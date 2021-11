ASUS Republic of Gamers Rapture GT-AX6000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kiedy mamy już upragniony komputer gamingowy, a nasz zestaw peryferii uzupełniliśmy o gamingową mysz, klawiaturę, podkładkę, biurko i krzesło, to teraz można rozejrzeć się za gamingowym routerem. Czym musi się charakteryzować takie urządzenie? Musi być dynamiczne... Przynajmniej z wyglądu i z pewnością router ASUS’a taki jest. Model Republic of Gamers Rapture GT-AX6000 wygląda nowocześnie, a nawet futurystycznie, ale to nie jedyne zalety tego urządzenia. Całością steruje czterordzeniowy, 64-bitowy procesor Broadcom 2.0 GHz, współpracujący z chipsetem Broadcom WiFi 6, wspierającym standard 802.11ax. Ceny Rapture GT-AX6000, jeszcze nie podano. Więcej danych o tym ruterze, znajdziecie w rozwinięciu newsa...



























Źródło: TechPowerUP