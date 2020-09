ASUS ZenBook 14 Ultralight

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawił pełną gamę nowych i odświeżonych laptopów w ramach prezentacji online pod hasłem „Built for brilliance”, wyposażone w wydajne procesory Intel Core 11-generacji. Wśród nich znalazł się model ZenBook S (UX393), który jest ultramobilnym, 13.9-calowym laptopem klasy premium wyróżniającym się nowym formatem obudowy z ekranem o współczynniku proporcji 3:2. Smukła konstrukcja o grubości 15.7 mm i niewielkiej masie 1.35 kg, jak również precyzyjnie wykończona, kompaktowa i wytrzymała obudowa wykonana w całości z jednego bloku metalu razem tworzą nowy, ekscytujący format wspomagający produktywność.







Elementem wyróżniającym jest niesamowity ekran dotykowy 3.3K (3300 x 2200) NanoEdge PANTONE Validated o współczynniku proporcji ekranu 3:2, który pomieści jeszcze więcej treści na większej przestrzeni roboczej, redukując konieczność przewijania ekranu. Bateria o pojemności 67 Wh z obsługą szybkiego ładowania zapewnia laptopowi ZenBook S maksymalnie 12 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu.



Elegancki nowy wariant kolorystyczny Jade Black wyróżnia się akcentami o diamentowym szlifie w kontrastującym kolorze Red Copper, a przesunięte logo ASUS na pokrywie dodatkowo zwiększa wizualną atrakcyjność całej konstrukcji. Precyzyjnie wykonany zawias ErgoLift gwarantuje komfortową pozycję pisania przy użyciu klawiatury o przestronnym rozmieszczeniu „od krawędzi do krawędzi”, dodatkowo zwiększając przepływ powietrza i efektywność chłodzenia.



Dla zapewnienia doskonałej wydajności podczas korzystania w drodze ZenBook S jest napędzany procesorem Intel Core i7 11-generacji, z maks. 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD PCIe 3.0 x4 M.4 o maksymalnej pojemności 1 TB. Jest on wyposażony w pełnowymiarowe gniazda HDMI i USB 3.2 Gen 1 Type-A, a ponadto dwa ultraszybkie i wszechstronne gniazda Thunderbolt 4 USB-C i czytnik kart MicroSD.



Najnowsza wersja aplikacji MyASUS pozwala użytkownikom maksymalnie wykorzystać możliwości swojego laptopa i smartfonu, a dzięki rozwiązaniu ASUS NumberPad 2.08 łatwo wprowadzimy dane liczbowe. Kamera na podczerwień (IR) umożliwia wygodne logowanie się poprzez rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem funkcji Windows Hello.



















Źródło: Info Prasowe / ASUS