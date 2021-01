Udoskonalone monitory LG z najnowszej serii LG Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Prezentując podczas targów CES 2021 nową linię monitorów Ultra, firma LG Electronics umacnia swoją ugruntowaną już pozycję w segmencie monitorów premium. Najnowsze monitory z serii UltraGear, UltraWide i UltraFine opracowano z myślą o graczach, artystach oraz profesjonalistach. Zapewniają znakomitą produktywność oraz najwyższą satysfakcję z rozrywki, a tym samym idealnie nadają się do zastosowań zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki matrycom Nano IPS o czasie reakcji GTG (gray-to-gray) 1 ms, nowe monitory gamingowe LG UltraGear (modele 27GP950, 32GP850 i 34GP950G) idealnie sprawdzą się w gamingu. Szybkość reakcji matrycy, wysoka jakość obrazu, szeroka paleta barw (pokrywająca 98% przestrzeni DCI-P3) oraz duża rozdzielczość sprawiają, że wszystkie trzy monitory z oferty na rok 2021 są źródłem bardziej realistycznych doznań, niezależnie od gatunku gry.







27-calowy monitor UltraGear 4K UHD (model 27GP950) wyróżnia się dużą częstotliwością odświeżania obrazu 144 Hz (z możliwością przetaktowania do 160 Hz), która gwarantuje szybkie i płynne wyświetlanie obrazu podczas rozgrywek. Ponadto, monitor obsługuje funkcję VRR, wspieraną przez interfejs HDMI 2.1 i gwarantującą płynność obrazu, przez co zapewnia pełną satysfakcję z gier 4K z częstotliwością generowania 120 klatek na sekundę, zarówno przy podłączeniu do komputera PC, jak i konsol najnowszej generacji. Oprócz technologii idealnie sprawdzających się w grach, monitor 27GP950 obsługuje kalibrację sprzętową, umożliwiającą matrycy Nano IPS odwzorowanie wyjątkowo wiernych i niezwykle żywych kolorów.



Monitor LG 32GP850 jest godnym następcą cieszącego się uznaniem modelu 27GL850 z 2020 roku. Nowy monitor z 31.5-calową matrycą Nano IPS o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 165 Hz (z możliwością przetaktowania do 180 Hz) zapewnia nowy poziom gamingu. Monitor UltraGear pomaga graczom mocniej wczuć się w akcję ulubionych gier. Dzięki zgodności ze standardem NVIDIA G-SYNC® Compatible wyświetla obraz pozbawiony efektów zacinania i rozrywania.



Monitor LG 34GP950G, wyróżniony 2021 CES Innovation Award, jest wyposażony w 34-calową matrycę Nano IPS o rozdzielczości UltraWide QHD i częstotliwości odświeżania 144 Hz (z możliwością przetaktowania do 180 Hz), gwarantującą perfekcyjną jakość obrazu. Monitor ten uzyskał certyfikat NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, wydany przez firmę NVIDIA jako oficjalne potwierdzenie najwyższego stopnia zgodności z technologią G-SYNC. Przekłada się to na najwyższą jakość obrazu ze zminimalizowanym drżeniem i rozrywaniem, a także na jeszcze bardziej fascynujące wrażenia podczas grania w gry komputerowe.



Ponadto, modele 27GP950 i 34GP950G uzyskały certyfikat VESA DisplayHDR 600, natomiast monitor 32GP850 obsługuje format HDR10 gwarantując najlepsze wrażenia podczas gier z HDR. Wszystkie modele z nowej linii są wyposażone w ekran z matowym wykończeniem, zmniejszającym odbicia światła. Ponadto, z tyłu obudowy każdego z monitorów znajduje się futurystyczny, okrągły panel, który jest wyróżnikiem wzornictwa serii LG UltraGear.





Kolejnym laureatem CES Innovation Award jest monitor LG UltraWide 40WP95C, znakomicie sprawdzający się podczas pracy wielozadaniowej. Został wyposażony w 40-calową matrycę Nano IPS o rozdzielczości 5K2K UltraWide (5120 x 2160) i formacie 21:9. Dzięki ogromnej powierzchni ekranu monitor pozwala na jednoczesne wyświetlanie okien kilku aplikacji i wykonywanie większej liczby zadań, a tym samymzwiększa produktywność użytkowników. Z tego powodu stanowi świetny wybór dla twórców cyfrowych treści, programistów oraz wszystkich, którzy regularnie korzystają z kilku aplikacji jednocześnie. Zadziwiająco ostry obraz oraz 98-procentowe (typowo) pokrycie przestrzeni barwowej DCI-P3 i 135-procentowe pokrycie przestrzeni sRGB gwarantują precyzję niezbędną do pracy nad najdrobniejszymi detalami. Monitor bez problemu poradzi sobie z obsługą formatu HDR 10.



Aby umożliwić profesjonalistom szerokie możliwości podłączania innych urządzeń, monitor LG UltraWide został wyposażony między innymi w port Thunderbolt 4 umożliwiający szybkie przesyłanie danych oraz zasilanie za pośrednictwem jednego kabla. Monitor ten ma ergonomiczną konstrukcję, która dzięki możliwości regulacji nachylenia, wysokości oraz możliwości obracania ekranu do pozycji pionowej gwarantuje każdemu użytkownikowi pełny komfort.



Monitor LG UltraFine Display OLED Pro (model 32EP950) stanowi idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży kreatywnej, takich jak artyści tworzący materiały graficzne i wideo oraz realizatorzy pracujący w studiach filmowych i studiach animacji. Monitor charakteryzuje się wiernym odwzorowaniem barw oraz wyjątkową jakością obrazu HDR i SDR. Matryca OLED z samoświecącymi pikselami sprawia, że 31,5-calowy monitor 4K osiąga współczynnik kontrastu 1 000 000:1. Niezależna regulacja każdego z ponad ośmiu milionów pikseli zapobiega powstawaniu niekorzystnego efektu halo, powszechnie występującego na wyświetlaczach LCD HDR. Monitor UltraFine Display OLED Pro wyróżnia się też znakomitą wiernością odwzorowania kolorów i zapewnia (typowo) 99-procentowe pokrycie przestrzeni barwowych, zarówno DCI-P3, jak i Adobe RGB.



Ze względu na 10-bitowy Panel OLED 4K oraz oprogramowanie LG Calibration Studio monitor LG UltraFine Display OLED Pro osiąga wierność odwzorowania kolorów, której wymagają profesjonaliści. Rozwiązanie firmy LG do kalibracji sprzętowej pozwala użytkownikom na bezpośrednie regulowanie barw w celu zapewnienia najwyższej precyzji odwzorowania i spójności kolorów. Ponadto, z myślą o wygodnympodłączaniu dodatkowych urządzeń, monitor wyposażono w liczne porty: USB typu C z wyjściem zasilania 90 W, dwa DisplayPort, HDMI i trzy USB.























Źródło: Info Prasowe / LG