ASUS ROG Cetra True Wireless

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje Cetra True Wireless, pierwsze bezprzewodowe słuchawki gamingowe marki ROG. Aby zapewnić użytkownikom immersyjne wrażenia z dźwięku w rozgrywce oraz podczas słuchania muzyki, zestaw został wyposażony w hybrydową technologię aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz łączność bezprzewodową o niskim poziomie opóźnień. Gwarantuje to graczom nieskazitelnie czyste brzmienie z niewielkimi lub zerowymi opóźnieniami, jak również dźwięk w pełni zsynchronizowany z obrazem podczas rozgrywki turniejowej. Słuchawki bezprzewodowe ROG Cetra True Wireless oferują dźwięk bezprzewodowy z niską latencją dla zagwarantowania lepszej synchronizacji pomiędzy akcją wyświetlaną na ekranie, a dźwiękiem z gry, porównując z większością słuchawek Bluetooth® typu true wireless. W zakresie niskich opóźnień słuchawki ROG Cetra True Wireless zapewniają wrażenia niemalże na poziomie słuchawek przewodowych.







Aktywna redukcja szumów

Dzięki zastosowaniu technologii ANC słuchawki ROG True Cetra Wireless wykrywają i filtrują wszelkiego typu szumy, wykorzystując niewielkie mikrofony w słuchawkach do wyciszania niepożądanych dźwięków. Nawet przy bardzo hałaśliwym otoczeniu słuchawki True Cetra Wireless zapewniają użytkownikom immersyjne wrażenia dźwiękowe – zarówno podczas słuchania muzyki, jak i rozgrywki.



Wyjątkowo realistyczny dźwięk

Słuchawki ROG Cetra True Wireless są wyposażone w specjalnie dostrojone 10-milimetrowe przetworniki ASUS Essence i hermetyczne komory. Dzięki temu oferują bogaty w detale, czysty dźwięk ze średnich i wysokich zakresów częstotliwości, a także mocne basy. Wszystko to przekłada się na realistyczne wrażenia dźwiękowe.



Zawsze gotowe do użycia

Użytkownicy ROG Cetra True Wireless mogą używać słuchawek przez nawet 5.5 godziny na jednym ładowaniu, a dołączone etui ładujące zapewnia dodatkowe 21.5 godziny słuchania. Można więc osiągnąć nawet 27 godzin całkowitego czasu pracy na baterii. Aby do minimum ograniczyć przestoje, zintegrowana technologia szybkiego ładowania zapewnia użytkownikom do 1.5 godziny słuchania po zaledwie 10-minutowym doładowaniu akumulatora. Etui ładujące można doładowywać za pomocą kabla USB-C lub kompatybilnej ładowarki bezprzewodowej. Na koniec warto wspomnieć, że słuchawki ROG Cetra True Wireless dysponują ochroną przed cieczą w klasie IPX4, dzięki czemu użytkownicy mogą z nich korzystać zarówno przy deszczowej, jak i słonecznej pogodzie.



Dostępność i ceny

Słuchawki ROG Cetra True Wireless będą dostępne w Polsce już w kwietniu 2022 roku, w cenie około 499 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / ASUS