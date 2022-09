Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers prezentuje ROG Phone 6D Ultimate – Najlepszy na świecie telefon dla graczy. ROG Phone 6D i ROG Phone 6D Ultimate są napędzane przez najnowsze, flagowe procesory MediaTek Dimensity 9000+ 5G. Taktowanie do 3.2 GHz prędkości procesora1 i aż do 16 GB pamięci LPDDR5X RAM i 512 GB ROM sprawia, że platforma Dimensity 9000+ zapewnia niezrównane doświadczenia płynące z użytkowania technologii 5G - idealne dla graczy mobilnych. ROG Phone 6D Ultimate wprowadza zupełnie nową funkcję AeroActive Portal. Można ją określić mianem "drzwi do odprowadzania ciepła”, które współpracują wraz z AeroActive Cooler 6 i układem chłodzenia w postaci ultrasmukłej komory parowej.







W wyniku tego pozwalają one na dotarcie chłodnego powietrza do procesora, zapewniając tym samym wyjątkową wydajność chłodzenia. Gdy AeroActive Portal jest aktywny powierzchnia termiczna zwiększona zostaje nawet 9-krotnie, a wydajność termiczna wzrasta nawet o 20%.



Co więcej, ulepszony został również system GameCool 6, który wykorzystuje nowatorską technologię chłodzenia procesora 360°, aby uwolnić jego maksymalną wydajność. Potężna bateria o pojemności 6000 mAh zapewnia dłuższą żywotność baterii podczas długich sesji gier. Za niezrównany obraz natomiast odpowiada 6.78-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED HDR10+, który wykorzystuje ekskluzywną technologię ROG Tuning. Dzięki niej urządzenie może osiągnąć niesamowitą częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz oraz wiodącą w branży częstotliwość próbkowania dotyku wynoszącą 720 Hz. Nowa seria jest w pełni kompatybilna z istniejącą gamą znakomitych akcesoriów ROG Phone 6, w tym AeroActive Cooler 6 i ROG Phone 6 Glass Screen Protector.



ROG Phone 6D i ROG Phone 6D Ultimate: niezwyciężona moc i najwyższa specyfikacja

Seria ROG Phone 6D jest napędzana przez najnowsze, flagowe procesory MediaTek Dimensity 9000+ 5G, które zapewniają moc i wydajność dla wszystkich możliwych doświadczeń na urządzeniu. Dimensity 9000+ oferuje ulepszoną rozgrywkę - uwolnioną dzięki pełnemu zestawowi funkcji HyperEngine 5.0 oraz ulepszonemu procesorowi graficznemu MediaTek Mali - i zapewnia ponad 10% wzrost wydajności w porównaniu z Dimensity 9000.



Najnowsze modele wyposażone zostały w maksymalnie do 16 GB pamięci LPDDR5X RAM i do 512 GB pamięci masowej, co gwarantuje najbardziej niezawodne i stabilne wrażenia z gry. ROG Phone 6D Ultimate posiada całkowicie nową konstrukcję AeroActive Portal – chłodzenie wyposażono o dodatkowe elementy w postaci ożebrowania rozpraszającego ciepło umieszczonego na ultrasmukłej komorze parowej, które znajdują się w specjalnych "drzwiach" odprowadzających ciepło. Drugi koniec komory przymocowany jest do układu SoC (System-on-Chip). W momencie gdy AeroActive Cooler 6 podłączony jest do urządzenia, zabieg ten pozwala na wprowadzenie do układu chłodzenia prawie jednego litra zimnego powietrza na sekundę, które przez starannie zaprojektowany tunel aerodynamiczny pozwala na schłodzenie układu i odprowadzenie z niego nadmiaru. Specjalnie zaprojektowane ożebrowanie zwiększa powierzchnię termiczną nawet 9-cio krotnie i zwiększając wydajność termiczną nawet o 20%, gdy AeroActive Portal jest aktywny.



Ulepszony system chłodzenia GameCool 6 to chłodzenie procesora w 360°, o 30% większa komora parowa i 85% większe arkusze grafitowe, które w połączeniu z centralnym umieszczeniem procesora zwiększają wydajność odprowadzania ciepła z jego rdzenia. Dzięki zastosowanemu w Armoury Crate menedżerowi wydajności, seria ROG Phone 6D pozwala graczom na dostosowanie ustawień mocy obliczeniowej dla różnych gier, dając im tym samym przewagę nad swoimi przeciwnikami w każdej możliwej rozgrywce.



By zapewnić ultrapłynny i niezwykle responsywny obraz, seria ROG Phone 6D została wyposażona w 6.78-calowy wyświetlacz AMOLED HDR10+ o częstotliwości odświeżania 165 Hz z wiodącą w branży częstotliwością próbkowania dotyku wynoszącą 720 Hz. Ten niezwykły wyświetlacz można skonfigurować w zależności od własnych potrzeb - 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz lub 165 Hz - uzyskując tym samym niezrównane wrażenia w grach. Rewelacyjne efekty przyniosła również współpraca z wiodącą firmą zajmującą się przetwarzaniem obrazu, Pixelworks, co pozwoliło na uzyskanie doskonałej dokładności kolorów.



W celu zapewnienia jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości sterowania, znacznie udoskonalono rozwiązanie AirTrigger 6. Czujniki ultradźwiękowe w pełni obsługują różne gesty, w tym takie nowe funkcje, jak podwójna czynność, naciśnij i unieś oraz celowanie żyroskopem. System audio GameFX w ROG Phone 6D jest wyposażony w dwa symetryczne, siedmiomagnesowe głośniki, które emitują dźwięk do przodu, zapewniając optymalnie wyważone efekty dźwiękowe stereo. Telefon posiada również gniazdo słuchawkowe 3.5mm. Dźwięk został zoptymalizowany we współpracy ze szwedzką firmą Dirac, która jest pionierem w technologii dźwięku cyfrowego. ROG Phone 6D to wyjątkowy unikat - telefon gamingowy zapewniający imponującą jakość dźwięku. ROG Phone 6D wyposażono w rozwiązanie dźwięku przestrzennego Dirac Virtuo, które wykorzystuje opatentowane algorytmy dla zapewnienia immersyjnego dźwięku stereo z głośników zintegrowanych w smartfonie, jednocześnie ulepszając ogólną jego jakość.



Bateria o monstrualnej pojemności 6000mAh wykorzystuje zaawansowane funkcje ochrony, które zapewniają jej lepszą wydajność i dłuższą żywotność. W zestawie znajduje się zasilacz HyperCharge do szybkiego ładowania o mocy 65W.



Telefony z serii ROG Phone 6D są wyposażone w system trzech kamer, w tym flagowy główny aparat z obiektywem szerokokątnym Sony IMX766 50 MP oferujący udoskonaloną jakość obrazu i przetwarzanie HDR, drugi aparat z obiektywem ultraszerokokątnym 13 MP, a także aparat do makrofotografii. Udoskonalone funkcje oprogramowania obejmują tryb wideo HDR10+, ponadto dostępny jest również przedni aparat 12 MP do wykonywania wysokiej jakości grupowych zdjęć selfie oraz transmitowania filmów na żywo.



ROG Phone 6D i 6D Ultimate są dostępne wyłącznie w kolorze Space Gray. ROG Phone 6D dysponuje oświetleniem Aura RGB na tylnym panelu, 12 GB / 16 GB LPDDR5X pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej, a jego cena zaczyna się od 4699 PLN.

Z kolei ROG Phone 6D Ultimate, który jest wyposażony w AeroActive Cooler 6, posiada kolorowy mini wyświetlacz ROG Vision na panelu tylnym, 16 GB pamięci LPDDR5X RAM i 512 GB pamięci masowej w cenie 6899 PLN.



Szeroki wachlarz akcesoriów

Istniejący ekosystem modułowych i w pełni kompatybilnych akcesoriów ROG Phone 6 pozwala graczom zoptymalizować swoje wrażenia z rozgrywki na serii ROG Phone 6D. Akcesoria te obejmują: AeroActive Cooler 6, gamepad ROG Kunai 3 dla ROG Phone 6, szkło ochronne dla ROG Phone 6, etui oraz inne produkty. Dołączany moduł AeroActive Cooler 6 został wyposażony w chłodnicę termoelektryczną napędzaną sztuczną inteligencją oraz wentylator, co zapewnia zwiększony przepływ chłodnego powietrza bezpośrednio do najbardziej nagrzewających się punktów na tylnym panelu telefonów z serii ROG Phone 6D. W rezultacie pozwala on na obniżenie temperatury powierzchni nawet o oszałamiające 25°C. AeroActive Cooler 6 dodaje również cztery dodatkowe fizyczne przyciski, aby zapewnić sterowanie zbliżone do rozgrywki jak na konsoli.



Edycja specjalna ROG Phone 6 BATMAN Edition

Republic of Gamers (ROG) przedstawiło dziś również ROG Phone 6 BATMAN Edition, ekskluzywną, limitowaną wersję nowego gamingowego smartfona ROG Phone 6 - stworzoną we współpracy z Warner Bros. Consumer Products i DC - która zainteresuje nie tylko fanów superbohatera walczącego z przestępczością, ale również prawdziwych graczy i miłośników unikalnych przedmiotów kolekcjonerskich.



ROG Phone 6 BATMAN Edition charakteryzuje się unikalnym wyglądem, który ma przywodzić na myśl tajemniczą, mroczną i ponurą atmosferę, która przepełnia zaawansowany technologicznie świat Batmana i jego okolice Gotham City. Telefon otrzymał specjalne wykończenie, które pod wpływem oświetlenia naśladuje pochmurne, nocne niebo przeniknięte przez światło reflektorów. W edycji tej dedykowane podświetlane logo Aura RGB przedstawia zarys charakterystycznego emblematu superbohatera, natomiast sam wątek Batmana jest dalej obecny w niestandardowym interfejsie użytkownika, z ekskluzywnymi tematycznymi tapetami, stylami ikon, animacjami, efektami dźwiękowymi i wieloma innymi dodatkami.



Unikalny zestaw akcesoriów obejmuje zasilany z USB-C miniprojektor Bat-Signal, który może wyświetlać jedną z dwóch wersji słynnego Bat-sygnału na pobliskie powierzchnie, etui Batman Aero Case ze specjalnym wykończeniem oraz ukrytym easter egg’iem jak też specjalnie zaprojektowane twarde etui do przechowywania ROG Phone 6 BATMAN Edition i jego akcesoriów.



Pod względem konstrukcyjnym ROG Phone 6 BATMAN Edition jest bliźniaczo podobny do genialnego ROG Phone 6/6D. Jego specyfikacja opiera się na najnowszej platformie mobilnej Snapdragon 8+ Gen 1 lub MediaTek Dimensity 9000+114 a jego cena zaczyna się od 5899 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / ASUS