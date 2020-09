ASUS ExpertBook B9400

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawił kolejny laptop w ramach oferty pod hasłem „Built for brilliance”. Jest nim model ASUS ExpertBook B9, który posiada elegancką i precyzyjnie wykonaną obudowę w minimalistycznym stylu, która przy masie zaledwie 880 g jest niezwykle lekka i gwarantuje mobilność na wysokim poziomie. Laptop ten został stworzony do podróżowania i oferuje komponenty zwiększające wydajność podczas mobilnego użytkowania: baterię zapewniającą pracę przez cały dzień, konstrukcję z dwoma dyskami, pełen zestaw portów, nowatorskie rozwiązanie ASUS NumberPad, a także czujnik zbliżeniowy.







Solidna konstrukcja ze stopu magnezowo-litowego charakteryzuje się zwiększoną stabilnością strukturalną i spełnia ogromnie wymagające warunki amerykańskiego standardu wytrzymałości klasy wojskowej US MIL-STD 810H. Ponadto bezpieczeństwo na poziomie rozwiązań korporacyjnych gwarantuje ochronę poufnych danych.



W maksymalnej konfiguracji ExpertBook B9 jest napędzany procesorem Intel Core i7 11. generacji z układem graficznym Intel Iris Xe i superszybką kartą Intel® WiFi 6, co zapewnia responsywną pracę, szybką łączność sieciową i wydajne przetwarzanie grafiki. Obsługa macierzy RAID 0 i RAID 1 skonfigurowanych z dwóch dysków SSD umożliwia zwiększenie szybkości przesyłania danych lub tworzenia kopii bezpieczeństwa. Do zaawansowanych rozwiązań konferencyjnych należą m.in. system audio z technologią redukcji szumów wspomaganą SI dla krystalicznie czystego dźwięku oraz technologia ASUS WiFi Master zapewniająca stabilne połączenia sieciowe. Wraz z laptopem ExpertBook B9 dostarczane jest przyjazne dla użytkownika pudełko z akcesoriami, które może również posłużyć jako podstawka pod laptop.































Źródło: Info Prasowe / ASUS