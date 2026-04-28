ASUS - najnowsza odsłona modelu Zenbook DUO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

ASUS wprowadza na polski rynek Zenbooka DUO (2026) UX8407 - udoskonaloną wersję przełomowego laptopa z dwoma ekranami, która oferuje jeszcze większą moc, lepszą mobilność oraz ulepszone doświadczenie użytkownika. Stworzony dla profesjonalistów i twórców, Zenbook DUO łączy bezkompromisową wydajność z mobilnością. Lekka a zarazem wytrzymała konstrukcja z Ceraluminum oraz procesor do Intel Core Ultra X9 Series 3 i podwójna bateria 99 Wh zapewniają długi czas pracy i wydajność klasy desktop - gdziekolwiek jesteś. Zaprojektowany z myślą o immersyjnych doświadczeniach kompaktowy Zenbook DUO wykorzystuje dwa 14-calowe wyświetlacze 3K ASUS Lumina Pro OLED z wąskimi ramkami, oferujące realistyczny obraz, wyższą jasność i kontrast.







Przeprojektowana konstrukcja umożliwia ułożenie ekranów na płasko, znacząco redukując przestrzeń między nimi. Nowy system sześciu głośników przekształca laptop w centrum rozrywki, a ulepszone oprogramowanie ScreenXpert oraz nowy system dokowania klawiatury MagLatch sprawiają, że praca na dwóch ekranach jest jeszcze bardziej intuicyjna. Całość zamknięto w obudowie o 5% mniejszej niż w poprzedniej generacji.



Gotowy na każdą podróż

W Zenbooku DUO (2026) mobilność i trwałość idą w parze - to sprzęt stworzony do pracy w ruchu, bez kompromisów. Konstrukcja z Ceraluminum łączy lekkość z wysoką odpornością na zarysowania i zabrudzenia, a nowy ukryty zawias i przeprojektowana podpórka dbają o stabilność w każdym scenariuszu użytkowania: od pracy biurowej po kreatywne sesje w terenie. Wzmocniona, pełnowymiarowa klawiatura Bluetooth nie tylko oferuje większą wytrzymałość, ale też bezpiecznie dokuje się między ekranami OLED, chroniąc urządzenie w trakcie transportu. Całość uzupełnia system MagLatch z wysuwanymi pinami pogo, który sprawia, że przełączanie między trybami pracy jest szybkie, płynne i intuicyjne.



Więcej mocy na dłużej

Zenbook DUO (2026) łączy wysoką wydajność z imponującą energooszczędnością dzięki inteligentnie zaprojektowanej architekturze zasilania. Podwójny system baterii o łącznej pojemności 99 Wh pozwala pracować dłużej, nawet przy wymagających zadaniach. Sercem urządzenia jest najnowszy procesor do Intel Core Ultra X9 Series 3, który zapewnia wyraźny skok wydajności obliczeniowej i graficznej, oferując nawet do 180 TOPS mocy dla zadań AI. Za stabilną wydajność Zenbooka DUO (2026) odpowiada przeprojektowany system chłodzenia, który skutecznie radzi sobie nawet przy długotrwałym obciążeniu. Precyzyjnie frezowane otwory wentylacyjne o trzykrotnie większej powierzchni oraz powiększone wentylatory z 97 łopatkami zapewniają efektywny przepływ powietrza i utrzymanie optymalnych temperatur. W połączeniu ze wzrostem TDP do 45 W (o 28% względem poprzedniej generacji) przekłada się to na stabilną, wysoką wydajność, przy zachowaniu cichej pracy.



Nowy wymiar pracy

Zenbook DUO (2026) na nowo definiuje pracę na wielu ekranach łącząc dwa wyświetlacze OLED w jedną, spójną i płynną przestrzeń roboczą. Smuklejsza o 5% bardziej kompaktowa obudowa skrywa dwa 14-calowe ekrany 3K ASUS Lumina Pro OLED, które oferują jeszcze lepsze doświadczenie użytkownika. Dzięki redukcji przerwy między ekranami aż o 70%, przejście między nimi jest niemal niezauważalne tworząc efekt jednego, rozszerzonego panelu. Oba wyświetlacze z certyfikatem Dolby Vision osiągają do 1000 nitów jasności szczytowej, oferują adaptacyjne odświeżanie 48-144 Hz (VRR) oraz powłokę antyrefleksyjną zapewniając perfekcyjną jakość obrazu HDR w każdych warunkach. Doświadczenie użytkownika dodatkowo podnoszą inteligentne funkcje oprogramowania ScreenXpert, które automatycznie rozpoznaje otwarcie urządzenia powyżej 175° i aktywuje tryby współpracy, w tym udostępnianie ekranu i narzędzia do adnotacji. Dzięki temu praca i współdzielenie treści stają się intuicyjne i naturalne, a całość sprawia wrażenie przestrzeni roboczej znacznie większej, niż sugeruje sama konstrukcja urządzenia.



Ulepszony system audio Dolby Atmos z sześcioma głośnikami zapewnia jeszcze bardziej wciągające i dynamiczne brzmienie. Konstrukcja oparta na podwójnych przetwornikach niskotonowych z podwójną membraną oraz wysokotonowych głośnikach skierowanych do przodu - dyskretnie ukrytych w zawiasie - pozwala uzyskać przestrzenny, mocny dźwięk - bez kompromisów.



Dostępność i cena

ASUS Zenbook DUO (UX8407) jest dostępny w Polsce od dziś w cenie od 12999 PLN. Model objęty jest również promocją ASUS Perfect Warranty, która zapewnia dodatkową ochronę urządzenia na wypadek uszkodzeń mechanicznych w pierwszym roku użytkowania.

































źródło: Info Prasowe - ASUS