ASUS prezentuje linię najnowszych modeli Vivobook na 2022 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS zaprezentowała ekscytującą linię swoich najnowszych laptopów na 2022 rok z serii Vivobook Pro, Vivobook S oraz Vivobook 13 Slate OLED. Prezentacja odbyła się w ramach eventu pod hasłem The Pinnacle of Performance. ASUS to aktualnie wiodąca na świecie marka laptopów NVIDIA Studio, zaprojektowanych z myślą o twórcach treści, a od udostępnienia naszej największej oferty laptopów z ekranami OLED w 2021 roku, firma zyskała miano najlepszego na świecie producenta laptopów z ekranami OLED. Laptopy Vivobook należące do zaprezentowanej dzisiaj najnowszej i zróżnicowanej oferty zapewniają wysoką wydajność i atrakcyjne wzornictwo, podkreślając główny cel firmy ASUS, jakim jest zapewnienie użytkownikom najlepszych możliwych rozwiązań.







Laptopy z serii Vivobook Pro dla ambitnych twórców treści są po brzegi wypakowane wysokowydajnymi komponentami i innowacyjnymi funkcjami. Są one między innymi wyposażone w najnowsze procesory 12. generacji Intel Core z serii H lub AMD Ryzen 6000 z serii H, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, system ASUS IceCool Pro dla efektywnego chłodzenia przy łącznym współczynniku TDP na poziomie 140W3, pierwszy na świecie 16-calowy ekran OLED 3.2K 120Hz, a także wirtualne pokrętło ASUS DialPad.



Dla użytkowników, którzy wymagają najwyższej możliwej wydajności w smukłej i lekkiej obudowie, seria Vivobook S zaoferuje najnowsze procesory Intel Core z serii H 12. generacji oraz AMD Ryzen 6000 z serii H wraz z technologią chłodzenia ASUS IceCool przy współczynniku TDP procesora na poziomie do 45W. Ponadto modele te dysponują pierwszymi na świecie 14.5-calowymi i 15.6-calowymi ekranami OLED 2,8K 120Hz. Laptopy z serii Vivobook S dostępne są w wielu atrakcyjnych kolorach.



W ramach prezentacji pokazano również modele Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition i Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition, dwie nadzwyczajne limitowane wersje tego wyjątkowo wszechstronnego mobilnego asystenta 2w1, którego standardowy wariant już teraz zadziwia świat stylowym wyglądem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.



Seria Vivobook Pro

Przystępna cenowo, zapewniająca przy tym wysoką wydajność seria Vivobook Pro przeznaczona jest dla początkujących twórców treści. Wśród nowych modeli na 2022 rok znalazły się: 16-calowy Vivobook Pro 16X OLED (N7601/M7601), 15.6-calowy Vivobook Pro 15X OLED (K6501/M6501), 14.5-calowy Vivobook Pro 14X OLED (N7401), 16-calowy Vivobook Pro 16 OLED (K6602) oraz 15.6-calowy Vivobook Pro 15 OLED (K6502/K6500/M6500). Te oferujące wysoką wydajność laptopy charakteryzują się najwyższej klasy specyfikacjami, zapewniając niewiarygodny stosunek ceny do jakości. Wyposażone zostały w wysokowydajne komponenty, w tym procesory Intel Core i9 12900H 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX, maksymalnie 32GB pamięci RAM DDR5, kartę graficzną klasy studyjnej NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, a ponadto w ultraszybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 2TB5. Dzięki technologii chłodzenia ASUS IceCool Pro użytkownicy mogą cieszyć się łącznym współczynnikiem TDP procesora i karty graficznej na poziomie do 140W.



Pierwszy na świecie 16-calowy ekran OLED 3.2K 120Hz, wiodący na świecie 15.6-calowy ekran OLED 2.8K 120Hz oraz ekran OLED NanoEdge 4K 60Hz o jasności 600 nitów – to idealne wyświetlacze do tworzenia treści, oferujące częstotliwość odświeżania do 120Hz oraz czas reakcji 0.2ms. Ekrany te dysponują certyfikatem PANTONE Validated dla zagwarantowania renderowania kolorów na standardowym w branży poziomie, a także certyfikat VESA DisplayHDR True Black 600 potwierdzający wysoki kontrast i głębokie odcienie czerni. Ponadto charakteryzują się 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej. Dla zapewnienia lepszej ochrony oczu ekrany posiadają również certyfikację TÜV Rheinland w zakresie niskiej emisji światła niebieskiego.



Idealnym uzupełnieniem funkcji przyjaznych dla twórców treści oferowanych przez nowe modele Vivobook Pro są szybkie złącza wejścia/wyjścia. Laptopy te są wyposażone w port Thunderbolt 4 lub USB4 o przepustowości 40Gb/s, HDMI 2.1, a także porty USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, czytnik kart SD Express 7.0 microSD, port LAN 2,5GbE oraz najnowszą łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E. Początkujący twórcy docenią również wyjątkowe i intuicyjne wirtualne pokrętło ASUS DialPad dla programów do pracy kreatywnej, aplikację ProArt Creator Hub, zapewniającą długi czas pracy baterię o pojemności do 90Wh, a także wytrzymałość oferowaną na poziomie sprzętu armii USA.



Laptopy z serii Vivobook Pro zapewniają immersyjną, wielowymiarową rozrywkę dzięki systemowi dźwięku przestrzennego Dolby Atmos z certyfikacją Harman Kardon, wykorzystujący inteligentny wzmacniacz dla zagwarantowania wyjątkowo mocnego dźwięku pozbawionego zniekształceń. Krystalicznie czysty obraz podczas komunikacji wideo zapewnia kamera internetowa o rozdzielczości FHD z technologią ASUS 3D Noise Reduction (3DNR).





Seria Vivobook S

Laptopy z serii Vivobook S to najsmuklejsze i najlżejsze modele z rodziny Vivobook, z konstrukcją mierzącą w profilu zaledwie 17.9mm grubości i ważącą jedynie 1.6kg, a mimo tego oferujące poziomy wydajności z reguły spotykane w o wiele większych modelach. Są to jedne z pierwszych na świecie smukłych i lekkich laptopów zdolnych od zapewnienia współczynnika TDP procesora na poziomie 45W.



Seria Vivobook S na 2022 rok obejmuje 14.5-calowy Vivobook S 14X OLED (S5402/M5402), 16-calowy Vivobook S 16X OLED (S5602/M5602), 14-calowy Vivobook S 14 OLED (K3402/M3402), a także 15.6-calowy Vivobook S 15 OLED (K3502/M3502).

Te ultranowoczesne laptopy dysponują metalową pokrywą w modelach S 14/15 lub w całości metalową konstrukcją w przypadku modeli premium S 14X/16X. Całkowicie nowa konstrukcja obudowy, która jest stylowym elementem przykuwającym uwagę dostępna jest od teraz w nowej gamie kolorystycznej – Indie Black, Neutral Grey, Brave Green w przypadku modeli S 14/15 oraz Midnight Black, Solar Silver lub Sand Grey w przypadku modeli S 14X/16X. Ponadto laptopy te wyróżniają się wypukłą plakietką z logo znajdującym się na pokrywie ekranu.



Wysokowydajne komponenty obejmują procesory 12. generacji Intel Core i7 12700H (z certyfikacją Intel Evo dla wybranych modeli) lub AMD Ryzen 9 6900HX, układy graficzne Intel Iris Xe lub AMD Radeon, 16GB pamięci RAM DDR4 z możliwością jej rozszerzenia oraz ultraszybki dysk SSD PCIe 1TB. Modele z serii Vivobook S to jedne z pierwszych na świecie smukłych i lekkich laptopów z tej klasy sprzętowej zdolne do zapewnienia współczynnika TDP procesora na przełomowym poziomie 45W. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskują doskonałe wyniki w benchmarkach Cinebench R20 – nawet 2.1 razy wyższą wydajność niż w przypadku modeli poprzedniej generacji. Wynik ten jest możliwy dzięki wyjątkowej technologii chłodzenia ASUS IceCool, która skutecznie przyspiesza transfer ciepła i zapobiega efektowi dławienia się systemu na skutek przegrzania.



Laptopy z serii Vivobook S wykorzystują światowej klasy ekrany OLED NanoEdge o rozdzielczości do 4K, szybkim czasie reakcji 0.2ms, a ponadto wyposażone są w pierwsze tego typu na świecie 14.5-calowe i 15.6-calowe matryce OLED 2.8K 120Hz. Oferują one 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej, posiadają certyfikat VESA DisplayHDR True Black 600 i są zgodne z normą PANTONE w zakresie dokładności odwzorowania kolorów. Certyfikat TÜV Rheinland świadczący o niskich emisjach światła niebieskiego zapewnia komfort oczu podczas długich sesji oglądania obrazu wyświetlanego na ekranie.



Wzornictwo przyjazne dla użytkownika to najważniejsza cecha serii Vivobook S. Laptopy wyposażone zostały w wygodne, rozkładane na płasko zawiasy o kącie otwarcia do 180°, gwarantujące wszechstronność zastosowań. Wysokowydajny system dźwiękowy z certyfikatem Harman Kardon zawiera technologię redukcji szumów ASUS wspomaganą sztuczną inteligencją, zapewniając krystalicznie czystą komunikację głosową. Fizyczna zasłona kamery internetowej oraz technologia ASUS 3DNR sprawiają, że połączenia konferencyjne są prowadzone w sposób bezpieczniejszy, a wyświetlany obraz jest wyraźniejszy.



Wzornictwo przyjazne dla użytkownika

Laptopy Vivobook zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ułatwić życie użytkownikom. Pełnowymiarowa klawiatura ASUS ErgoSense zapewnia niewiarygodnie satysfakcjonujące wrażenia z optymalnym odbiciem i skokiem klawiszy obliczonymi z maksymalną dokładnością. Klawisze wyróżniają się długim skokiem 1.4mm, a nasadki klawiszy mają zakrzywienie 0.2mm dla komfortu użytkowania. Touchpad ASUS ErgoSense jest teraz większy i bardziej responsywny niż kiedykolwiek wcześniej.

Na powierzchni każdego laptopa znajdują się tysiące potencjalnie szkodliwych bakterii. W celu zachowania higieny wybrane modele Vivobook są chronione przez ASUS Antibacterial Guard – antybakteryjną powłokę powierzchni, która zatrzymuje drobnoustroje. Jak udowodniono w testach naukowych, powłoka ASUS Antibacterial Guard ogranicza rozwój bakterii o ponad 99% w ciągu 24 godzin. Dzięki temu powierzchnia laptopa jest utrzymywana w czystości i higienie przez dłuższy czas oraz zredukowane jest rozprzestrzenianie się potencjalnie szkodliwych bakterii przez kontakt.



W celu zapewnienia wygody korzystania ze złącz wejścia/wyjścia, wszystkie nowe modele Vivobook wyposażone zostały w ultraszybki port Thunderbolt 4 USB-C lub USB4 obsługujący szybkie ładowanie oraz transfery danych z prędkością do 40Gb/s. Urządzenia oferują również zaawansowany port HDMI 2.1 dla obsługi maksymalnie dwóch zewnętrznych monitorów 4K 120Hz lub jednego ekranu 8K 60Hz. Użytkownik może teraz w łatwy sposób podłączyć wszystkie swoje najnowsze urządzenia peryferyjne, monitory lub rzutnik, aby importować, eksportować, udostępniać lub wyświetlać treści szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej.





Vivobook 13 Slate OLED – edycje specjalne artystów

Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition i Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition, dwie nadzwyczajne limitowane wersje tego wyjątkowo wszechstronnego mobilnego asystenta 2w1, którego standardowa wersja już zadziwia świat stylowym wyglądem i innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.



Zaprojektowane we współpracy ze światowej sławy artystami Philipem Colbertem i Stevenem Harringtonem, edycje specjalne zawierają komponenty dopasowane tematycznie, a także ekskluzywne akcesoria i opakowania, przy czym wszystkie te elementy zostały zaprojektowane we współpracy z wymienionymi artystami. Każda z tych przyciągających uwagę edycji reprezentuje unikalny światopogląd danego artysty, oferując specjalnie wykonane akcesoria tematyczne – w tym etui z funkcją stojaka, inteligentną osłonę, pokrowiec, uchwyt na rysik i inne elementy – a ponadto opakowanie z oryginalną grafiką. Obie edycje są również dostępne z opcjonalną, zaprojektowaną przez artystę myszą ASUS Marshmallow.



Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition i Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition są oparte na pierwszym na świecie 13.3-calowym laptopie z odłączanym ekranem OLED i systemem Windows – który jest rewolucyjnym rozwiązaniem pozwalającym na łatwiejsze i przyjemniejsze korzystanie z urządzania w dowolnym miejscu , na różne sposoby. Od teraz użytkownicy nie muszą już nosić ze sobą kilku urządzeń, niektórych do pracy, innych do rozrywki. Ten wyjątkowo wszechstronny i gwarantujący przyjemność użytkowania sprzęt pozwala wykonać wszystko dzięki wspaniałemu ekranowi dotykowemu OLED, inteligentnej podstawce z zawiasem 170°, czterordzeniowemu procesorowi Intel oraz precyzyjnemu rysikowi ASUS Pen 2.0.





































Źródło: Info Prasowe / ASUS