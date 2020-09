ASUS ZenBook Flip S UX371 z procesorami Intel Core 11 generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Celem firmy ASUS jest dostarczanie użytkownikom niesamowitych wrażeń z korzystania z laptopów. Podczas premierowej prezentacji ASUS zaprezentował ZenBook Flip S (UX371, wersja z matrycą FHD z podświetleniem LED 1W), który został zweryfikowany jako spełniający wymagania platformy Intel Evo, co gwarantuje, że spełnia on specyfikację drugiej edycji i wymagania (Key Experience Indicators) innowacyjnego programu Intel Project Athena. Charakteryzuje się on mobilnością przy grubości zaledwie 13,9 mm i niewielkiej masie 1.2 kg. Wyróżniający się żywym obrazem ekran dotykowy OLED 4K UHD NanoEdge PANTONE® Validated zapewnia wysoką dokładność odwzorowania i szeroką paletę kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3.







Ponadto posiada certyfikacje VESA DisplayHDR 500 True Black gwarantującą optymalną głębię czerni i wyjątkowo wysoki kontrast. Dodatkowo wyświetlacz otrzymał certyfikację TÜV Rheinland w zakresie przyjazności dla oczu, a także umożliwia intuicyjne wprowadzanie danych przy pomocy nowego aktywnego rysika stylus ASUS Pen rejestrującego 4096 poziomów nacisku.



ZenBook Flip S charakteryzuje się luksusowym designem charakterystycznym dla sprzętu klasy premium, w tym prestiżowym wykończeniem Jade Black z akcentami o diamentowym szlifie w kontrastującym kolorze Red Copper oraz dekoracyjnym paskiem wykonanym ze szczotkowanego aluminium. Wytrzymały i precyzyjnie wykonany zawias ErgoLift 360° umożliwia ustawienie komputera w trybie laptopa, tabletu, przy ustawieniu „na podstawce” lub w pozycji „namiotu” – czy też dowolnym ustawieniu pośrednim. Dzięki rozwiązaniu ASUS NumberPad 2.08 można szybko wprowadzać dane, a w klawiaturze o nowej konstrukcji „od krawędzi do krawędzi” uzyskano miejsce na praktyczne dodatkowe klawisze funkcyjne.



Niesamowitą wydajność podczas korzystania w drodze gwarantuje zastosowanie procesora Intel Core i7 11. generacji z układem graficznym Intel Iris Xe, w połączeniu z maks. 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD PCIe 3.0 x4 o maks. pojemności 1 TB. Dla zapewnienia najlepszej możliwej łączności ZenBook Flip S dysponuje dwoma gniazdami Thunderbolt 4 USB-C, gniazdem USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz pełnym HDMI. Bateria o wysokiej pojemności w laptopie ZenBook Flip S zapewnia 15 godzin działania, co z pewnością wystarczy na nawet najdłuższy dzień pracy.

























Źródło: Info Prasowe / ASUS