ASUS ROG Ally z procesorem AMD Ryzen Z1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) ogłasza nowość w postaci przenośnej konsoli ROG Ally z procesorem AMD Ryzen Z1, która wzbogaca linię ROG Ally o bardziej przystępny cenowo wariant. Nowy model zapewnia doskonałą wydajność w grach komputerowych – oprócz nowego procesora posiada tę samą obudowę, ekran, pamięć masową i system chłodzenia co mocniejszy wariant ROG Ally wyposażony w procesor Z1 Extreme. Sprzęt został wyposażony w najnowszy procesor od AMD. Stworzony na bazie architektury Zen 4 - Ryzen Z1 - to sześciordzeniowy, dwunastowątkowy procesor, który jest zestawiony z graficznymi jednostkami obliczeniowymi RDNA 3. Zapewnia on pełną obsługę technologii skalowania od AMD, takich jak FSR i RSR, co gwarantuje wyjątkową wydajność w grach.







ROG Ally z procesorem Z1 wykorzystuje te same komponenty co model z procesorem Z1 Extreme. Posiada między innymi dwuwentylatorowy system termiczny Zero Gravity z ultracienkimi żeberkami radiatora i rurkami cieplnymi o wysokim współczynniku tarcia, co zapewnia odpowiednie chłodzenie ROG Ally w każdej orientacji. Konsola jest również wyposażona w 16 GB pamięci LPDDR5 taktowaną z prędkością 6400 MHz, 512 GB pamięci masowej PCIe Gen 4 oraz gniazdo kart microSD UHS-II, które umożliwia rozszerzenie pojemności pamięci masowej. Technologia WiFi 6E gwarantuje, że ROG Ally utrzyma stabilne połączenie podczas rozgrywki wieloosobowej lub strumieniowania z Xbox Cloud Gaming, nawet w przepełnionych sieciach.



Panel o rozdzielczości 1080p i częstotliwości odświeżania 120 Hz (z obsługą FreeSync Premium) oferuje graczom niezwykłą płynność ruchu w szybkich grach, eliminując efekt tearingu czy stutteringu, nawet w przypadku spadku liczby klatek na sekundę. Podobnie jak jego mocniejszy brat, ROG Ally wyposażony w procesor Z1, posiada również ekran o jasności 500 nitów, co umożliwia grę nawet w dobrze oświetlonych miejscach i na otwartej przestrzeni. Dodatkowo, zastosowany ekran dotykowy umożliwia płynną nawigację po środowisku systemu Windows.



Dla graczy, którzy potrzebują jeszcze większej wydajności lub zamierzają używać konsoli zarówno w podróży, jak i jako dedykowanego komputera domowego, ROG Ally można podłączyć do ekosystemu zewnętrznych procesorów graficznych XG Mobile. Oprócz dostarczania dodatkowych portów USB-C i wyjść wyświetlacza, XG Mobile oferuje także dodatkową moc obliczeniową dzięki karcie graficznej wykorzystującej układy nawet do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, co pozwala zmienić ROG Ally z przenośnej maszyny do gier - w prawdziwą bestię do gier AAA.



Bogata biblioteka gier

ROG Ally został zaprojektowany od podstaw z myślą o systemie Windows, który pozwala na granie we wszystkie tytuły z dowolnej biblioteki. ROG współpracował z Microsoftem, wydawcami gier i poszczególnymi studiami, aby zapewnić graczom korzystającym z Ally najlepsze możliwe wrażenia. Pełne wsparcie dla Steam, EA App, Xbox Game Pass, Epic Games Store, GOG oraz innych bibliotek gier sprawia, że niezależnie od platformy, z której gracze pobierają swoje gry w ROG Ally będą je mieć zawsze pod ręką.



Wraz z ROG Ally otrzymujemy bezpłatnie 3-miesięczny kod Xbox Game Pass Ultimate1, co daje graczom natychmiastowy dostęp do biblioteki gier Microsoftu po rozpakowaniu urządzenia. Uzyskaj dostęp do gier AAA, takich jak Starfield, już pierwszego dnia całkowicie za darmo lub odkryj inne niesamowite tytuły z ogromnej biblioteki Xbox Game Pass Ultimate.



Dostępność i cena

ROG Ally z procesorem AMD Ryzen Z1, jest już dostępna w cenie 2999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - ASUS