ASUS Zephyrus Duo z dwoma ekranami OLED, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Zephyrus Duo powraca - teraz wyposażony w zachwycające podwójne ekrany 3K OLED, stworzone z myślą o graczach i twórcach, którzy oczekują maksymalnej wygody podczas wielozadaniowej pracy. Ten komputer klasy Copilot+ PC napędzany jest najnowszym procesorem Intel Core Ultra Series 3 i może zostać wyposażony nawet w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 135 W TGP, zapewniając flagową wydajność zarówno w grach, jak i podczas tworzenia treści. Zephyrus Duo oferuje pięć dedykowanych trybów pracy, które zwiększają komfort wielozadaniowej pracy, grania i tworzenia. Całość zamknięto w ultra-premium obudowie z aluminium obrabianego metodą CNC, dostępnej w efektownym wariancie kolorystycznym Stellar Grey. Laptop wyposażono również w odłączaną magnetyczną klawiaturę, dzięki której użytkownicy mogą wygodnie grać i tworzyć - niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.







Pierwszy na świecie 16-calowy gamingowy laptop z dwoma ekranami

Zephyrus Duo to pierwszy na świecie 16-calowy laptop gamingowy z dwoma ekranami. Wyposażony w dwa zachwycające dotykowe wyświetlacze 3K ROG Nebula HDR OLED, oferuje ponad 21 cali łącznej przestrzeni roboczej w jednym urządzeniu, na nowo definiując możliwości mobilnej stacji do pracy i rozrywki. Oba panele oferują czas reakcji na poziomie 0.2 ms oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz, a główny ekran wspiera technologię NVIDIA G-SYNC, zapewniając niezwykle płynny obraz i minimalizując efekt smużenia podczas rozgrywki. Dzięki szczytowej jasności do 1100 nitów oraz certyfikacji VESA DisplayHDR True Black 1000 gry i treści HDR prezentują się wyjątkowo efektownie, oferując głęboką czerń i imponujący kontrast. Zephyrus Duo został zaprojektowany również z myślą o twórcach - oba wyświetlacze oferują profesjonalną dokładność odwzorowania kolorów (Delta E < 1) oraz 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, zapewniając studyjną jakość obrazu od razu po wyjęciu z pudełka.



Szczególną uwagę poświęcono również odłączanej magnetycznej klawiaturze. Może być używana w klasycznej konfiguracji laptopa, ale można ją także całkowicie odłączyć i korzystać z niej bezprzewodowo przez Bluetooth® - niezależnie od wybranego trybu pracy Zephyrusa Duo. Mimo wyjątkowo smukłej konstrukcji o grubości zaledwie 5.1 mm oferuje skok klawiszy na poziomie 1.7 mm, charakterystyczny dla premium laptopów gamingowych, zapewniając komfort i precyzję pisania oraz sterowania. Nowy, wyjątkowo duży touchpad - znacząco rozbudowany względem poprzedniej generacji i odchodzący od wcześniejszego, dzielonego układu - gwarantuje płynną nawigację i wygodną obsługę gestów wielodotykowych, niezależnie od sposobu korzystania z Zephyrusa Duo.



Niezrównana wszechstronność

Dzięki podstawce odchylanej pod kątem 90° oraz zawiasowi o zakresie ruchu 320°, Zephyrus Duo oferuje pięć dedykowanych trybów pracy, które pozwalają dopasować urządzenie do różnych scenariuszy użytkowania. Dual Screen Mode wykorzystuje podstawkę oraz odłączaną klawiaturę, zapewniając natychmiastowe doświadczenie pracy na wielu ekranach - bez potrzeby korzystania z dodatkowych przewodów czy stacji dokujących. Laptop Mode to klasyczna konfiguracja 16-calowego laptopa, z klawiaturą umieszczoną pod głównym ekranem, idealna zarówno do gamingu, jak i codziennych zadań.



W Sharing Mode urządzenie można rozłożyć na płasko pod kątem 180°, dzięki czemu oba ekrany są skierowane do uczestników spotkania, ułatwiając współpracę i wspólne przeglądanie treści. Book Mode ustawia oba wyświetlacze w orientacji pionowej, sprawdzając się doskonale podczas pracy w przeglądarce, programowania czy z dokumentami, gdzie liczy się większa ilość widocznej treści. Z kolei Tent Mode unosi ekrany wyżej, wykorzystując zawias w formie litery „A”, co pozwala wygodnie dzielić ekran i wspólnie grać lub oglądać treści z drugą osobą. Zephyrus Duo na nowo definiuje możliwości laptopa, oferując niespotykaną dotąd elastyczność użytkowania w mobilnej formie.



Flagowa wydajność

Sercem Zephyrusa Duo jest najnowszy procesor Intel Core Ultra Series 3 - jednostka wyposażona w 16 rdzeni i 32 wątki, zaprojektowana z myślą o bezproblemowej obsłudze najbardziej wymagających aplikacji oraz nowoczesnych gier AAA. Za wydajność graficzną odpowiada nawet NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU o maksymalnym TGP wynoszącym 135 W, dzięki czemu Zephyrus Duo staje się wymarzonym sprzętem zarówno dla wymagających graczy, jak i twórców treści. Flagowy układ graficzny oferuje najnowsze technologie gamingowe i AI, w tym DLSS 4, Frame Generation oraz rdzenie ray tracingu 4. generacji, pozwalając wynieść jakość grafiki, rozdzielczość i poziom detali na nowy poziom w najnowszych tytułach.



Nad utrzymaniem pełnej wydajności czuwa najnowsza generacja systemu ROG Intelligent Cooling, wzbogacona o rozwiązania opracowane specjalnie z myślą o konstrukcji z dwoma ekranami. Zephyrus Duo otrzymał całkowicie przeprojektowaną płytę główną oraz powiększoną, niestandardową komorę parową (vapor chamber). Ze względu na brak otworów wentylacyjnych pod klawiaturą, wentylatory zostały przeprojektowane tak, aby skuteczniej usprawniać przepływ powietrza wewnątrz obudowy i efektywnie chłodzić komponenty rozmieszczone na płycie głównej. Uzupełnieniem całości jest dedykowana warstwa grafitowa pokrywająca 100% powierzchni CPU i GPU, co pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał sprzętu, zapewniając płynne działanie i komfort pracy dostosowany do współczesnego, wieloekranowego stylu użytkowania.



Ultra-premium design

Jako prawdziwy flagowy laptop gamingowy, Zephyrus Duo imponuje nie tylko specyfikacją, ale również wzornictwem klasy premium. Urządzenie zamknięto w obudowie z aluminium obrabianego metodą CNC, która doskonale oddaje charakterystyczną estetykę serii Zephyrus, jednocześnie zachowując wysoką sztywność konstrukcji. Całość uzupełnia nowy wariant kolorystyczny Stellar Grey, przyciągający uwagę eleganckim i nowoczesnym wyglądem. Model Zephyrus Duo na 2026 rok otrzymał również całkowicie nowy system Slash Lighting, oferujący aż 35 niezależnych stref podświetlenia, zapewniających jeszcze większe możliwości personalizacji. Zamknięty w precyzyjnie wykonanej szklanej obudowie system Slash Lighting stanowi kolejny etap ewolucji charakterystycznego designu serii Zephyrus, podkreślając jej nowoczesny, futurystyczny styl.

























źródło: Info Prasowe / ASUS