Premiera routera TP-Link Archer BE805

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza na polski rynek Archer BE805 - zaawansowany, trzypasmowy router Wi-Fi 7 w standardzie BE19000. To bezkompromisowe rozwiązanie stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, profesjonalistach, streamerach oraz posiadaczach domowych serwerów NAS. Archer BE805 pracuje w standardzie Wi-Fi 7, wykorzystując pasmo 6 GHz oraz szerokość kanału 320 MHz i oferuje łączną prędkość transmisji do 19000 Mb/s: do 11520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Takie parametry pozwalają wykorzystać potencjał najnowszego standardu łączności bezprzewodowej w domach, w których sieć jest podstawą codziennej pracy, multimediów i rozrywki online.







Technologie OFDMA oraz MU-MIMO wspierają efektywne zarządzanie transmisją danych w sieci, z której jednocześnie korzysta wiele urządzeń, a Beamforming kieruje sygnał w stronę podłączonych sprzętów, także tam, gdzie wcześniej zasięg był słabszy. W połączeniu z dziesięcioma wbudowanymi antenami i optymalizacją Wi-Fi rozwiązania te pomagają budować środowisko bezprzewodowe o większej pojemności, silniejszym sygnale, stabilniejszych połączeniach i mniejszej podatności na zakłócenia.



Ważnym elementem Archer BE805 jest rozbudowany zestaw portów i złączy: jeden port WAN 10 Gb/s, jeden port LAN 10 Gb/s, cztery porty LAN 1 Gb/s oraz dwa porty USB 3.0. Taka konfiguracja odpowiada na potrzeby użytkowników, którzy – poza szybką siecią bezprzewodową – chcą korzystać także z bardzo wydajnych połączeń kablowych. Ze względu na wbudowane porty 10 Gb/s router sprawdzi się również u posiadaczy serwerów NAS, gdzie znaczenie ma szybka komunikacja w sieci lokalnej i wygodna praca z dużymi plikami. To szczególnie istotne w nowoczesnych domach i małych biurach, w których jeden router obsługuje jednocześnie komputery, konsole, urządzenia mobilne, sprzęt smart home oraz dyski sieciowe.



Archer BE805 wykorzystuje technologię Multi-Link Operation, obsługuje EasyMesh, WPA3 i HomeShield, a także funkcje klienta i serwera VPN. Dzięki temu router odpowiada na potrzeby użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, niższych opóźnień i większej niezawodności, elastycznej rozbudowy sieci Mesh, nowoczesnych zabezpieczeń oraz bardziej zaawansowanej konfiguracji. Intuicyjna aplikacja TP-Link Tether pozwala na wygodne uruchomienie urządzenia i zarządzania domową siecią - również zdalnie. Połączenie Wi-Fi 7, pasma 6 GHz, portów 10 Gb/s i rozbudowanych funkcji sieciowych sprawia, że router ten może stać się centralnym elementem infrastruktury w domu, w którym łączność jest jednym z fundamentów codziennego funkcjonowania.



Model jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 2300 PLN. Urządzenie zostało objęte trzyletnią gwarancją producenta.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link