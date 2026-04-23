KIOXIA wprowadza nowe mainstreamowe dyski SSD z serii BG8

KIOXIA Europe ogłosiła dziś dyski półprzewodnikowe (SSD) z serii KIOXIA BG8, będące kolejną ewolucją jej linii dysków SSD dla klientów OEM komputerów PC. Zapewniając prędkości PCIe 5.0 dla segmentu mainstreamowego, seria KIOXIA BG8 łączy możliwości nowej generacji z efektywną pracą oraz szeroką elastycznością projektowania smukłych laptopów, notebooków biznesowych i konsumenckich oraz komputerów stacjonarnych. Zbudowana w oparciu o pamięć 3D flash BiCS FLASH™ generacji 8 typu TLC firmy KIOXIA seria KIOXIA BG8 zapewnia wyższą wydajność oraz lepszą efektywność energetyczną. W porównaniu z poprzednią generacją, seria KIOXIA BG8 oferuje do 47% wyższą wydajność sekwencyjnego odczytu, o 67% wyższą wydajność sekwencyjnego zapisu, o 44% wyższą wydajność losowego odczytu oraz o 30% wyższą wydajność losowego zapisu.







Dzięki sekwencyjnej prędkości odczytu do 10 300 MB/s oraz zapisu do 10 000 MB/s, a także wydajności losowego odczytu i zapisu sięgającej odpowiednio do 1.4 mln i 1.3 mln IOPS, seria KIOXIA BG8 zapewnia responsywną pracę systemu w szerokim zakresie obciążeń klienckich. Pozbawiona pamięci DRAM seria KIOXIA BG8 obsługuje funkcję Host Memory Buffer (HMB), wykorzystując pamięć systemową hosta do zrównoważenia wydajności, zużycia energii oraz kosztów. Zaprojektowana z myślą o elastyczności seria KIOXIA BG8 jest dostępna w wielu formatach M.2 – typu 2230, 2242 oraz 2280 – co pozwala na zastosowanie w szerokim zakresie projektów systemów i wymagań montażowych.



Dodatkowe funkcje obejmują:

• zgodność ze standardami PCIe 5.0 (Gen5 x4) oraz NVMe 2.0d

• obsługa samoszyfrujących dysków (SED) w oparciu o standard TCG Opal w wersji 2.02

• pojemności: 512 GB, 1024 GB oraz 2048 GB

• optymalizacja pod kątem smukłych oraz mainstreamowych komputerów PC dla klientów



Seria KIOXIA BG8 jest obecnie dostarczana do wybranych klientów OEM komputerów PC, a dostawy komputerów wyposażonych w dyski SSD mają rozpocząć się od drugiego kwartału 2026 roku.





















źródło: Info Prasowe - KIOXIA