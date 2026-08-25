ASUS Republic of Gamers przedstawia ROG XBOX Ally X20

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) przedstawia ROG XBOX Ally X20, którego przedsprzedaż rozpocznie się już wkrótce. Ta przenośna konsola łączy inspiracje gamingiem sprzed dwóch dekad z wizją przyszłości mobilnej rozgrywki. Model wyróżnia się półprzezroczystą, czarną obudową ze złotymi elementami konstrukcji wewnętrznej. ROG XBOX Ally X20 debiutuje z zupełnie nowym wyświetlaczem ROG Nebula HDR z 7,4-calowym panelem OLED, a jego sercem jest procesor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, zapewniający wysoką wydajność w grach. ROG XBOX Ally X20 będzie dostępny zarówno jako samodzielne urządzenie, jak i w zestawie z okularami AR dla graczy ROG XREAL R1 Edition 20, etui dbrand Killswitch, zasilaczem o mocy 68 W oraz dedykowaną walizką Pelican Protector Case. Dzięki temu gracze otrzymają kompletny zestaw do rozgrywki zarówno w domu, jak i w podróży.







ROG XBOX Ally X20 jako samodzielne urządzenie

ROG XBOX Ally X20 to rozwinięcie koncepcji oryginalnego ROG XBOX Ally, a zarazem ukłon w stronę wszystkiego, co uczyniło go wyjątkowym. Półprzezroczysta obudowa z czarnego tworzywa nawiązuje do charakterystycznej estetyki gamingu sprzed lat, którą z pewnością pamiętają bardziej doświadczeni gracze. Jednocześnie pozwala zajrzeć do wnętrza urządzenia, odsłaniając przeprojektowany, wysokowydajny system chłodzenia, najnowsze podzespoły AMD oraz subtelnie widoczne elementy wewnętrznej konstrukcji ze złotymi akcentami. Ta specjalna edycja ROG XBOX Ally X20 powstała z okazji 20-lecia Republic of Gamers, założonego w 2006 roku. Wyjątkowe wzornictwo sprawia, że urządzenie nie tylko wyróżnia się podczas rozgrywki, ale również świetnie prezentuje się jako część kolekcji. Gracze mogą wybrać konfigurację najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb i wspólnie z ROG świętować dwie dekady gamingu.



Niezależnie od tego, czy gramy w domu, czy w podróży, okulary AR dla graczy ROG XREAL R1 Edition 20 pozwalają jeszcze bardziej zanurzyć się w rozgrywce. Oferują system audio firmy BOSE, wirtualny ekran o przekątnej 171 cali widziany z odległości czterech metrów oraz wyświetlacz micro-OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz. Zapewnia on pole widzenia 57°, obejmujące 95% centralnego pola widzenia, a także niezwykle krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 0.01 ms. Natywne śledzenie 3DoF sprawia, że obraz podąża za ruchami głowy użytkownika, natomiast tryb Anchor Mode pozwala utrzymać wirtualny ekran w stałym miejscu podczas rozgrywki.



Kompletny zestaw dla graczy

Zestaw ROG XBOX Ally X20 Bundle to propozycja przygotowana z myślą o kolekcjonerach. Oprócz konsoli XBOX Ally X20 znalazło się w nim specjalnie zaprojektowane etui Killswitch z wbudowaną podpórką oraz złoto-czarnymi akcentami nawiązującymi do 20-lecia ROG. Wytrzymała konstrukcja zapewnia urządzeniu ochronę podczas codziennego użytkowania, a profilowane, wzmocnione uchwyty zwiększają pewność chwytu i komfort podczas rozgrywki. dbrand przygotował również dedykowaną naklejkę na przednią część XBOX Ally X20, której wzór płytki drukowanej został zaczerpnięty bezpośrednio z konstrukcji podzespołów urządzenia.



W zestawie znalazły się także nakładki na joysticki z logo ROG, zapewniające większą kontrolę podczas gry. Całość uzupełnia specjalna walizka Pelican Protector Case z czerwonymi zatrzaskami ROG i wyjątkowym oznaczeniem 20-lecia marki, która chroni konsolę i akcesoria podczas transportu. Dołączony zasilacz o mocy 68 W pozwala natomiast wygodnie korzystać z urządzenia również poza domem. W zestawie znalazły się również okulary AR dla graczy ROG XREAL R1 Edition 20, które pozwalają jeszcze bardziej zanurzyć się w rozgrywce. Okulary podłącza się bezpośrednio do XBOX Ally X20 za pomocą pojedynczego przewodu USB Type-C, dzięki czemu ich konfiguracja jest wyjątkowo prosta. Integracja z Command Center zapewnia wygodną obsługę, a spójna, czarno-złota stylistyka obu urządzeń dopełnia zestaw stworzony z myślą o mobilnym gamingu.

































źródło: Info Prasowe - ASUS