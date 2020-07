ASUS Republic of Gamers z Alanem Walkerem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) ma przyjemność ogłosić nawiązanie nowej współpracy ze słynnym DJ’em i producentem muzycznym Alanem Walkerem, w ramach której tworzone będą wspólne treści pomagające ulepszyć wrażenia z rozgrywki i zainteresować gamingiem jeszcze szersze grono odbiorców. Na przestrzeni lat publiczność gamingowa powiększała się i teraz należą do niej nie tylko zawodnicy esportowi i entuzjaści, ale również zróżnicowana grupa twórców. Firma ROG z poświęceniem dąży do utrzymania swojej pozycji lidera technologii gamingowych, tworząc nowatorskie produkty napędzające użytkowników w realizowaniu ich kreatywnych wizji.







Zdając się tylko na siebie, Alan Walker osiągnął sukcesy jako przedsiębiorca, gracz i producent muzyczny. Jest on oryginalnym twórcą posiadającym ogromną wiedzę w zakresie oczekiwań nowej generacji odbiorców. Jego doświadczenie, umiejętności i zainteresowania gamingowe czynią z niego idealnego partnera dla firmy ROG.



Od swoich pierwszych kroków jako twórca na platformie YouTube, aż po przełomowy sukces w branży muzycznej, Alan Walker zawsze utrzymywał silną więź ze społecznością graczy. Czy to jako producent wielkich hitów z takimi gwiazdami branży jak Hans Zimmer, A$AP Rocky i Sabrina Carpenter, czy też jako wydawca klipów cieszących YouTuberów, Walker z poświęceniem integruje graczy do grona swojej publiczności i tworzy nowe, niezwykle popularne dzieła.



Walker był producentem wielu utworów we współpracy ze studiami gamingowymi na całym świecie. PUBG Corporation skorzystała z talentów Walkera podczas tworzenia „On My Way” i „Live Fast” we współpracy z A$AP Rocky – do swojej gry PUBG Mobile. Walker był również producentem singla „Ghost” we współpracy z Au/Ra, z albumu Death Stranding: Timefall do wydanej w 2019 r. gry Hideo Kojimy Death Stranding. Dzisiaj jeszcze bardziej umacnia on swoją pozycję w społeczności gamingowej, nawiązując współpracę z firmą ROG.



ROG i Alan Walker wspólnie szukają innowacyjnych metod ulepszania wrażeń twórców i graczy na całym świecie, poczynając od samego Walkera. Na inaugurację współpracy firma ROG wyznaczyła sobie zadanie stworzenia laptopa dopasowanego do potrzeb Walkera jako gracza, twórcy i muzyka. W tym procesie jedno urządzenie wyraźnie wyróżniało się na tle innych: ROG Zephyrus G14. Najwydajniejszy 14-calowy laptop gamingowy Zephyrus G14 jest wyposażony w najnowszej generacji procesor AMD Ryzen 9 dysponujący 8 rdzeniami i 16 wątkami, a także niezawodną kartą NVIDIA GeForce RTX 2060. Wszystko to zawarto w lekkiej i smukłej obudowie mierzącej poniżej 20 mm w profilu.



Laptop wyposażony w ekran klasy IPS z walidacją Pantone, a ponadto dysponuje technologią zmiennej częstotliwości odświeżania Adaptive Sync, która umożliwia płynną rozgrywkę.



Dźwięk jest czysty i bogatszy w detale dzięki zastosowaniu systemu nagłośnienia złożonego z dwóch głośników wysokotonowych, które emitują dźwięki do przodu, a także dwóch wooferów zapewniających głębokie basy dodatkowo wzmacniane przez konstrukcję ErgoLift. Wszystkie głośniki są napędzane technologią Dolby Atmos oferującą immersyjny wirtualny dźwięk wielokanałowy. Dodatkowo urządzenie posiada jedyny w swoim rodzaju wyświetlacz LED AniMe Matrix. Udostępnia on kreatywnym użytkownikom, takim jak Walker, nową platformę do prezentowania swoich animacji, efektów tekstowych i wizualizacji dźwiękowych, dzięki którym odtwarzanej muzyce towarzyszą wyjątkowe efekty wizualne.



Podczas projektowania ekskluzywnej wersji laptopa Zephyrus G14 dla Alana Walkera designerzy z firmy ROG czerpali inspirację z muzyki i charakterystycznego stylu tego twórcy. W ten sposób udało im się stworzyć nowe wykończenie zewnętrzne z elegancką, białą obudową, spersonalizowanymi elementami oraz dostosowaną klawiaturą. Laptop G14 Walkera dysponuje również spersonalizowanymi efektami świetlnymi dla wyświetlacza LED AniMe Matrix, w których połączono przewijany tekst z animowanymi elementami artystycznymi nawiązującymi do jego muzyki i estetyki.



Ten wyjątkowy wyświetlacz będzie dostępny dla wszystkich laptopów Zephyrus G14 już niebawem.



































