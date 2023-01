ASUS Republic of Gamers prezentuje ROG Azoth

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje ROG Azoth, bezprzewodową klawiaturę gamingową ROG formatu 75%. Jest ona po brzegi wypełniona funkcjami, które zwykle są dostępne tylko w składanych samodzielnie przez użytkowników klawiaturach klasy premium. ROG Azoth jest wyposażona

w zintegrowany, 2-calowy panel OLED, na którym można wyświetlać aktualny status klawiatury, status klawisza Caps Lock, tryb połączenia oraz wskaźniki trybu PC/Mac. Możliwe jest również wyświetlanie poziomu naładowania baterii, informacje dotyczące multimediów, spersonalizowane animacje, a także parametry pracy systemu, takie jak temperatura procesora. Ponadto trójdrożne pokrętło do sterowania

i przycisk to Intuicyjne rozwiązania do dostrojenia ustawień.







Unikalna konstrukcja

Wysokiej jakości konstrukcja z instalacją na uszczelkach, która obejmuje 10 silikonowych uszczelek i trzywarstwową piankę tłumiącą, zapewnia klawiaturze ROG Azoth lekką amortyzację i wygląd sprzętu klasy premium. Wytrzymała podkładka silikonowa o grubości 3.5 mm wewnątrz klawiatury absorbuje hałas, a pianka PORON pochłania dźwięki i echo wewnątrz klawiatury. Dodatkowo podstawa wyłożona pianką silikonową całkowicie eliminuje efekt echa i tworzy płaską powierzchnię dla pianki PORON.



Mechaniczne przełączniki ROG NX

Mechaniczne przełączniki ROG NX zastosowane w klawiaturze ROG Azoth posiadają fabrycznie nasmarowane trzonki i obudowy podstawy, co zapewnia bardziej płynne wrażenie klikania i eliminuje odgłosy odbijającej się sprężyny. Ponadto krzywe siły do aktywacji, dostrojone przez ROG i konstrukcja

z szybką aktywacją, gwarantują doskonałe reakcje zwrotne podczas naciskania. Przełączniki są wymienialne w trybie hot swap, co pozwala uzyskać wyjątkowy i spersonalizowany wygląd.



Stabilizator klawiatury ROG

Stabilizator klawiatury ROG jest fabrycznie nasmarowany i specjalnie dostrojony do rozgrywki: zmniejsza tarcie, dzięki czemu długie klawisze, takie jak Spacja, Shift i Enter zachowują oryginalne właściwości przełączników i zapewniając takie same wrażenia. Klawisz spacji został dodatkowo nasmarowany i zmodyfikowany dla ulepszenia akustyki i reakcji zwrotnych. Nasadki klawiszy ROG wykonane z tworzywa PBT, w procesie podwójnego wtrysku zapewniają doskonałe wrażenia w dotyku i wytrzymałość do długiego użytkowania. Cała konstrukcja klawiszy została zoptymalizowana, poprzez zastosowanie nasadek klawiszy o średniej wysokości i krótszego trzonka, co pozwoliło zmniejszyć chybotanie klawiszy i zapewnić większy komfort podczas pisania.



Zestaw do smarowania w pakiecie

ROG Azoth to idealny wybór dla tych, którzy chcą samodzielnie spersonalizować swoją klawiaturę.

W pakiecie zawarty jest smar Krytox GPL-205-GD0, trzy dodatkowe przełączniki, ściągacz do nasadek klawiszy i ściągacz do przełączników, otwieracz do przełączników oraz stojak do smarowania przełączników.



Trzy tryby połączeń i inne funkcje

Technologia połączeń bezprzewodowych ROG SpeedNova zapewnia ponad 2000 godzin stabilnej, nieprzerwanej rozgrywki, z niemalże zerowymi opóźnieniami w trybie łączności RF 2.4 GHz (z wyłączonym oświetleniem RGB i OLED). Tryb Bluetooth umożliwia użytkownikom podłączenie klawiatury ROG Azoth do trzech urządzeń jednocześnie. Gracze mogą również ładować Azoth podczas gry, korzystając z trybu połączenia przewodowego USB.



Klawiatura ROG Azoth jest wyposażona w dwie pary wbudowanych nóżek, dla zapewnienia użytkownikom trzech kątów nachylenia. Ponadto w trybie MacOS zmienia się przypisanie funkcji klawiszy do użytkowania z komputerami MacBook i Macintosh.



Dostępność

ASUS ROG Azoth będzie dostępna w polskich sklepach w drugiej połowie lutego 2023 roku.































Źródło: Info Prasowe / ASUS