Acer - notebooki Nitro 5 oraz Aspire 5 i 7 z procesorami AMD Ryzen 5000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zapowiedział nowe notebooki gamingowe z serii Nitro 5 oraz nowe notebooki Aspire 5 i 7 z procesorami AMD Ryzen 5000 Mobile. Procesory AMD z rodziny Ryzen Mobile, zaprojektowane z myślą o laptopach, to najwyższa półka jeśli chodzi o moc i wydajność. Konstrukcja obejmująca nawet do 8 rdzeni przekłada się na pełne wykorzystanie potencjału niskonapięciowej wysokoprzepustowej pamięci w połączeniu z niskim poborem mocy, a także na nawet dwukrotnie wyższą przepustowość niż w przypadku pamięci RAM starszej generacji. Jest to, więc rozwiązanie idealne dla nowych notebooków z serii Nitro i Aspire.







Karta graficzna NVIDIA z serii GeForce RTX 30, zaprojektowana zgodnie z architekturą NVIDIA Ampere, zwiększa wydajność komputera nawet dwukrotnie, istotnie przyspiesza jego działanie, a do tego korzysta z technologii Max-Q, dzięki czemu sprawdza się w urządzeniach o smuklejszej, bardziej kompaktowej konstrukcji. Dzięki funkcji śledzenia promieni, która symuluje rzeczywiste zachowanie światła, karta graficzna z serii GeForce RTX 30 gwarantuje niesamowite wrażenia wizualne w bogatym graficznie świecie np. Cyberpunk 2077 czy innych gier. Twórcy treści będą z kolei w stanie puścić wodze fantazji i wykorzystać w pełni swój twórczy potencjał korzystając z setek aplikacji korzystających z akceleracji sprzętowej.



Notebooki z serii Aspire 5 i Aspire 7 to komputery o imponującej mocy skrytej wewnątrz eleganckiej obudowy. To rozwiązania zaprojektowane z myślą o zastosowaniu bardziej uniwersalnym, oferowane użytkownikom, którym zależy na wyważonym połączeniu wydajności, jakości obrazu, poręcznych gabarytów i rozsądnej żywotności baterii.



Nowa odsłona notebooków gamingowych z popularnej serii Nitro 5 została wyposażona w nowoczesne procesory AMD Ryzen 9 5900 HX Mobile i w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080, co stanowi idealne połączenie dla zapalonych graczy. Potężny procesor i świetna karta graficzna to jednak nie wszystko. Mamy tu także dwa gniazda na dysk SSD M.2 PCIe oraz/lubSSD SATA (obsługujące do 2TB NVMe SSD/2TB HDD), do 32 GB pamięci RAM1 DDR4 3200 oraz ultraszybką kartę sieciową Killer E2600 - kompatybilną ze standardem Wi-Fi 61. Gracze, którym zależy na jak najlepszym stosunku ceny do jakości z pewnością docenią serię Nitro 5 za cały szereg rozwiązań i technologii gwarantujących wirtualną rozgrywkę na najwyższym poziomie.



Nowe notebooki Nitro 5 oferują ekrany w rozmiarze 15.6 lub 17.3 cala, które wyświetlają obraz w jakości QHD z częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz, lub w jakości FHD z częstotliwością odświeżania na poziomie 360 Hz. Przy czasie reakcji na poziomie 3 ms, wyświetlany obraz jest krystalicznie czysty, a efekt ghostingu (kolory nie zmieniają się od razu, gdy wyświetlacz odświeża obraz) zostaje ograniczony do minimum. Acer zadbał również o odpowiednią jasność i żywość barw. Wyświetlacz charakteryzuje się jasnością na poziomie 300 nitów i wykorzystuje 100% gamy kolorów sRGB. Co więcej, stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 80% dzięki zastosowaniu wąskiego (7.02 mm) obramowania.



Dwa wentylatory, technologia Acer CoolBoost i cztery wyloty powietrza rozmieszczone w kluczowych miejscach sprawiają, że notebook Nitro 5 zachowuje zimną krew w każdych okolicznościach. Technologia CoolBoost monitoruje pracę wentylatorów i w razie potrzeby zwiększa ich obroty, by zoptymalizować wydajność komputera. Użytkownik ma możliwość zarządzać pracą systemu w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji NitroSense, która kontroluje m.in. temperaturę procesora czy prędkość obrotów wentylatorów.





W nowych modelach notebooków z serii Aspire 7 znajdziemy potężny procesor AMD Ryzen 5000 Mobile oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 16501 - połączenie stworzone z myślą o użytkownikach oczekujących bezkompromisowych rozwiązań. Elegancka obudowa z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy cenią sobie stonowaną, nienarzucającą się estetykę, zwłaszcza gdy w grę wchodzi praca w podróży czy spotkanie u klienta.



Te imponujące parametry zamknięte są w konstrukcji ważącej zaledwie 2.15 kg, co sprawia, że komputer staje się wygodnym towarzyszem podróży. Duża mobilność nie oznacza jednak zmniejszenia wydajności. Użytkownik ma do dyspozycji do 32 GB pamięci DDR41, do 1 TB przestrzeni na dysku SSD PCIe1 i dwuzakresową kartę sieciową w standardzie Wi-Fi 6, co czyni komputer urządzeniem, któremu niestraszne praktycznie żadne cyfrowe wyzwania.



Warto wspomnieć także o szeregu wejść i portów najnowszej generacji, w tym m.in. o złączu USB-C, które zapewnia transfer danych na poziomie do 5 Gb/s. Dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 (802.11ax) zapewnia wysokiej jakości połączenie z nternetem dzięki nawet 3 razy większej przepustowości i zmniejsza opóźnienie nawet o 75% w porównaniu do standardu Wi-Fi 5 (802.11ac).



Ceny i dostępność

Notebook Nitro 5 (AN515-45) dostępny będzie w Polsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.



Notebook Nitro 5 (AN517-41) dostępny będzie w Polsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.



Notebook Aspire 7 (A715-42G) dostępny będzie Polsce w drugim kwartale 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.



Notebook Aspire 5 (A515-45 [G]/[S]) dostępny będzie Polsce w drugim kwartale 2021 roku w cenie od 2299 PLN.



Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.































Źródło: Info Prasowe / ACER