- Uszkodzenia obudowy i zawiasów - upadek z wysokości biurka może naruszyć integralność konstrukcji. Naprawa takich uszkodzeń, wymagająca wymiany całych paneli obudowy, to koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.



W ramach ASUS Perfect Warranty, producent bierze te koszty na siebie. Użytkownik, zamiast szukać pieniędzy na nagłą naprawę, po prostu zgłasza szkodę i oddaje sprzęt w ręce profesjonalistów. To radykalna zmiana w podejściu do klienta, która buduje lojalność opartą na zaufaniu, a nie tylko na suchych parametrach technicznych.



Jak skorzystać z ochrony? Kluczowe 90 dni

Choć ASUS Perfect Warranty jest darmowe, wymaga od użytkownika jednego, niezwykle ważnego kroku: rejestracji. Mechanizm jest prosty, ale wymaga terminowości. Każdy, kto zakupił laptopa ASUS objętego promocją, musi zarejestrować go na dedykowanej stronie internetowej lub poprzez aplikację MyASUS w ciągu 90 dni od daty zakupu.



Ten trzymiesięczny okres to czas na to, aby stać się pełnoprawnym członkiem ekosystemu ASUS i aktywować swoją ochronę. Proces rejestracji jest intuicyjny i wymaga jedynie dowodu zakupu oraz numeru seryjnego urządzenia. Warto podkreślić, że ochrona Perfect Warranty nie wyklucza ani nie ogranicza standardowych uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi czy gwarancji producenta - jest jej istotnym, darmowym rozszerzeniem.



Wytrzymałość klasy wojskowej - prewencja zamiast leczenia

Ochrona gwarancyjna to jedno, ale ASUS chce przede wszystkim, aby do uszkodzeń w ogóle nie dochodziło. Dlatego laptopy z serii Zenbook i Vivobook, a także gamingowe linie ROG i TUF, poddawane są morderczym testom zgodnym ze standardem militarnym MIL-STD-810H.



To nie jest tylko marketingowy slogan. Aby laptop mógł poszczycić się takim certyfikatem, musi przetrwać serię testów w laboratoriach, które symulują najtrudniejsze warunki na Ziemi:

- Testy upadku - urządzenia są upuszczane na każdą z krawędzi i ścianek, aby sprawdzić wytrzymałość obudowy i ochronę podzespołów wewnętrznych.

- Ekstremalne temperatury - laptop musi pracować bezawaryjnie zarówno w mrozie sięgającym -32°C, jak i w upale dochodzącym do +49°C.

- Wilgotność i wysokość - testy sprawdzają odporność na korozję w wilgotnym klimacie oraz stabilność pracy na dużych wysokościach, gdzie ciśnienie jest znacznie niższe.

- Wibracje i wstrząsy - symulacja transportu w trudnym terenie gwarantuje, że żadne połączenia wewnątrz laptopa nie poluzują się z czasem.



Dla przeciętnego użytkownika oznacza to, że jego laptop jest gotowy na lata intensywnego użytkowania. W świecie, w którym cykl życia elektroniki staje się coraz krótszy, ASUS stawia na trwałość, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju i ekologii.



Nagrody w ramach programu ROG Elite - dodatkowa wartość dla społeczności

Ważnym filarem strategii ASUS-a jest program ROG Elite Rewards, który od dłuższego czasu z sukcesem funkcjonuje w regionie EMEA, w tym oczywiście w Polsce. ASUS doskonale rozumie, że zakup laptopa (zwłaszcza gamingowego z serii Republic of Gamers) to coś więcej niż transakcja - to wejście do zgranej społeczności. Program lojalnościowy ROG Elite pozwala użytkownikom zbierać punkty za codzienne aktywności, takie jak m.in.:

- Rejestracja zakupionego sprzętu

- Oglądanie streamów na kanale Twitch

- Udział w ankietach i wydarzeniach typu community



Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody, które realnie cieszą każdego gracza: od kodów do gier, przez ekskluzywne akcesoria z logiem ROG, aż po unikalne cyfrowe dodatki. Dzięki temu relacja klienta z marką nie kończy się w momencie odejścia od kasy, ale trwa i ewoluuje przez cały okres użytkowania sprzętu, budując autentyczne przywiązanie do marki.



Nowy standard rynkowy

W obliczu niepewności gospodarczej ASUS nie tylko utrzymuje pozycję lidera wydajności, ale też redefiniuje pojęcie opieki nad klientem. Oferowanie bezpłatnej ochrony o wartości rynkowej kilkuset złotych to ruch odważny i bezprecedensowy. Dla gracza wybierającego sprzęt w 2026 roku przekaz jest jasny: nie musisz wybierać między niezwykłą wydajnością i rekordową liczbą klatek na sekundę a bezpieczeństwem.



ASUS udowadnia, że prawdziwa jakość to nie tylko to, co widać na ekranie, ale przede wszystkim to, co dzieje się, gdy ten ekran przypadkiem zgaśnie. Więcej szczegółów na temat regulaminu oraz lista modeli objętych programem znajduje się na stronie: https://www.asus.com/pl/event/perfectwarranty/.

















źródło: Info Prasowe - ASUS