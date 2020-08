ASUS - smartfony z serii ZenFone 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS zapowiedział dzisiaj nadejście wyczekiwanych smartfonów z serii ZenFone 7. Nowa generacja urządzeń dysponuje większą wydajnością niż jakikolwiek dotychczas oferowany model z rodziny smartfonów ZenFone. Modele ZenFone 7 Pro oraz ZenFone 7 są wyposażone w wiodący system z trzema aparatami, który zwiększa możliwości w zakresie fotografii mobilnej i nagrywania filmów do niespotykanego wcześniej poziomu. W nowej serii ZenFone po raz pierwszy zastosowano udoskonalony system typu flip z trzema aparatami. Obracany moduł fotograficzny obejmuje aparat główny z obiektywem szerokokątnym Sony IMX686 64 MP, aparat z obiektywem ultraszerokokątnym Sony IMX363, a także teleobiektyw.







Zarówno aparat szerokokątny, jak i ultraszerokokątny obsługują funkcję optycznej stabilizacji obrazu (model ZenFone 7 Pro), która zapewnia optymalne wyostrzanie na obiekcie i wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów bez rozmycia obrazu. ZenFone 7 umożliwia nagrywanie filmów w maksymalnej rozdzielczości 8K i dysponuje profesjonalnej klasy funkcjami do nagrywania wideo, takimi jak HyperSteady, Wind Filter (filtr przeciwwiatrowy) oraz Mic Focus (koncentracja mikrofonu).



Zajmujący całą powierzchnię frontu ekran 6.67-calowy AMOLED NanoEdge o odświeżaniu na poziomie 90 Hz i czasie reakcji 1 ms jest pozbawiony notcha i wyróżnia się dokładnością wyświetlania kolorów na poziomie Delta-E <1. Dlatego gwarantuje ostry obraz i wysoką wierność odwzorowania barw. Ekran obsługuje również technologię HDR10+ dla wyjątkowego realizmu. ZenFone 7 Pro jest napędzany platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się najwyższą wydajnością oraz superszybką łącznością w technologii 5G. Zapewniająca długi czas działania bateria o pojemności 5000 mAh wystarcza na dwa dni użytkowania bez przerwy, a technologia Qualcomm Quick Charge umożliwia ładowanie z dużą szybkością. ZenUI 7, czyli ulepszony interfejs, udostępnia najważniejsze funkcje dla łatwej i intuicyjnej obsługi, a inteligentny przycisk został przeniesiony na bok i zintegrowany w przycisku zasilania, co pozwala użytkownikowi na wygodne odblokowywanie i korzystanie ze skrótów poleceń.



Smartfon ZenFone 7 oferuje te same niesamowite funkcje w zakresie fotografii i nagrywania filmów, co model Pro. Jest on napędzany platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 865 5G z maksymalnie 8 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz maksymalnie 128 GB pamięci UFS 3.1.



Dzięki wiodącemu w branży systemowi z trzema kamerami w jedynym swoim rodzaju obracanym module, wysokiej dynamice i wydajności pracy, a także niesamowitemu ekranowi zajmującego całą powierzchnię frontu, smartfony z serii ZenFone 7 dostarczają najnowsze rozwiązania technologiczne i podnoszą poprzeczkę dla flagowych smartfonów w 2020 roku.



Smartfony z serii ZenFone 7 są wyposażone w napędzany silnikiem moduł obrotowy z ulepszonym systemem trzech aparatów, które oferują te same możliwości pracy w wysokiej rozdzielczości – niezależnie od tego, czy moduł jest skierowany do przodu, czy też do tyłu. Aparat główny to szerokokątna matryca Sony IMX686 64 MP o wysokiej rozdzielczości 64 MP dysponująca technologią Quad Bayer oraz charakteryzująca się zwiększoną czułością na światło dla zagwarantowania zapierających dech w piersiach zdjęć – w dzień czy w nocy. Drugi aparat posiada obiektyw ultraszerokokątny i jest obsługiwany przez matrycę Sony IMX363 z autofokusem Dual-Pixel z detekcją fazy – dla zachowania najwyższej ostrości fotografowanych obiektów.



Ponadto aparat ten obsługuje maks. ujęcia makro z odległości do 4 cm, co pozwala na wykonywanie zdjęć w przybliżeniu o niewiarygodnym poziomie detali. Trzeci aparat dysponuje teleobiektywem, dzięki czemu dostępny jest 3x optyczny zoom , maksymalny łączny zoom 12x z optyczną stabilizacją obrazu (w modelu ZenFone 7 Pro), a ponadto płynne przełączanie kamer podczas nagrywania filmów.



Telefony ZenFone 7 Pro i ZenFone 7 zapewniają doskonałe wrażenia podczas nagrywania filmów niespotykane w żadnym innym smartfonie. Kamera z obiektywem szerokokątnym umożliwia nagrywanie filmów w wiodącej w branży rozdzielczości 8K przy 30 kl./s z elektroniczną stabilizacją, natomiast kamerą z obiektywem ultraszerokokątnym można nagrywać w 4K przy 60 kl./s, co pozwala użytkownikom utrwalać każdy moment w najwyższej jakości odwzorowania detali. Ta generacja jest wyposażona w nowe funkcje wideo, w tym HyperSteady, Free Zoom (swobodny zoom), a także tryb Pro Video do nagrywania filmów o bardziej profesjonalnym charakterze. Dysponując trzema mikrofonami, smartfony ZenFone 7 rejestrują dźwięk wysokiej jakości podczas nagrywania wideo. Ponadto można zoptymalizować jakość audio za pomocą takich funkcji, jak Wind Filter (filtr przeciwwiatrowy), Mic Focus (koncentracja mikrofonu), a także Acoustic Focus (akustyczny fokus) – do koncentrowania i izolowania dźwięków wybranych obiektów.



Telefony z serii ZenFone 7 dysponują ekranem na całej powierzchni frontu, co gwarantuje znakomite wrażenia podczas konsumpcji treści. Ekran AMOLED NanoEdge o przekątnej 6.67 cala jest pozbawiony notcha i charakteryzuje się prawie niewidoczną ramką, częstotliwością odświeżania 90 Hz oraz czasem reakcji 1 ms dla płynnych i immersyjnych efektów wizualnych. Ekran oferuje ponadto dokładność wyświetlania kolorów na poziomie Delta-E <1, 110% pokrycie przestrzeni barw klasy kinowej DCI-P3, a także obsługę technologii HDR10+ dla wyjątkowo realistycznego wyświetlania kolorów i detali. Maksymalna jasność na poziomie 700 nitów zwiększa czytelność ekranu w każdych warunkach oświetleniowych, a technologia przyciemniania redukuje migotanie ekranu przy słabym oświetleniu otoczenia, zapewniając użytkownikowi komfort oglądania. Dla dodatkowej ochrony oczu ekran został certyfikowany przez oferującą usługi testowo-certyfikacyjne firmę SGS jako ekran Eye Care, który redukuje poziom światła niebieskiego o 70% w porównaniu do większości dostępnych smartfonów z ekranami LCD.