ASUS ROG Flow X13 z zewnętrzną kartą graficzną XG Mobile

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj ROG Flow X13, pierwszy konwertowalny laptop gamingowy marki ROG, a także ROG XG Mobile – nowatorską, ultramobilną zewnętrzną kartę graficzną, która zwiększa możliwości Flow X13 w zakresie wydajności gamingowej i dostępnych połączeń. Flow X13 oferuje wydajne komponenty w ultrasmukłej obudowie 13-calowej, a w maksymalnej konfiguracji jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 5980HS oraz niezależną kartę graficzną GeForce GTX 1650. Zawias obracany pod kątem 360° maksymalizuje komfort oglądania i obsługi ekranu dotykowego, umożliwiając szybkie przestawienie laptopa we właściwe położenie do rozgrywki, rysowania lub prowadzenia prezentacji.







Dostępne są dwa warianty ekranów o proporcjach 16:10 – wersja z częstotliwością odświeżania 120 Hz lub wariant z matrycą o rozdzielczości Ultra HD 4K i większym bogactwem detali. Smukły i lekki Flow X13 mierzy zaledwie 15,8 mm w profilu i waży jedynie 1.3 kg. Pracuje z pełną mocą przy zastosowaniu lekkiego zasilacza USB Type-C 100 W, a zintegrowana bateria zapewnia maksymalnie 10 godzin odtwarzania wideo. Kolejną cechą wyróżniającą laptopa Flow X13 jest płynna integracja z zewnętrzną kartą graficzną (eGPU) nowej klasy, co zapewnia dodatkową moc i elastyczność zastosowań w komputerze o ultramobilnej obudowie.



Nowatorskie rozwiązanie ROG XG Mobile jest znacznie mniejsze od innych zewnętrznych kart graficznych dostępnych na rynku. Pomimo tego można w nim zastosować maksymalnie wydajną kartę graficzną GeForce RTX 3080 podłączoną bezpośrednio do procesora za pośrednictwem dostosowanego interfejsu PCIe 3.0 x8, który oferuje wyższą szybkość niż Thunderbolt 4. Dedykowane złącze USB 3.2 Gen 2 napędza koncentrator z gniazdami wejścia/wyjścia zapewniający dodatkowe możliwości połączeń, natomiast zintegrowany zasilacz o mocy 280 W dostarcza zasilanie zarówno do karty XG Mobile, jak i laptopa Flow X13, eliminując konieczność noszenia ze sobą dodatkowego zasilacza.



Zastosowanie laptopa Flow X13 w połączeniu z kartą XG Mobile na nowo definiuje możliwości 13-calowego urządzenia, zapewniając użytkownikom elastyczną mobilność, a jednocześnie wydajność gamingową na poziomie komputerów desktopowych i połączenia – w zależności od potrzeb.



Firma ROG jest pionierem na polu zewnętrznych kart graficznych, udostępniając w 2007 roku pierwszą stację dokującą z eGPU – XG Station. W nowej karcie ROG XG Mobile po raz pierwszy zastosowano zmniejszoną konstrukcję, która w nowatorski sposób udostępnia wydajność gamingową klasy desktopowej w urządzeniu o ultramobilnej obudowie.



Ważąca tylko 1 kg i mierząca tylko 155 mm (gł.) x 208 mm (szer.) x 29 mm (wys.) stacja XG Mobile charakteryzuje się wymiarami na poziomie 6% wielkości typowych rozwiązań eGPU, pomimo zastosowania maksymalnie karty graficznej GeForce RTX 3080 taktowanej z częstotliwością do 1810 MHz przy 150 W w trybie ROG Boost. Najnowocześniejsza karta graficzna opiera się na nowej architekturze NVIDIA Ampere, która oferuje połączenie rdzeni CUDA do programowalnego cieniowania z rdzeniami RT 2. generacji do zaawansowanego ray-tracingu oraz 3. generacji rdzeniami Tensor oferującymi większą przepustowość do wspomaganej sztuczną inteligencją grafiki w technologii DLSS.



Wydajne chłodzenie z komorą parową gwarantuje optymalne temperatury pracy karty XG Mobile, pomimo jej niewielkich rozmiarów. Kompaktowa konstrukcja komory parowej zapewnia większą o 54% powierzchnię kontaktu w porównaniu do zastosowania rurek cieplnych, maksymalizując transfer energii cieplnej do żeber radiatorów dla błyskawicznego rozpraszania ciepła.



Karta graficzna XG Mobile jest podłączona bezpośrednio do procesora za pośrednictwem dostosowanego interfejsu PCIe 3.0 x8, który oferuje wyższą szybkość niż Thunderbolt 4. Interfejs rezerwuje 63 Gb/s z przepustowości wyłącznie do przetwarzania grafiki, w wyniku czego karta zapewnia znacznie wyższą wydajność niż inne rozwiązania typu eGPU. Osobne złącze USB 3.2 Gen 2 dodaje przepustowość 10 Gb/s zarezerwowaną dla gniazd wejścia/wyjścia, przy czym oba złącza wspólnie korzystają z kabla o długości 41 cm.



Dostępny w maksymalnej konfiguracji procesor AMD Ryzen 9 5980HS z 8 rdzeniami i 16 wątkami zapewnia wydajność potrzebną do wymagających zastosowań. Procesory mobilne z serii Ryzen 5000 dysponują nową architekturą Zen 3 oraz większą pamięcią cache zintegrowaną w chipie o pojemności do 20 MB. Oznaczenie HS wskazuje, że chipy charakteryzują się amplitudą mocy 35 W dostosowaną do ultrasmukłej obudowy, ale mimo tego są zdolne do skalowania wydajności do 54 W, kiedy pozwalają na to wartości temperatury i zasilania.



Laptop w specjalnej wersji Flow X13 Supernova będzie dysponował najwyższej klasy procesorem Ryzen 9 5980HS, który może skalować częstotliwość taktowania do 4,8 GHz na pojedynczym rdzeniu. Maksymalnie 32 GB pamięci gwarantuje płynną pracę wielozadaniową. Laptop Flow X13 wykorzystuje pamięć RAM typu LPDDR4X-4266, która zużywa o 50% mniej energii i generuje mniej ciepła niż typowe moduły DDR4. Ponadto pamięć typu LPDDR4X zajmuje o 46% mniejszą powierzchnię na płycie głównej dzięki zastosowaniu mniejszych chipów i uproszczonych ścieżek sygnału, co zapewnia miejsce do zainstalowania wydajnych układów CPU i GPU. Dysk SSD PCIe oferuje wysoką wydajność przy maksymalnej pojemności 1 TB, zapewniając użytkownikom wystarczającą przestrzeń dyskową na gry i zawodowe portfolio.



Laptop Flow X13 dysponuje kartą graficzną GeForce GTX 1650 osiągającą częstotliwość taktowania do 1255 MHz przy 35 W w trybie Turbo z ROG Boost, z możliwością pobierania dodatkowych 5 W za pośrednictwem funkcji Dynamic Boost, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność w najnowszych grach.





























Źródło: Info Prasowe / ASUS