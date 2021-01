ASUS TUF Dash F15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS zaprezentowała dzisiaj nowego laptopa gamingowego TUF Dash F15, wyjątkowo smukły 15-calowy komputer reprezentujący nowy kierunek serii TUF Gaming charakteryzujący się mobilnością, lekkością i przystępnością. Laptop został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu większej liczbie graczy możliwości rozgrywki i produktywnej pracy w dowolnym miejscu. Dlatego zastosowano w nim procesory najnowszej generacji: w maksymalnej konfiguracji oparty na architekturze Tiger Lake układ CPU Intel Core i7-11375H 11. generacji oraz GPU GeForce RTX 3070.







Najnowszy Dash F15 jest lżejszy i smuklejszy niż standardowe laptopy TUF Gaming. Mierzy on zaledwie 19,9 mm grubości i waży jedynie 2 kg, a pomimo tego spełnia kryteria wytrzymałości wojskowego standardu MIL-STD-810H. Przeszedł on surowe testy dla zagwarantowania, że przetrwa wszelkie rygory – od ekstremalnych środowisk i wibracji zewnętrznych, aż po przypadkowe uderzenia i obicia. Dzięki temu jest to komputer oferujący niezawodną pracę w drodze i podróży.



Warianty kolorystyczne Moonlight White i Eclipse Gray charakteryzują się profesjonalnym, a przy tym również stonowanym wzornictwem, które jest dodatkowo akcentowane przykuwającym uwagę niebieskim podświetleniem klawiatury.



Użytkownicy mogą osiągnąć znacznie więcej dzięki zastosowaniu w maksymalnej konfiguracji procesora Intel Core i7-11375H 11. generacji. Procesor oferuje niesamowitą częstotliwość taktowania dochodzącą do 5 GHz, czyli zbliżoną do zapewnianej przez najszybsze procesory desktopowe, ale przy znacznie mniejszej amplitudzie mocy: do 35 W stałej mocy przy aktywnej karcie graficznej i 64 W w przypadku obciążenia wyłącznie procesora. Dash F15 to najszybszy laptop napędzany procesorem Tiger Lake, który przyspiesza wszelkie zastosowania: od rozgrywki i strumieniowania, aż po intensywne zadania, takie jak kompilowanie kodu.



Możliwość zainstalowania maksymalnie 32 GB pamięci DDR4-3200 zapewnia wystarczającą ilość RAM do produktywnej pracy wielozadaniowej i tworzenia treści. Wszystko jest ładowane z ogromną prędkością dzięki zastosowaniu dysku SSD PCI Express, co przekłada się również na odczuwalnie większą responsywność systemu. Dysponując maksymalnie 1 TB pojemności dyskowej, użytkownik może zainstalować ogromną kolekcję gier, a dodatkowe gniazdo SSD ułatwia dodanie kolejnych terabajtów do zapisywania ogromnych plików multimedialnych i innych danych.



TUF Dash F15 charakteryzuje się konstrukcją ułatwiającą wymianę komponentów, w której gniazdo SO-DIMM i oba gniazda M.2 są umieszczone bezpośrednio za dolnym panelem przykręconym standardowymi śrubami krzyżakowymi. Po odłączeniu specjalnej śruby typu „pop-open” dolna krawędź jest odpychana od obudowy, dzięki czemu można łatwo i szybko uzyskać dostęp do wnętrza laptopa. Otaczające haki przytrzymujące krawędzie są mniejsze i mocniejsze niż konwencjonalne elementy tego typu, co pozwala użytkownikom podnosić panel bez ryzyka otarcia obudowy i bez użycia żadnych specjalistycznych narzędzi.



Dużą moc do przetwarzania grafiki gwarantuje w maksymalnej konfiguracji karta graficzna GeForce RTX 3070 taktowana z częstotliwością do 1390 MHz przy 80 W w trybie ROG Boost. Umożliwia to generowanie wysokich wartości FPS w najnowszych hitach gamingowych i popularnych grach esportowych.



Inne konfiguracje laptopa Dash F15 oferują ekran z matrycą 144 Hz, która nadal zapewnia szybkość w poważnej rywalizacji gamingowej dzięki ponad dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do ekranów konwencjonalnych laptopów. oferuje większą elastyczność do pracy w dowolnym miejscu dzięki baterii o dużej pojemności. Bateria zapewniająca do 16.6 godz. nieprzerwanego odtwarzania wideo umożliwia graczom strumieniowanie lub pracę bez konieczności podłączenia komputera do gniazdka elektrycznego. Kiedy nadejdzie czas na naładowanie baterii, nowa technologia szybkiego ładowania umożliwi doładowanie baterii od 0% do 50% w czasie krótszym niż 30 minut. Dzięki obsłudze ładowania przez złącze Type-C, laptopa można doładować przy użyciu kompatybilnych zasilaczy i powerbanków.



Łatwe połączenie z Internetem gwarantuje ultraszybka karta Intel Wi-Fi 6 Gig+ (802.11ax). Bezprzewodowa łączność sieciowa to ogromna wygoda, ale mniejszą latencję do poważnej rozgrywki wieloosobowej zapewnia tylko połączenie przewodowe, dlatego w laptopie zintegrowano również gigabitową kartę Ethernet.



Korzystanie z treści rozrywkowych jest bardziej immersyjne dzięki zastosowaniu technologii DTS:X Ultra, która zapewnia 7.1-kanałowy wirtualny dźwięk przestrzenny dla zestawów słuchawkowych lub głośników stereo. Użytkownicy mogą wykorzystywać zintegrowane presety do rozgrywki, oglądania filmów i transmisji sportowych, czy też dostosować swoje ustawienia za pośrednictwem funkcji korektora.

























Źródło: Info Prasowe / ASUS